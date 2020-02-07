Желание очернить воинов-освободителей от нацизма - это от лукавого.
А также это разделяет украинцев и играет на руку политикам/врагам.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 лют, 2020 10:52
Желание очернить воинов-освободителей от нацизма - это от лукавого.
А также это разделяет украинцев и играет на руку политикам/врагам.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Суб 08 лют, 2020 10:56
А также патриоты, борцуны за независимость молчат в тряпочку, когда украинская независимость сливается ЕС.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Суб 08 лют, 2020 11:01
Так чего ж Вы, когда негатив в ОРДЛО показываете, данный подход забываете?
У них тоже всего лишь время войны-борьбы-становления)))
Или не отделяете периоды во время советской власти.
Гражданская, Голодомор - отдельно, брежневский застой - отдельно.
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