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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5465546654675468
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:52

Желание очернить воинов-освободителей от нацизма - это от лукавого.
А также это разделяет украинцев и играет на руку политикам/врагам.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:56

А также патриоты, борцуны за независимость молчат в тряпочку, когда украинская независимость сливается ЕС.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:01

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Зачем потворствовать этому манипулятору, если на графике динамики населения Польши отчетливо видны результаты нацистской и советской оккупаций?..
Так зменшення населення під час війни в якій загинуло 50 млн осіб з усіх сторін- порівнювати з десятирічною окупацією - можна звичайно .але для цього треба бути або неадекватом. або нормально проплаченим.
Населення України
1930______ 41,776,000 ▲ [14]
1934______ 36,500,000 ▼ [15]
1939______ 41,300,000 ▲ [16] - приєднали 3 млн Галичини
1945______ 28,611,000 ▼ [17]
1950______ 36,588,000 ▲ [18]
1959 ______ 41,869,000 ▲ [18]
1970______ 47,127,000 ▲ [18]
1979______ 49,609,000 ▲ [18]
1989______ 51,452,000 ▲ [18]
1993______ 52,244,000 ▲ [18]
2001______ 48,457,000 ▼ [18]
2010______ 45,963,000 ▼ [18]
2014______ 45,426,000 ▼ [18]
2018______ 44,736,804 ▼ [19]
2019______ 42,010,100

Так чего ж Вы, когда негатив в ОРДЛО показываете, данный подход забываете? :lol: :lol: :lol:
У них тоже всего лишь время войны-борьбы-становления)))

Или не отделяете периоды во время советской власти.
Гражданская, Голодомор - отдельно, брежневский застой - отдельно.
detroytred
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  #<1 ... 5465546654675468
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