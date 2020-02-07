RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5464546554665467
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 08:07

  zРадио написав:Зачем потворствовать этому манипулятору, если на графике динамики населения Польши отчетливо видны результаты нацистской и советской оккупаций?..
Так зменшення населення під час війни в якій загинуло 50 млн осіб з усіх сторін- порівнювати з десятирічною окупацією - можна звичайно .але для цього треба бути або неадекватом. або нормально проплаченим.
Населення України
1930______ 41,776,000 ▲ [14]
1934______ 36,500,000 ▼ [15]
1939______ 41,300,000 ▲ [16] - приєднали 3 млн Галичини
1945______ 28,611,000 ▼ [17]
1950______ 36,588,000 ▲ [18]
1959 ______ 41,869,000 ▲ [18]
1970______ 47,127,000 ▲ [18]
1979______ 49,609,000 ▲ [18]
1989______ 51,452,000 ▲ [18]
1993______ 52,244,000 ▲ [18]
2001______ 48,457,000 ▼ [18]
2010______ 45,963,000 ▼ [18]
2014______ 45,426,000 ▼ [18]
2018______ 44,736,804 ▼ [19]
2019______ 42,010,100
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22013
З нами з: 15.01.09
Подякував: 157 раз.
Подякували: 2254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 08:11

  ЛАД написав:Очень жаль, что в истории нет возможности поставить эксперимент.
Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.
Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.
Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.
График, приведенный zРадио, к сожалению, не помогает.

lapay, простите, но Ваш комментарий вообще не понял - какой смысл в сравнении численности населения Германии в границах 3-го рейха в 1939 и ФРГ в 1946?
1 А що хтось хвалив коричневу чуму?
Я прочитав що червона і коричнева чума - однакове зло для населення країн які зазнали від них шкоди
2 Самому не соромно так примітивно маніпулювати?
3 Пол-Пот в Камбоджі чи Кім чен ір чи Мадуро у Венесуелі чи Мао в Китаї - це який колір чуми?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22013
З нами з: 15.01.09
Подякував: 157 раз.
Подякували: 2254 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5464546554665467
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1923)
08.02.2020 09:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.