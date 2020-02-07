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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 лют, 2020 16:37
lapay написав: detroytred написав:
А кто оккупант был (с 91 по 2014)?
Это Вы, я так считаете.
Но как считают другие?
Разве был референдум или ещё как?!
Вот в этом вся проблема.
Что вместо легитимного и главное одобренного всем обществом решения каждый пытается *обосновать*, что его мнение лучшее.
Не розумію питання. В 1991 Україна стала незалежною, з усіма проблемами постколоніальної держави ( несбалансованость економіки, русифікація, наслідки репресій і голоду у вигляді відсутності патріотичного активу, крім ЗУ).
Ну Вы же ответили, аргументируя к отсутствию оккупации в случае с ЕС. В противовес какой оккупации?
Ответили относительно борцов за независимость.
lapay написав: M-A-X написав:
А также патриоты, борцуны за независимость молчат в тряпочку, когда украинская независимость сливается ЕС.
ЄС не окупант - як туди зайшов, так і вийшов, як Британія. Економічно вигідно наше зближення з ЄС і правила гри, всередені України, стануть більш цивілізованами.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 17:01
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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