Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Зачем потворствовать этому манипулятору, если на графике динамики населения Польши отчетливо видны результаты нацистской и советской оккупаций?..
Так зменшення населення під час війни в якій загинуло 50 млн осіб з усіх сторін- порівнювати з десятирічною окупацією - можна звичайно .але для цього треба бути або неадекватом. або нормально проплаченим. Населення України 1930______ 41,776,000 ▲ [14] 1934______ 36,500,000 ▼ [15] 1939______ 41,300,000 ▲ [16] - приєднали 3 млн Галичини 1945______ 28,611,000 ▼ [17] 1950______ 36,588,000 ▲ [18] 1959 ______ 41,869,000 ▲ [18] 1970______ 47,127,000 ▲ [18] 1979______ 49,609,000 ▲ [18] 1989______ 51,452,000 ▲ [18] 1993______ 52,244,000 ▲ [18] 2001______ 48,457,000 ▼ [18] 2010______ 45,963,000 ▼ [18] 2014______ 45,426,000 ▼ [18] 2018______ 44,736,804 ▼ [19] 2019______ 42,010,100
Так чего ж Вы, когда негатив в ОРДЛО показываете, данный подход забываете? У них тоже всего лишь время войны-борьбы-становления)))
Или не отделяете периоды во время советской власти. Гражданская, Голодомор - отдельно, брежневский застой - отдельно.
1 Будь моя воля - я б вже давно стіну з ордло збудував і забув про нього як поганий сон. а те що в них там проблеми-так за що боролись за те й напоролись 2 А що Брєжнєв не був першою особою в КПРС як Сталін Чи КПРС часів голодомору і КПРПС часів Брєжнєва проповідували якісь інші ідеї? І Ленін(Маркс-Енгельс) в них якось по іншому згадувались?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:Так чего ж Вы, когда негатив в ОРДЛО показываете, данный подход забываете? У них тоже всего лишь время войны-борьбы-становления)))
Или не отделяете периоды во время советской власти. Гражданская, Голодомор - отдельно, брежневский застой - отдельно.
Репресії не самоціль. Радянські були направлені на знищення ворожих елементів і власників на землі. Нацистські (євреї окремо) на знищення радянських активістів, партизанів, яких вони називали терористами, і цивільного населення, яке їх підтримувало. Примусову працю селян масово використовували і червоні, і коричневі. В Польщі нацисти ще й виселяли поляків, для німців-переселенців, і викрали 200 000 дітей для подальшого онімеччування. План Ост передбачав масове виселення слов'ян в Сибір, але навряд чи він би втілився в життя, можливо, у Сталіна теж були такі плани, відносно українців. https://www.istpravda.com.ua/articles/2017/01/4/149423/ Щоправда, ще у 1956 році у доповіді ХХ з'їзду КПРС "Про культ особи та його наслідки" перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов казав про депортацію народів Сталіним: "Українці уникли цієї долі тому, що їх занадто багато й нікуди було вислати. А то б він і їх виселив".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
budivelnik написав:Так зменшення населення під час війни в якій загинуло 50 млн осіб з усіх сторін- порівнювати з десятирічною окупацією - можна звичайно .але для цього треба бути або неадекватом. або нормально проплаченим. Населення України 1930______ 41,776,000 ▲ [14] 1934______ 36,500,000 ▼ [15] 1939______ 41,300,000 ▲ [16] - приєднали 3 млн Галичини 1945______ 28,611,000 ▼ [17] 1950______ 36,588,000 ▲ [18] 1959 ______ 41,869,000 ▲ [18] 1970______ 47,127,000 ▲ [18] 1979______ 49,609,000 ▲ [18] 1989______ 51,452,000 ▲ [18] 1993______ 52,244,000 ▲ [18] 2001______ 48,457,000 ▼ [18] 2010______ 45,963,000 ▼ [18] 2014______ 45,426,000 ▼ [18] 2018______ 44,736,804 ▼ [19] 2019______ 42,010,100
Так чего ж Вы, когда негатив в ОРДЛО показываете, данный подход забываете? У них тоже всего лишь время войны-борьбы-становления)))
Или не отделяете периоды во время советской власти. Гражданская, Голодомор - отдельно, брежневский застой - отдельно.
1 Будь моя воля - я б вже давно стіну з ордло збудував і забув про нього як поганий сон. а те що в них там проблеми-так за що боролись за те й напоролись 2 А що Брєжнєв не був першою особою в КПРС як Сталін Чи КПРС часів голодомору і КПРПС часів Брєжнєва проповідували якісь інші ідеї? І Ленін(Маркс-Енгельс) в них якось по іншому згадувались?
Был. Идеи были разные: и одинаковые, и отличающиеся.
Но это не имеет никакого отношения к моему сообщению. Там речь была о другом.
detroytred написав:Так чего ж Вы, когда негатив в ОРДЛО показываете, данный подход забываете? У них тоже всего лишь время войны-борьбы-становления)))
Или не отделяете периоды во время советской власти. Гражданская, Голодомор - отдельно, брежневский застой - отдельно.
Репресії не самоціль. Радянські були направлені на знищення ворожих елементів і власників на землі. Нацистські (євреї окремо) на знищення радянських активістів, партизанів, яких вони називали терористами, і цивільного населення, яке їх підтримувало. Примусову працю селян масово використовували і червоні, і коричневі. В Польщі нацисти ще й виселяли поляків, для німців-переселенців, і викрали 200 000 дітей для подальшого онімеччування. План Ост передбачав масове виселення слов'ян в Сибір, але навряд чи він би втілився в життя, можливо, у Сталіна теж були такі плани, відносно українців. https://www.istpravda.com.ua/articles/2017/01/4/149423/ Щоправда, ще у 1956 році у доповіді ХХ з'їзду КПРС "Про культ особи та його наслідки" перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов казав про депортацію народів Сталіним: "Українці уникли цієї долі тому, що їх занадто багато й нікуди було вислати. А то б він і їх виселив".
Причины не отменяют следствие. Фактов.
Речь же была о произошедшем.
И нужно определиться: то без украинцев рашковании никак, то - можливо хотел бы выселить.
detroytred написав:И нужно определиться: то без украинцев рашковании никак, то - можливо хотел бы выселить.
Сам зрозумів що запитав? Рашкованам - без українців ніяк..... А те що вони їх збирались переселити... тільки це й підтверджує. адже переселяти їх збирались в рашкованіПереселити не вийшло... тепер пробують разом з територіями проковтнути І одне і друге - чітко показує Їм без нас гаплик. А так як ми їм помогати не збираємось - значить рашкованам гаплик...просто питання часу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:А кто оккупант был (с 91 по 2014)?
Это Вы, я так считаете. Но как считают другие? Разве был референдум или ещё как?!
Вот в этом вся проблема. Что вместо легитимного и главное одобренного всем обществом решения каждый пытается *обосновать*, что его мнение лучшее.
Не розумію питання. В 1991 Україна стала незалежною, з усіма проблемами постколоніальної держави ( несбалансованость економіки, русифікація, наслідки репресій і голоду у вигляді відсутності патріотичного активу, крім ЗУ).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Зачем потворствовать этому манипулятору, если на графике динамики населения Польши отчетливо видны результаты нацистской и советской оккупаций?..
Так зменшення населення під час війни в якій загинуло 50 млн осіб з усіх сторін- порівнювати з десятирічною окупацією - можна звичайно .але для цього треба бути або неадекватом. або нормально проплаченим.
Это ты либо неадекват, либо проплаченный! Польша не воевала с нацистами, она именно оккупирована ими была! Это самый показательный пример для недоумков, заявляющих об ошибке обороны Ленинграда - мол, его лучше было сдать. А вот Украина, вместе с остальными республиками Союза, воевала!
Поэтому польские жертвы ВМВ с октября 1939-го по декабрь 1944 (почти вся ВМВ) - это жертвы исключительно нацистской оккупации, а не военные жертвы! Манипулятор ты наш!
zРадио написав:Во время ВМВ Польша всего населения потеряла 6 млн, из них военных потерь 0,4 млн. Это 7%. Остальные 93% (5,6 млн) - жертвы гитлеровской оккупации.
Хвилинку 1 Всього втрати 5,6 млн 2 Втрати військових -0,425 млн 3 Військовополененних- 1 млн
Як думаєш ,після того як польські солдати потрапили в концтабір...їх втрати порахували до загальних втрат?
От і виходить інший цифровий ряд Всього - 5,6 млн , з яких 1,425 млн -втрати військових Як бачиш твої 7% легко перетворюються в 1,425/5,6=25,4%
І ще раз Втрати Польщі у війні-6-те місце і випереджають втрати США,Англії ,Франції ,Італії.... По твоєму виходить що у війні участь приймала СРСР проти Німеччина +Румунія і Китай проти Японії бо у всіх інших військові втрати були менші ніж у поляків
Пс Ну і армія СРСР під час війни по польським населенним пунктам точно не стріляла, не дай бог , вони навіть в грозному по своїх не стріляли...правда потім той грозний прийшлось на 100% перебудовувати,але то точно не гармати москалів. то злі чечени своє житло розібрали .
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69