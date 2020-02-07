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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5465546654675468> Додано: Суб 08 лют, 2020 08:07 zРадио написав: Зачем потворствовать этому манипулятору, если на графике динамики населения Польши отчетливо видны результаты нацистской и советской оккупаций?.. Зачем потворствовать этому манипулятору, если на графике динамики населения Польши отчетливо видны результаты нацистской и советской оккупаций?.. Так зменшення населення під час війни в якій загинуло 50 млн осіб з усіх сторін- порівнювати з десятирічною окупацією - можна звичайно .але для цього треба бути або неадекватом. або нормально проплаченим.

Населення України

1930______ 41,776,000 ▲ [14]

1934______ 36,500,000 ▼ [15]

1939______ 41,300,000 ▲ [16] - приєднали 3 млн Галичини

1945______ 28,611,000 ▼ [17]

1950______ 36,588,000 ▲ [18]

1959 ______ 41,869,000 ▲ [18]

1970______ 47,127,000 ▲ [18]

1979______ 49,609,000 ▲ [18]

1989______ 51,452,000 ▲ [18]

1993______ 52,244,000 ▲ [18]

2001______ 48,457,000 ▼ [18]

2010______ 45,963,000 ▼ [18]

2014______ 45,426,000 ▼ [18]

2018______ 44,736,804 ▼ [19]

2019______ 42,010,100 Так зменшення населення під час війни в якій загинуло 50 млн осіб з усіх сторін- порівнювати з десятирічною окупацією - можна звичайно .але для цього треба бути або неадекватом. або нормально проплаченим.Населення України1930______ 41,776,000 ▲ [14]1934______ 36,500,000 ▼ [15]1939______ 41,300,000 ▲ [16] - приєднали 3 млн Галичини1945______ 28,611,000 ▼ [17]1950______ 36,588,000 ▲ [18]1959 ______ 41,869,000 ▲ [18]1970______ 47,127,000 ▲ [18]1979______ 49,609,000 ▲ [18]1989______ 51,452,000 ▲ [18]1993______ 52,244,000 ▲ [18]2001______ 48,457,000 ▼ [18]2010______ 45,963,000 ▼ [18]2014______ 45,426,000 ▼ [18]2018______ 44,736,804 ▼ [19]2019______ 42,010,100 в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22014 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 08:11 ЛАД написав: Очень жаль, что в истории нет возможности поставить эксперимент.

Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.

Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.

Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.

График, приведенный zРадио, к сожалению, не помогает.



lapay, простите, но Ваш комментарий вообще не понял - какой смысл в сравнении численности населения Германии в границах 3-го рейха в 1939 и ФРГ в 1946? Очень жаль, что в истории нет возможности поставить эксперимент.Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.График, приведенный, к сожалению, не помогает., простите, но Ваш комментарий вообще не понял - какой смысл в сравнении численности населения Германии в границах 3-го рейха в 1939 и ФРГ в 1946? 1 А що хтось хвалив коричневу чуму?

Я прочитав що червона і коричнева чума - однакове зло для населення країн які зазнали від них шкоди

2 Самому не соромно так примітивно маніпулювати?

3 Пол-Пот в Камбоджі чи Кім чен ір чи Мадуро у Венесуелі чи Мао в Китаї - це який колір чуми? 1 А що хтось хвалив коричневу чуму?Я прочитав що червона і коричнева чума - однакове зло для населення країн які зазнали від них шкоди2 Самому не соромно так примітивно маніпулювати?3 Пол-Пот в Камбоджі чи Кім чен ір чи Мадуро у Венесуелі чи Мао в Китаї - це який колір чуми? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22014 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 09:42 Re: Політичні дискусії



Ответчиками по делу стали руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, главнокомандующие КСИР, включая генерала Амира Али Хаджизаде, руководящего ВВС и ВКС, передает агентство.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/08/02/2020/5 ... m=newsfeed Канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов ($1,1 млрд) за погибших пассажиров самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск и адвоката Джона Арнольда.Ответчиками по делу стали руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, главнокомандующие КСИР, включая генерала Амира Али Хаджизаде, руководящего ВВС и ВКС, передает агентство.Подробнее на РБК:



Коли вже Бубочка перестане соплі жувати? Іранці вже відкрито посилають українську владу, пропонують мізер на компенсацію, на дають чорних скриньок, відсторонили від розслідування. Коли вже Бубочка перестане соплі жувати? Іранці вже відкрито посилають українську владу, пропонують мізер на компенсацію, на дають чорних скриньок, відсторонили від розслідування. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9916 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 09:59 ЛАД написав: Вы, правда, тоже "по чесному, без викрутасів" на мои вопросы вчера не ответили, Вы, правда, тоже "по чесному, без викрутасів" на мои вопросы вчера не ответили,

Я намагався уважно прочитати, що Ви писали і відповісти на всі запитання, можливо щось не помітив і пропустив. Можливо просто Вам не сподобалися мої відповіді? В цьому немає нічого дивного. Якщо не помітив якісь питання, то повторіть будь ласка,я відповім.



ЛАД написав: От Вас хотел бы услышать, что Вы имеете ввиду под "радянським режимом" и почему не хотите рассматривать отдельные периоды.

А как же исторический подход? От Вас хотел бы услышать, что Вы имеете ввиду под "радянським режимом" и почему не хотите рассматривать отдельные периоды.А как же исторический подход?

Радянський режим - злочинний політичний режим, що існує з 1917 по сьогодні, трансформуючись і мутучи на протязі всього свого існування. Але Ви знов припусуєте мені ті тези, які я не висловлював. Це стосується того, що я не хочу порівнювати різні періоди під час існування цього режиму. Це не так. Навпаки, я писав, що порівнювати можна будь що, але навіщо? З якою метою? І я не сперечаюся, що радянський режим у різні періоди мав певні особливості, навіть намагався виглядати гуманно. Але Зло є Зло. За якою личиною воно б не ховалося. От якраз саме порівнювати яке Зло злєє, я не хочу. Зло повинно бути названим Злом. І той, хто намагається це Зло відбілити, сам свідомо чи не свідомо є апологетом злочинців. Правильно було сказано, що будь який окупант є завжди окупантом. Це повинна бути наша спільна позиція, всіх українців. Якщо ми почнемо один одному доводити щось протилежне, то це вже розкол. І кому цей розкол вигідний? Невже Ви не розумієте цього? Я пропоную Вам і всім учасникам цього форуму погодитися з цією тезою: будь який окупант є окупантом. Це базовий світоглядний момент. Крапка.



ЛАД написав: Вы как-то хорошо всё пишете о понимании и т.п. Пока речь не заходит о СССР.

При этом Вы хорошо понимаете вступивших в "Галичину", в близкую к фашизму ОУН. Но понимание заметно снижается, когда речь заходит о красноармейцах, кот. Вы, похоже, готовы объявить чуть ли не преступниками (или рабами?), т.к. они не боролись за независимость Украины. Или я Вас неправильно понял? Вы как-то хорошо всё пишете о понимании и т.п. Пока речь не заходит о СССР.При этом Вы хорошо понимаете вступивших в "Галичину", в близкую к фашизму ОУН. Но понимание заметно снижается, когда речь заходит о красноармейцах, кот. Вы, похоже, готовы объявить чуть ли не преступниками (или рабами?), т.к. они не боролись за независимость Украины. Или я Вас неправильно понял?

Так, НЕ правильно зрозуміли. Ви просто робите не правильні висновки з того, що я написав і намагаєтеся ці висновки приписати мені. Теза про "злочинців" дивізії СС "Галичина" була висунута саме Вами. Мовляв, які б мотиви шляхетні не рухали повстанцями, їх перебування в складі дивізії, що є злочинною, ніяким чином їх не виправдовує і вони все одно є злочинцями. Я провів таку саму аналогію на червоноармійців, які, на мій погляд, теж служили в злочинній організації, були в складі окупаційної армії. Але, на відміну від Вас, я толерантний до них і не називаю злочинцями. Навпаки, кажу, що їм треба віддати належне, що вони є НАШІ - українці, є борцями зі Злом - нацизмом. Чому ж ми повинні відмовляти у такій шані і повазі іншим українцям, які воювали з іншим Злом, червоним? Вони навіть воювали з декількома Злами, так би мовити, одночасно: нацисти і польські окупанти. І воювали саме за незалежну Україну.



Тому ще раз! Ми повинні, як нація мати спільну позицію в цьому питанні. Бути на українських позиціях. А не підживлюватися ідеологіями, що створені і нав'язані нам зовні.



ЛАД написав: Если я Вас правильно понимаю, для Вас главный критерий, боролись ли люди за независимость Украины или нет. Если я Вас правильно понимаю, для Вас главный критерий, боролись ли люди за независимость Украины или нет.

Ні, не правильно зрозуміли Ви мене. Головний критерій - боротьба зі Злом. Не важливо, якого кольору те Зло.



ЛАД написав: Можно встречный вопрос? Предположим (чисто гипотетически, без привязки к любым личностям и событиям) такую ситуацию - существует (существовала) партия НСУРП (надеюсь, расшифруете по аналогии с НСДАП - с той же идеологией), которая последовательно и настойчиво борется за независимость Украины. Лично Вы поддерживали бы такую партию? Желали бы её победы? Желали бы построения независимой национал-социалистической Украины? Я - нет. Можно встречный вопрос? Предположим (чисто гипотетически, без привязки к любым личностям и событиям) такую ситуацию - существует (существовала) партия НСУРП (надеюсь, расшифруете по аналогии с НСДАП - с той же идеологией), которая последовательно и настойчиво борется за независимость Украины. Лично Вы поддерживали бы такую партию? Желали бы её победы? Желали бы построения независимой национал-социалистической Украины? Я - нет.

Ні, не підтримав би. Але і не засуджуав би тих, хто пішов до них, з метою боротьби за незалежність України, якщо б на той момент, це був єдиний спосіб протистояти іншому Злу. Розумієте в чому різниця наших поглядів: я кажу про людей, а Ви про організації, намагаєтеся намалювати чорно-білу картину буття. Далі просуваєте ту тезу, що перебування в злочинній організації автоматично робить тебе злочинцем. І немає ніких тобі виправданнь. З точки зору юридичної, то так воно і є, я не сперечаюся. Але я кажу не про те, а про світоглядний підхід до цієї проблеми. Ми ж не на суді, а просто розмовляємо, як звичайні люди, зі своїм розумінням Добра і Зла. Ви ж намагаєтеся будь які процеси затиснути в певні рамки чи то юридичні, чи ще якісь. Я пропоную дивитися ширше на проблему. Тим паче ми можемо бачити і гріхи і гарні наміри тих, хто жив і діяв в минулому. Можемо з висоти подивитися на їх людські долі об'єктивно і безпристрасно. І розуміти, що то були наші предки - українці: злі і добрі, чесні і брехливі, милосердні і жорстокі, різні. І чи маємо ми права судити тих, хто жив в минулому? Чи лише Бог, кожному винесе його вирок персонально, оцінить всі його справи, дивлячись в серце людини. Ми ж не можемо зазирнути в серце кожної окремої людини і бачити, що нею рухало, яка була мотивація при прийнятті того чи іншого рішення. Я пропоную саме християнське бачення на все це, на цьому будувати національне примирення, а не розпалювати ворожнечу.



ЛАД написав: Что касается бойцов ОУН-УПА (других организаций я не знаю, были?), считаю нужен индивидуальный подход (это моё личное мнение). Но в целях национального примирения могу "віддати належне і шанувати" (честно признаюсь, скрепя сердце, мне это кажется близким к "шанувати" погибших здесь немецких солдат). А вообще, считаю, что через 75 лет

после окончания войны надо бы снизить накал страстей. И такой накал наблюдается, по-моему, только в бывшем СССР, в др. странах всё значительно спокойнее. Да и тех ветеранов в живых уже практически не осталось. Кого шанувати? Что касается бойцов ОУН-УПА (других организаций я не знаю, были?), считаю нужен индивидуальный подход (это моё личное мнение). Но в целях национального примирения могу "віддати належне і шанувати" (честно признаюсь, скрепя сердце, мне это кажется близким к "шанувати" погибших здесь немецких солдат). А вообще, считаю, что через 75 летпосле окончания войны надо бы снизить накал страстей. И такой накал наблюдается, по-моему, только в бывшем СССР, в др. странах всё значительно спокойнее. Да и тех ветеранов в живых уже практически не осталось. Кого шанувати?

Я вище запропонував такий універсальний підхід до ВСІХ, не розділячи нікого, як Ви пропонуєте. Саме на християнських засадах. Іншої Істини немає. І визнавати треба "не скрепя сердцем", а щиро, з християнської Любові до людини, як Божого створіння. Скажу більше, що й німці - не вороги нам, хоча деякі служили Злу. Треба розуміти, що й в нацистську армію не завжди шли добровільно, а по примусу. І не всі там були кати й вбивці. Все заховане в серці людини: і добре, і погане. Гріх і СВЯТИЙ ДУХ, все це присутнє в серці людини. І триває постійно вічна боротьба Добра і Зла...Кого шанувати, Ви запитуєте? Людину - Боже створіння і Творця цієї людини.



П.С. Далі Ви запитали мене ще про деякі аспекти нашої дискусії, але відповідати на кожне окреме питання вже не хочу, бо втомився морально. Ви примусили мене провести внутрішню роботу і поколупатися в своєму серці. Сподіваюся, що якомога ретельніше доніс свою позицію Вам і тим, хто слідкує за нашою дискусією. Всім добра!



Отче наш, що єси на небесах!

хай святиться Ім'я Твоє,

хай прийде Царство Твоє,

хай буде воля Твоя,

як на небі, так і на землі.

Хліб наш насущний дай нам сьогодні.

І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.

Не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Я намагався уважно прочитати, що Ви писали і відповісти на всі запитання, можливо щось не помітив і пропустив. Можливо просто Вам не сподобалися мої відповіді? В цьому немає нічого дивного. Якщо не помітив якісь питання, то повторіть будь ласка,я відповім.Радянський режим - злочинний політичний режим, що існує з 1917 по сьогодні, трансформуючись і мутучи на протязі всього свого існування. Але Ви знов припусуєте мені ті тези, які я не висловлював.Це стосується того, що я не хочу порівнювати різні періоди під час існування цього режиму. Це не так. Навпаки, я писав, що порівнювати можна будь що, але навіщо? З якою метою? І я не сперечаюся, що радянський режим у різні періоди мав певні особливості, навіть намагався виглядати гуманно. Але Зло є Зло. За якою личиною воно б не ховалося. От якраз саме порівнювати яке Зло злєє, я не хочу.Зло повинно бути названим Злом. І той, хто намагається це Зло відбілити, сам свідомо чи не свідомо є апологетом злочинців. Правильно було сказано, що будь який окупант є завжди окупантом. Це повинна бути наша спільна позиція, всіх українців. Якщо ми почнемо один одному доводити щось протилежне, то це вже розкол. І кому цей розкол вигідний? Невже Ви не розумієте цього? Я пропоную Вам і всім учасникам цього форуму погодитися з цією тезою: будь який окупант є окупантом. Це базовий світоглядний момент. Крапка.Так, НЕ правильно зрозуміли. Ви просто робите не правильні висновки з того, що я написав і намагаєтеся ці висновки приписати мені.Теза про "злочинців" дивізії СС "Галичина" була висунута саме Вами. Мовляв, які б мотиви шляхетні не рухали повстанцями, їх перебування в складі дивізії, що є злочинною, ніяким чином їх не виправдовує і вони все одно є злочинцями. Я провів таку саму аналогію на червоноармійців, які, на мій погляд, теж служили в злочинній організації, були в складі окупаційної армії. Але, на відміну від Вас, я толерантний до них і не називаю злочинцями. Навпаки, кажу, що їм треба віддати належне, що вони є НАШІ - українці, є борцями зі Злом - нацизмом. Чому ж ми повинні відмовляти у такій шані і повазі іншим українцям, які воювали з іншим Злом, червоним? Вони навіть воювали з декількома Злами, так би мовити, одночасно: нацисти і польські окупанти. І воювали саме за незалежну Україну.Тому ще раз! Ми повинні, як нація мати спільну позицію в цьому питанні. Бути на українських позиціях. А не підживлюватися ідеологіями, що створені і нав'язані нам зовні.Ні, не правильно зрозуміли Ви мене. Головний критерій - боротьба зі Злом. Не важливо, якого кольору те Зло.Ні, не підтримав би. Але і не засуджуав би тих, хто пішов до них, з метою боротьби за незалежність України, якщо б на той момент, це був єдиний спосіб протистояти іншому Злу. Розумієте в чому різниця наших поглядів: я кажу про людей, а Ви про організації, намагаєтеся намалювати чорно-білу картину буття. Далі просуваєте ту тезу, що перебування в злочинній організації автоматично робить тебе злочинцем. І немає ніких тобі виправданнь. З точки зору юридичної, то так воно і є, я не сперечаюся. Але я кажу не про те, а про світоглядний підхід до цієї проблеми. Ми ж не на суді, а просто розмовляємо, як звичайні люди, зі своїм розумінням Добра і Зла. Ви ж намагаєтеся будь які процеси затиснути в певні рамки чи то юридичні, чи ще якісь. Я пропоную дивитися ширше на проблему. Тим паче ми можемо бачити і гріхи і гарні наміри тих, хто жив і діяв в минулому. Можемо з висоти подивитися на їх людські долі об'єктивно і безпристрасно. І розуміти, що то були наші предки - українці: злі і добрі, чесні і брехливі, милосердні і жорстокі, різні. І чи маємо ми права судити тих, хто жив в минулому? Чи лише Бог, кожному винесе його вирок персонально, оцінить всі його справи, дивлячись в серце людини. Ми ж не можемо зазирнути в серце кожної окремої людини і бачити, що нею рухало, яка була мотивація при прийнятті того чи іншого рішення. Я пропоную саме християнське бачення на все це, на цьому будувати національне примирення, а не розпалювати ворожнечу.Я вище запропонував такий універсальний підхід до ВСІХ, не розділячи нікого, як Ви пропонуєте. Саме на християнських засадах. Іншої Істини немає. І визнавати треба "не скрепя сердцем", а щиро, з християнської Любові до людини, як Божого створіння. Скажу більше, що й німці - не вороги нам, хоча деякі служили Злу. Треба розуміти, що й в нацистську армію не завжди шли добровільно, а по примусу. І не всі там були кати й вбивці. Все заховане в серці людини: і добре, і погане. Гріх і СВЯТИЙ ДУХ, все це присутнє в серці людини. І триває постійно вічна боротьба Добра і Зла...Кого шанувати, Ви запитуєте? Людину - Боже створіння і Творця цієї людини.П.С. Далі Ви запитали мене ще про деякі аспекти нашої дискусії, але відповідати на кожне окреме питання вже не хочу, бо втомився морально. Ви примусили мене провести внутрішню роботу і поколупатися в своєму серці. Сподіваюся, що якомога ретельніше доніс свою позицію Вам і тим, хто слідкує за нашою дискусією. Всім добра!Отче наш, що єси на небесах!хай святиться Ім'я Твоє,хай прийде Царство Твоє,хай буде воля Твоя,як на небі, так і на землі.Хліб наш насущний дай нам сьогодні.І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.Не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого.Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27568 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 10:25 budivelnik написав: detroytred написав: lapay написав: Там теж основна маса вояків канапна, як і в нас. Не хочуть урбанізовані суспільства тотальної війни, бо "баби ще нарожають" працює тільки в селах. Там теж основна маса вояків канапна, як і в нас. Не хочуть урбанізовані суспільства тотальної війни, бо "баби ще нарожають" працює тільки в селах. С языка сняли.

У меня тоже сомнения в истинности веры в гундяева, пу и пр. у россиян.

Скорее власти создают хоть какую-то обертку, штукатурку.

До определённых пределов пересични подыгрывают)) С языка сняли.У меня тоже сомнения в истинности веры в гундяева, пу и пр. у россиян.Скорее власти создают хоть какую-то обертку, штукатурку.До определённых пределов пересични подыгрывают)) Ви що курите?

Яка віра в гундяєва? Та на ньому (разом з його патроном) клейма ставити ніде.....

Але при цьому це не заперечує того факту - що релігія-це дієвий механізм для створення сильної Держави

І наш ворог-це розуміє , тому й не шкодує грошей для боротьби своєї церкви з нашою...

Точно так само мова - дієвий інструмент для створення сильної Держави... і знову ж наш ворог грошей не шкодує і викидає мільярди на різні там раша-тудей і соловьєви з скабєєвими...а ви тут повторюєте темники від волгаря що всі ці шабаші на телебаченні-росіяни не дивляться. Ви що курите?Яка віра в гундяєва? Та на ньому (разом з його патроном) клейма ставити ніде.....Але при цьому це не заперечує того факту - що релігія-це дієвий механізм для створення сильної ДержавиІ наш ворог-це розуміє , тому й не шкодує грошей для боротьби своєї церкви з нашою...Точно так само мова - дієвий інструмент для створення сильної Держави... і знову ж наш ворог грошей не шкодує і викидає мільярди на різні там раша-тудей і соловьєви з скабєєвими...а ви тут повторюєте темники від волгаря що всі ці шабаші на телебаченні-росіяни не дивляться.

Я не курю вообще и Вам не советую.

Но что Вы читаете?

Если Ваш ответ имеет мало общего с моим сообщением.



Начиная с того, что Вы не поняли.

Я в рашке не живу, поэтому не могу с потолка иметь таких категорически утверждений, как у Вас.

Я могу лишь предполагать.

И по буквам так и написал, что *сомннваюсь...*, а не *повторял темники волгаря*.



Почему сомневаюсь?

Да потому что пересичный рашкован банальный обыватель.

Который реально верит лишь в свою мошну, желудок и т.п.

И одно дело выйти поорать за пу, православную веру, дедов и т.д.

И совсем другое - это по-настоящему верить и пойти, например, защищать *братьев*, русский мир, веру и т.д.

Или помочь деньгами)))



(У нас картинка такая же....

На Крещение в церкви не протопиться ..., а деньжат уже даже символических один из десятка бросит; или гимн петь и на Майдане толпа молодёжи, а в окопах ...).





Насчёт сильная держава и церковь.

Да со скрепов в 21-й веке уже смеются...

Ладно ПАП и Ко подменяют сильную экономику скрепами, но Вы-то?



ЗЫ.гугл вот выдал:

То ли он сглазил, то ли накаркал, но теперь его передачи россияне отказываются смотреть, поскольку там без конца показывают Украину. А ведущий, который ранее блистал интеллектом, давно сказал все, что знает и начал повторяться в сотый раз.

Но основное все же не в этом, проявлять подобострастие перед постоянно теряющим популярность президентом Путиным, можно до поры, до времени! У Соловьева давно уже идет явный перебор и это вызывает отторжение у россиян. Я, например, давно уже не смотрю эту унылую и серую тягомотину.

https://news.rambler.ru/other/42408524- ... -predelov/ Я не курю вообще и Вам не советую.Но что Вы читаете?Если Ваш ответ имеет мало общего с моим сообщением.Начиная с того, что Вы не поняли.Я в рашке не живу, поэтому не могу с потолка иметь таких категорически утверждений, как у Вас.Я могу лишь предполагать.И по буквам так и написал, что *сомннваюсь...*, а не *повторял темники волгаря*.Почему сомневаюсь?Да потому что пересичный рашкован банальный обыватель.Который реально верит лишь в свою мошну, желудок и т.п.И одно дело выйти поорать за пу, православную веру, дедов и т.д.И совсем другое - это по-настоящему верить и пойти, например, защищать *братьев*, русский мир, веру и т.д.Или помочь деньгами)))(У нас картинка такая же....На Крещение в церкви не протопиться ..., а деньжат уже даже символических один из десятка бросит; или гимн петь и на Майдане толпа молодёжи, а в окопах ...).Насчёт сильная держава и церковь.Да со скрепов в 21-й веке уже смеются...Ладно ПАП и Ко подменяют сильную экономику скрепами, но Вы-то?ЗЫ.гугл вот выдал: detroytred

Повідомлень: 23048 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 10:40 Kudrjavuy написав: M-A-X

Извините, и так о Земле.

За последние 25 лет, при постановке на "лыжи бизнеса" и безконтрольного применения С/Х химии ...

https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 1/480p.mp4

"У нас больше 1 миллиона онкобольных в Украине, ежегодно мы обнаруживаем более 140 тысяч онкобольных, более 30 тысяч из них не доживают до конца первого года после выявления заболевания" (это на 37 миллионов при условиях оптимизации здравоохранения)

Исчезло много классической фауны и флоры, и наоборот амброзия стала "царицей полей".

Сельское население вымирает - травят как тараканов - по Закону -...- в действительности уже и вода питьевая в редкость.

Если раньше ездили в село поправить здоровье, то сейчас - там ситуация сравнимая с .. Ипром.



Размер в собственность клочка земли более 10/га в одни руки приведёт к форсированию применения китайских "лекарств для растений".

Коренное население, если не сбегит за пределы этого обезянника, с целью выживания будет вынуждено брать в руки ... и восстанавливать Право на жизнь на Земле предков. Извините, и так о Земле.За последние 25 лет, при постановке на "лыжи бизнеса" и безконтрольного применения С/Х химии ...(это на 37 миллионов при условиях оптимизации здравоохранения)Исчезло много классической фауны и флоры, и наоборот амброзия стала "царицей полей".Сельское население вымирает - травят как тараканов - по Закону -...- в действительности уже и вода питьевая в редкость.Если раньше ездили в село поправить здоровье, то сейчас - там ситуация сравнимая с .. Ипром.Размер в собственность клочка земли более 10/га в одни руки приведёт к форсированию применения китайских "лекарств для растений".Коренное население, если не сбегит за пределы этого обезянника, с целью выживания будет вынуждено брать в руки ... и восстанавливать Право на жизнь на Земле предков.

Почему Вы меня упомянули в своем комментарии? Почему Вы меня упомянули в своем комментарии? Манипуляторы:

BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин M-A-X Повідомлень: 1808 З нами з: 08.10.15 Подякував: 684 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 10:41 ЛАД написав: Очень жаль, что в истории нет возможности поставить эксперимент.

Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.

Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.

Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.

График, приведенный zРадио, к сожалению, не помогает.



lapay, простите, но Ваш комментарий вообще не понял - какой смысл в сравнении численности населения Германии в границах 3-го рейха в 1939 и ФРГ в 1946? Очень жаль, что в истории нет возможности поставить эксперимент.Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.График, приведенный, к сожалению, не помогает., простите, но Ваш комментарий вообще не понял - какой смысл в сравнении численности населения Германии в границах 3-го рейха в 1939 и ФРГ в 1946?

Да все помогает.

Они просто манипуляторы, им не нужны ваши аргументы. Да все помогает.Они просто манипуляторы, им не нужны ваши аргументы. Манипуляторы:

BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин M-A-X Повідомлень: 1808 З нами з: 08.10.15 Подякував: 684 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 10:44 budivelnik написав: ЛАД написав: Очень жаль, что в истории нет возможности поставить эксперимент.

Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.

Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.

Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.

График, приведенный zРадио, к сожалению, не помогает.



lapay, простите, но Ваш комментарий вообще не понял - какой смысл в сравнении численности населения Германии в границах 3-го рейха в 1939 и ФРГ в 1946? Очень жаль, что в истории нет возможности поставить эксперимент.Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.График, приведенный, к сожалению, не помогает., простите, но Ваш комментарий вообще не понял - какой смысл в сравнении численности населения Германии в границах 3-го рейха в 1939 и ФРГ в 1946? 1 А що хтось хвалив коричневу чуму?

Я прочитав що червона і коричнева чума - однакове зло для населення країн які зазнали від них шкоди

2 Самому не соромно так примітивно маніпулювати?

3 Пол-Пот в Камбоджі чи Кім чен ір чи Мадуро у Венесуелі чи Мао в Китаї - це який колір чуми? 1 А що хтось хвалив коричневу чуму?Я прочитав що червона і коричнева чума - однакове зло для населення країн які зазнали від них шкоди2 Самому не соромно так примітивно маніпулювати?3 Пол-Пот в Камбоджі чи Кім чен ір чи Мадуро у Венесуелі чи Мао в Китаї - це який колір чуми?

А увидел ещё иное.

Что негатив был и со стороны фашистов, и со стороны советов.

И если по негативу вполне возможны споры, то вот по позитиву они даже приблизительно не сравнятся.



То есть оппоненты в упор игнорируют позитив от советской власти.

И на этом строят уравнивание.



Кстати, такая же петрушка у так называемых совков.

Только наоборот.

Они в упор закрывают глаза на негатив, вспоминая лишь позитив.



Считать нужно баланс!!!

А там получится ... что дело вкуса

При этом *мы за ценой не постоим* - штука обоюдоострая.

Ведь свобода (не рабство)) превыше всего)) А увидел ещё иное.Что негатив был и со стороны фашистов, и со стороны советов.И если по негативу вполне возможны споры, то вот по позитиву они даже приблизительно не сравнятся.То есть оппоненты в упор игнорируют позитив от советской власти.И на этом строят уравнивание.Кстати, такая же петрушка у так называемых совков.Только наоборот.Они в упор закрывают глаза на негатив, вспоминая лишь позитив.Считать нужно баланс!!!А там получится ... что дело вкусаПри этом *мы за ценой не постоим* - штука обоюдоострая.Ведь свобода (не рабство)) превыше всего)) detroytred

Повідомлень: 23048 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 10:48 M-A-X написав: Kudrjavuy написав: M-A-X

Извините, и так о Земле.

За последние 25 лет, при постановке на "лыжи бизнеса" и безконтрольного применения С/Х химии ...

https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 1/480p.mp4

"У нас больше 1 миллиона онкобольных в Украине, ежегодно мы обнаруживаем более 140 тысяч онкобольных, более 30 тысяч из них не доживают до конца первого года после выявления заболевания" (это на 37 миллионов при условиях оптимизации здравоохранения)

Исчезло много классической фауны и флоры, и наоборот амброзия стала "царицей полей".

Сельское население вымирает - травят как тараканов - по Закону -...- в действительности уже и вода питьевая в редкость.

Если раньше ездили в село поправить здоровье, то сейчас - там ситуация сравнимая с .. Ипром.



Размер в собственность клочка земли более 10/га в одни руки приведёт к форсированию применения китайских "лекарств для растений".

Коренное население, если не сбегит за пределы этого обезянника, с целью выживания будет вынуждено брать в руки ... и восстанавливать Право на жизнь на Земле предков. Извините, и так о Земле.За последние 25 лет, при постановке на "лыжи бизнеса" и безконтрольного применения С/Х химии ...(это на 37 миллионов при условиях оптимизации здравоохранения)Исчезло много классической фауны и флоры, и наоборот амброзия стала "царицей полей".Сельское население вымирает - травят как тараканов - по Закону -...- в действительности уже и вода питьевая в редкость.Если раньше ездили в село поправить здоровье, то сейчас - там ситуация сравнимая с .. Ипром.Размер в собственность клочка земли более 10/га в одни руки приведёт к форсированию применения китайских "лекарств для растений".Коренное население, если не сбегит за пределы этого обезянника, с целью выживания будет вынуждено брать в руки ... и восстанавливать Право на жизнь на Земле предков.

Почему Вы меня упомянули в своем комментарии? Почему Вы меня упомянули в своем комментарии?







Это ж Кудрявый )))



Напомнило старый анекдот.



Поручик Ржевский захотел познакомиться с дамой, которая гуляла с болонкой.

- Какая у Вас мелкая собачка,- сказал Поручик и, подойдя поближе, пнул ее сапогом,- низко полетела что-то, к дождю видать. Впрочем я Поручик Ржевский, у меня дома есть барабан, разрешите познакомиться Это ж Кудрявый )))Напомнило старый анекдот.Поручик Ржевский захотел познакомиться с дамой, которая гуляла с болонкой.- Какая у Вас мелкая собачка,- сказал Поручик и, подойдя поближе, пнул ее сапогом,- низко полетела что-то, к дождю видать. Впрочем я Поручик Ржевский, у меня дома есть барабан, разрешите познакомиться Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15111 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3937 раз. Подякували: 6001 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 10:51 А что такого, что СССР захватил страны Центральной Европы после ВМВ?

Там постоянно какой-то движняк происходил.

За 25 лет до этого была ПМВ.

До этого другие войны были.



И только после ВМВ в Европе не было войн. Манипуляторы:

BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин M-A-X Повідомлень: 1808 З нами з: 08.10.15 Подякував: 684 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5465546654675468> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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