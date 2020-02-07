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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5467546854695470
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 16:37

  lapay написав:
  detroytred написав:А кто оккупант был (с 91 по 2014)?

Это Вы, я так считаете.
Но как считают другие?
Разве был референдум или ещё как?!

Вот в этом вся проблема.
Что вместо легитимного и главное одобренного всем обществом решения каждый пытается *обосновать*, что его мнение лучшее.

Не розумію питання. В 1991 Україна стала незалежною, з усіма проблемами постколоніальної держави ( несбалансованость економіки, русифікація, наслідки репресій і голоду у вигляді відсутності патріотичного активу, крім ЗУ).


Ну Вы же ответили, аргументируя к отсутствию оккупации в случае с ЕС. В противовес какой оккупации?
Ответили относительно борцов за независимость.
  lapay написав:
  M-A-X написав:А также патриоты, борцуны за независимость молчат в тряпочку, когда украинская независимость сливается ЕС.

ЄС не окупант - як туди зайшов, так і вийшов, як Британія. Економічно вигідно наше зближення з ЄС і правила гри, всередені України, стануть більш цивілізованами.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:01

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