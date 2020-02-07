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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5464546554665467 Додано: Суб 08 лют, 2020 08:07 zРадио написав: Зачем потворствовать этому манипулятору, если на графике динамики населения Польши отчетливо видны результаты нацистской и советской оккупаций?.. Зачем потворствовать этому манипулятору, если на графике динамики населения Польши отчетливо видны результаты нацистской и советской оккупаций?.. Так зменшення населення під час війни в якій загинуло 50 млн осіб з усіх сторін- порівнювати з десятирічною окупацією - можна звичайно .але для цього треба бути або неадекватом. або нормально проплаченим.

Населення України

1930______ 41,776,000 ▲ [14]

1934______ 36,500,000 ▼ [15]

1939______ 41,300,000 ▲ [16] - приєднали 3 млн Галичини

1945______ 28,611,000 ▼ [17]

1950______ 36,588,000 ▲ [18]

1959 ______ 41,869,000 ▲ [18]

1970______ 47,127,000 ▲ [18]

1979______ 49,609,000 ▲ [18]

1989______ 51,452,000 ▲ [18]

1993______ 52,244,000 ▲ [18]

2001______ 48,457,000 ▼ [18]

2010______ 45,963,000 ▼ [18]

2014______ 45,426,000 ▼ [18]

2018______ 44,736,804 ▼ [19]

2019______ 42,010,100 Так зменшення населення під час війни в якій загинуло 50 млн осіб з усіх сторін- порівнювати з десятирічною окупацією - можна звичайно .але для цього треба бути або неадекватом. або нормально проплаченим.Населення України1930______ 41,776,000 ▲ [14]1934______ 36,500,000 ▼ [15]1939______ 41,300,000 ▲ [16] - приєднали 3 млн Галичини1945______ 28,611,000 ▼ [17]1950______ 36,588,000 ▲ [18]1959 ______ 41,869,000 ▲ [18]1970______ 47,127,000 ▲ [18]1979______ 49,609,000 ▲ [18]1989______ 51,452,000 ▲ [18]1993______ 52,244,000 ▲ [18]2001______ 48,457,000 ▼ [18]2010______ 45,963,000 ▼ [18]2014______ 45,426,000 ▼ [18]2018______ 44,736,804 ▼ [19]2019______ 42,010,100 в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22013 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 08:11 ЛАД написав: Очень жаль, что в истории нет возможности поставить эксперимент.

Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.

Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.

Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.

График, приведенный zРадио, к сожалению, не помогает.



lapay, простите, но Ваш комментарий вообще не понял - какой смысл в сравнении численности населения Германии в границах 3-го рейха в 1939 и ФРГ в 1946? Очень жаль, что в истории нет возможности поставить эксперимент.Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.График, приведенный, к сожалению, не помогает., простите, но Ваш комментарий вообще не понял - какой смысл в сравнении численности населения Германии в границах 3-го рейха в 1939 и ФРГ в 1946? 1 А що хтось хвалив коричневу чуму?

Я прочитав що червона і коричнева чума - однакове зло для населення країн які зазнали від них шкоди

2 Самому не соромно так примітивно маніпулювати?

3 Пол-Пот в Камбоджі чи Кім чен ір чи Мадуро у Венесуелі чи Мао в Китаї - це який колір чуми? 1 А що хтось хвалив коричневу чуму?Я прочитав що червона і коричнева чума - однакове зло для населення країн які зазнали від них шкоди2 Самому не соромно так примітивно маніпулювати?3 Пол-Пот в Камбоджі чи Кім чен ір чи Мадуро у Венесуелі чи Мао в Китаї - це який колір чуми? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22013 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5464546554665467 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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