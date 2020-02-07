Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5465546654675468 Додано: Суб 08 лют, 2020 11:37 detroytred написав: budivelnik написав: zРадио написав: Зачем потворствовать этому манипулятору, если на графике динамики населения Польши отчетливо видны результаты нацистской и советской оккупаций?.. Зачем потворствовать этому манипулятору, если на графике динамики населения Польши отчетливо видны результаты нацистской и советской оккупаций?.. Так зменшення населення під час війни в якій загинуло 50 млн осіб з усіх сторін- порівнювати з десятирічною окупацією - можна звичайно .але для цього треба бути або неадекватом. або нормально проплаченим.

Населення України

1930______ 41,776,000 ▲ [14]

1934______ 36,500,000 ▼ [15]

1939______ 41,300,000 ▲ [16] - приєднали 3 млн Галичини

1945______ 28,611,000 ▼ [17]

1950______ 36,588,000 ▲ [18]

1959 ______ 41,869,000 ▲ [18]

1970______ 47,127,000 ▲ [18]

1979______ 49,609,000 ▲ [18]

1989______ 51,452,000 ▲ [18]

1993______ 52,244,000 ▲ [18]

2001______ 48,457,000 ▼ [18]

2010______ 45,963,000 ▼ [18]

2014______ 45,426,000 ▼ [18]

2018______ 44,736,804 ▼ [19]

2019______ 42,010,100 Так зменшення населення під час війни в якій загинуло 50 млн осіб з усіх сторін- порівнювати з десятирічною окупацією - можна звичайно .але для цього треба бути або неадекватом. або нормально проплаченим.Населення України1930______ 41,776,000 ▲ [14]1934______ 36,500,000 ▼ [15]1939______ 41,300,000 ▲ [16] - приєднали 3 млн Галичини1945______ 28,611,000 ▼ [17]1950______ 36,588,000 ▲ [18]1959 ______ 41,869,000 ▲ [18]1970______ 47,127,000 ▲ [18]1979______ 49,609,000 ▲ [18]1989______ 51,452,000 ▲ [18]1993______ 52,244,000 ▲ [18]2001______ 48,457,000 ▼ [18]2010______ 45,963,000 ▼ [18]2014______ 45,426,000 ▼ [18]2018______ 44,736,804 ▼ [19]2019______ 42,010,100 Так чего ж Вы, когда негатив в ОРДЛО показываете, данный подход забываете?

У них тоже всего лишь время войны-борьбы-становления)))



Или не отделяете периоды во время советской власти.

Гражданская, Голодомор - отдельно, брежневский застой - отдельно. Так чего ж Вы, когда негатив в ОРДЛО показываете, данный подход забываете?У них тоже всего лишь время войны-борьбы-становления)))Или не отделяете периоды во время советской власти.Гражданская, Голодомор - отдельно, брежневский застой - отдельно. 1 Будь моя воля - я б вже давно стіну з ордло збудував і забув про нього як поганий сон. а те що в них там проблеми-так за що боролись за те й напоролись

2 А що Брєжнєв не був першою особою в КПРС як Сталін

Чи КПРС часів голодомору і КПРПС часів Брєжнєва проповідували якісь інші ідеї? І Ленін(Маркс-Енгельс) в них якось по іншому згадувались? 1 Будь моя воля - я б вже давно стіну з ордло збудував і забув про нього як поганий сон. а те що в них там проблеми-так за що боролись за те й напоролись2 А що Брєжнєв не був першою особою в КПРС як СталінЧи КПРС часів голодомору і КПРПС часів Брєжнєва проповідували якісь інші ідеї? І Ленін(Маркс-Енгельс) в них якось по іншому згадувались? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22019 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 11:38 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Так чего ж Вы, когда негатив в ОРДЛО показываете, данный подход забываете?

У них тоже всего лишь время войны-борьбы-становления)))



Или не отделяете периоды во время советской власти.

Гражданская, Голодомор - отдельно, брежневский застой - отдельно. Так чего ж Вы, когда негатив в ОРДЛО показываете, данный подход забываете?У них тоже всего лишь время войны-борьбы-становления)))Или не отделяете периоды во время советской власти.Гражданская, Голодомор - отдельно, брежневский застой - отдельно.

Репресії не самоціль. Радянські були направлені на знищення ворожих елементів і власників на землі. Нацистські (євреї окремо) на знищення радянських активістів, партизанів, яких вони називали терористами, і цивільного населення, яке їх підтримувало. Примусову працю селян масово використовували і червоні, і коричневі.

В Польщі нацисти ще й виселяли поляків, для німців-переселенців, і викрали 200 000 дітей для подальшого онімеччування.

План Ост передбачав масове виселення слов'ян в Сибір, але навряд чи він би втілився в життя, можливо, у Сталіна теж були такі плани, відносно українців.

https://www.istpravda.com.ua/articles/2017/01/4/149423/

Щоправда, ще у 1956 році у доповіді ХХ з'їзду КПРС "Про культ особи та його наслідки" перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов казав про депортацію народів Сталіним: "Українці уникли цієї долі тому, що їх занадто багато й нікуди було вислати. А то б він і їх виселив". Репресії не самоціль. Радянські були направлені на знищення ворожих елементів і власників на землі. Нацистські (євреї окремо) на знищення радянських активістів, партизанів, яких вони називали терористами, і цивільного населення, яке їх підтримувало. Примусову працю селян масово використовували і червоні, і коричневі.В Польщі нацисти ще й виселяли поляків, для німців-переселенців, і викрали 200 000 дітей для подальшого онімеччування.План Ост передбачав масове виселення слов'ян в Сибір, але навряд чи він би втілився в життя, можливо, у Сталіна теж були такі плани, відносно українців.Щоправда, ще у 1956 році у доповіді ХХ з'їзду КПРС "Про культ особи та його наслідки" перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов казав про депортацію народів Сталіним: "Українці уникли цієї долі тому, що їх занадто багато й нікуди було вислати. А то б він і їх виселив". Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9918 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 11:56 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: Так зменшення населення під час війни в якій загинуло 50 млн осіб з усіх сторін- порівнювати з десятирічною окупацією - можна звичайно .але для цього треба бути або неадекватом. або нормально проплаченим.

Населення України

1930______ 41,776,000 ▲ [14]

1934______ 36,500,000 ▼ [15]

1939______ 41,300,000 ▲ [16] - приєднали 3 млн Галичини

1945______ 28,611,000 ▼ [17]

1950______ 36,588,000 ▲ [18]

1959 ______ 41,869,000 ▲ [18]

1970______ 47,127,000 ▲ [18]

1979______ 49,609,000 ▲ [18]

1989______ 51,452,000 ▲ [18]

1993______ 52,244,000 ▲ [18]

2001______ 48,457,000 ▼ [18]

2010______ 45,963,000 ▼ [18]

2014______ 45,426,000 ▼ [18]

2018______ 44,736,804 ▼ [19]

2019______ 42,010,100 Так зменшення населення під час війни в якій загинуло 50 млн осіб з усіх сторін- порівнювати з десятирічною окупацією - можна звичайно .але для цього треба бути або неадекватом. або нормально проплаченим.Населення України1930______ 41,776,000 ▲ [14]1934______ 36,500,000 ▼ [15]1939______ 41,300,000 ▲ [16] - приєднали 3 млн Галичини1945______ 28,611,000 ▼ [17]1950______ 36,588,000 ▲ [18]1959 ______ 41,869,000 ▲ [18]1970______ 47,127,000 ▲ [18]1979______ 49,609,000 ▲ [18]1989______ 51,452,000 ▲ [18]1993______ 52,244,000 ▲ [18]2001______ 48,457,000 ▼ [18]2010______ 45,963,000 ▼ [18]2014______ 45,426,000 ▼ [18]2018______ 44,736,804 ▼ [19]2019______ 42,010,100 Так чего ж Вы, когда негатив в ОРДЛО показываете, данный подход забываете?

У них тоже всего лишь время войны-борьбы-становления)))



Или не отделяете периоды во время советской власти.

Гражданская, Голодомор - отдельно, брежневский застой - отдельно. Так чего ж Вы, когда негатив в ОРДЛО показываете, данный подход забываете?У них тоже всего лишь время войны-борьбы-становления)))Или не отделяете периоды во время советской власти.Гражданская, Голодомор - отдельно, брежневский застой - отдельно. 1 Будь моя воля - я б вже давно стіну з ордло збудував і забув про нього як поганий сон. а те що в них там проблеми-так за що боролись за те й напоролись

2 А що Брєжнєв не був першою особою в КПРС як Сталін

Чи КПРС часів голодомору і КПРПС часів Брєжнєва проповідували якісь інші ідеї? І Ленін(Маркс-Енгельс) в них якось по іншому згадувались? 1 Будь моя воля - я б вже давно стіну з ордло збудував і забув про нього як поганий сон. а те що в них там проблеми-так за що боролись за те й напоролись2 А що Брєжнєв не був першою особою в КПРС як СталінЧи КПРС часів голодомору і КПРПС часів Брєжнєва проповідували якісь інші ідеї? І Ленін(Маркс-Енгельс) в них якось по іншому згадувались?

Был.

Идеи были разные: и одинаковые, и отличающиеся.



Но это не имеет никакого отношения к моему сообщению.

Там речь была о другом. Был.Идеи были разные: и одинаковые, и отличающиеся.Но это не имеет никакого отношения к моему сообщению.Там речь была о другом. detroytred

Повідомлень: 23051 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 11:58 lapay написав: detroytred написав: Так чего ж Вы, когда негатив в ОРДЛО показываете, данный подход забываете?

У них тоже всего лишь время войны-борьбы-становления)))



Или не отделяете периоды во время советской власти.

Гражданская, Голодомор - отдельно, брежневский застой - отдельно. Так чего ж Вы, когда негатив в ОРДЛО показываете, данный подход забываете?У них тоже всего лишь время войны-борьбы-становления)))Или не отделяете периоды во время советской власти.Гражданская, Голодомор - отдельно, брежневский застой - отдельно.

Репресії не самоціль. Радянські були направлені на знищення ворожих елементів і власників на землі. Нацистські (євреї окремо) на знищення радянських активістів, партизанів, яких вони називали терористами, і цивільного населення, яке їх підтримувало. Примусову працю селян масово використовували і червоні, і коричневі.

В Польщі нацисти ще й виселяли поляків, для німців-переселенців, і викрали 200 000 дітей для подальшого онімеччування.

План Ост передбачав масове виселення слов'ян в Сибір, але навряд чи він би втілився в життя, можливо, у Сталіна теж були такі плани, відносно українців.

https://www.istpravda.com.ua/articles/2017/01/4/149423/

Щоправда, ще у 1956 році у доповіді ХХ з'їзду КПРС "Про культ особи та його наслідки" перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов казав про депортацію народів Сталіним: "Українці уникли цієї долі тому, що їх занадто багато й нікуди було вислати. А то б він і їх виселив". Репресії не самоціль. Радянські були направлені на знищення ворожих елементів і власників на землі. Нацистські (євреї окремо) на знищення радянських активістів, партизанів, яких вони називали терористами, і цивільного населення, яке їх підтримувало. Примусову працю селян масово використовували і червоні, і коричневі.В Польщі нацисти ще й виселяли поляків, для німців-переселенців, і викрали 200 000 дітей для подальшого онімеччування.План Ост передбачав масове виселення слов'ян в Сибір, але навряд чи він би втілився в життя, можливо, у Сталіна теж були такі плани, відносно українців.Щоправда, ще у 1956 році у доповіді ХХ з'їзду КПРС "Про культ особи та його наслідки" перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов казав про депортацію народів Сталіним: "Українці уникли цієї долі тому, що їх занадто багато й нікуди було вислати. А то б він і їх виселив".

Причины не отменяют следствие. Фактов.



Речь же была о произошедшем.



И нужно определиться: то без украинцев рашковании никак, то - можливо хотел бы выселить. Причины не отменяют следствие. Фактов.Речь же была о произошедшем.И нужно определиться: то без украинцев рашковании никак, то - можливо хотел бы выселить. detroytred

Повідомлень: 23051 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 12:25 zРадио написав: shapo написав: zРадио написав: shapo



Хм, у меня и эта ссылка не открывается. Хотел бы прочитать всю статью перед тем, как прокомментирую Хм, у меня и эта ссылка не открывается. Хотел бы прочитать всю статью перед тем, как прокомментирую



Попробуйте браузер google chrome или могу привести ее полностью если позволят Попробуйте браузер google chrome или могу привести ее полностью если позволят



Увы, не открывается нигде. Видимо, сама ссылка битая (что часто бывает про транслитерации URL-ов). Если несложно, киньте весь текст - сюда, или в личку Увы, не открывается нигде. Видимо, сама ссылка битая (что часто бывает про транслитерации URL-ов). Если несложно, киньте весь текст - сюда, или в личку

Чебурнет блокує. Чебурнет блокує. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17343 З нами з: 09.03.14 Подякував: 993 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 12:35 detroytred написав: И нужно определиться: то без украинцев рашковании никак, то - можливо хотел бы выселить. И нужно определиться: то без украинцев рашковании никак, то - можливо хотел бы выселить. Сам зрозумів що запитав?

Рашкованам - без українців ніяк.....

А те що вони їх збирались переселити... тільки це й підтверджує. адже переселяти їх збирались в рашкованіПереселити не вийшло... тепер пробують разом з територіями проковтнути

І одне і друге - чітко показує

Їм без нас гаплик.

А так як ми їм помогати не збираємось - значить рашкованам гаплик...просто питання часу. Сам зрозумів що запитав?Рашкованам - без українців ніяк.....А те що вони їх збирались переселити... тільки це й підтверджує. адже переселяти їх збирались в рашкованіПереселити не вийшло... тепер пробують разом з територіями проковтнутиІ одне і друге - чітко показуєЇм без нас гаплик.А так як ми їм помогати не збираємось - значить рашкованам гаплик...просто питання часу. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22019 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5465546654675468 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм