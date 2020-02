Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5467546854695470 Додано: Суб 08 лют, 2020 16:37 lapay написав: detroytred написав: А кто оккупант был (с 91 по 2014)?



Это Вы, я так считаете.

Но как считают другие?

Разве был референдум или ещё как?!



Вот в этом вся проблема.

Не розумію питання. В 1991 Україна стала незалежною, з усіма проблемами постколоніальної держави ( несбалансованость економіки, русифікація, наслідки репресій і голоду у вигляді відсутності патріотичного активу, крім ЗУ). Не розумію питання. В 1991 Україна стала незалежною, з усіма проблемами постколоніальної держави ( несбалансованость економіки, русифікація, наслідки репресій і голоду у вигляді відсутності патріотичного активу, крім ЗУ).



Ну Вы же ответили, аргументируя к отсутствию оккупации в случае с ЕС. В противовес какой оккупации?

Ответили относительно борцов за независимость.

lapay написав: M-A-X написав: А также патриоты, борцуны за независимость молчат в тряпочку, когда украинская независимость сливается ЕС. А также патриоты, борцуны за независимость молчат в тряпочку, когда украинская независимость сливается ЕС.

ЄС не окупант - як туди зайшов, так і вийшов, як Британія. Економічно вигідно наше зближення з ЄС і правила гри, всередені України, стануть більш цивілізованами. ЄС не окупант - як туди зайшов, так і вийшов, як Британія. Економічно вигідно наше зближення з ЄС і правила гри, всередені України, стануть більш цивілізованами. Ну Вы же ответили, аргументируя к отсутствию оккупации в случае с ЕС. В противовес какой оккупации?Ответили относительно борцов за независимость. detroytred

Додано: Суб 08 лют, 2020 17:01 Зло є Злом



Итак, подведем итоги. Во-первых, никакой "великой победы" не было. Великая беда - была. Великая ложь - процветает и сейчас. Во-вторых, итоги не только так называемой "великой отечественной", но и Второй мировой в целом нуждаются в пересмотре и переоценке. Это была не победа Добра над Злом, не защита свободы России, не освобождение Европы. Это была обеспеченная ценой совершенно несообразных жертв победа одного тиранического режима над другим, ничуть не худшим (а в чем-то даже и

лучшим), осуществленная при помощи и попустительстве западных демократий. Для России эта война была позорной и по ходу, и по результатам. Но ни одной из сторон, участвовавших в конфликте, гордиться

решительно нечем - все они, и нацисты, и коммунисты, и западные союзники, виновны в военных преступлениях, терроре против мирного населения. В то же время, было бы глубоко неверно отрицать любые достоинства участвовавших в войне солдат. Реальные, а не придуманные пропагандистами, героизм и воинская доблесть действительно имели место, причем во всех воевавших армиях ; другое дело, что доблесть далеко не обязательно служит благому делу, да и героизм на поле боя легко может сочетаться с насилием и мародерством после того, как бой закончен (Солженицын, кстати, в эпизоде, фраза из которого приводилась выше,

пишет как раз о таких героях, причем, что характерно, даже он пишет о них с сочувствием: мол, не повезло ребятам, вместо беззащитных девок нарвались на любовницу важного армейского чина - вот из таких невезучих и получались те немногие, что действительно ответили перед судом за преступления на оккупированной территории). Несомненно и то, что среди солдат было и немало людей порядочных, но следует четко различать отношение к конкретному человеку с его конкретными личными качествами и отношение к режиму, которому он служил; и уж если воздавать почести героям, то всех участвовавших сторон - либо никому, и не записывать автоматически в герои по цвету флага (тем паче что, как уже отмечалось,

в этой войне ни один флаг не остался незапятнаным). И если охотиться за военными преступниками (что вообще-то имеет смысл даже тогда, когда их уже нет в живых, ибо оценка их деяниям должна быть дана), то тоже за

всеми, а не только за сражавшимися на стороне побежденных. И если бороться с фашистской символикой и идеологией, то столь же непримиримо бороться и с коммунистической, а не поощрять проявления сталинизма под

тем предлогом, что "это приятно ветеранам".



В общем, вместо того, чтобы раздувать очередную пропагандистскую истерию и требовать от изнасилованных благодарности за доставленное удовольствие, надо покончить с практикой многолетней лицемерной лжи и

двойных стандартов, прекратить чествования служителей преступного режима и покаяться перед всеми, кто безвинно пострадал от действий "солдат-освободителей". Увы - в России, где эти позорные страницы истории остаются чуть ли не последним предметом национальной гордости, а правящий режим в очередной раз мутирует в сторону имперского шовинизма, шансов на официальные шаги такого рода нет. Но мы можем отменить "День

Победы" снизу, хотя бы для себя лично - попросту не соучаствуя в нем и, наперекор официальной лжи, говоря правду - что, как известно, легко и приятно.



Додано: Суб 08 лют, 2020 17:28 Re: Політичні дискусії



Очевидно мають гарантії і зараз отримають дивіденти. Заява:

Винуватими нас призначив політичний режим, що прийшов до влади шляхом збройного державного перевороту у 2014 році.



Додано: Суб 08 лют, 2020 17:28

Повідомлень: 3207 З нами з: 19.04.12 Подякував: 41 раз. Подякували: 388 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 17:28 YKK написав: Украинской политической элите пора уже признать и честно объявить народу, что проект "Украина" провален. Государство в таком виде не может существовать. Из старого сарая нельзя сделать хороший дом, надо всё к ч.м. ломать и строить новое здание или объявить всем жильцам собирать монатки и искать себе новое жилье. И чем быстрее это все поймут тем лучше. Украинской политической элите пора уже признать и честно объявить народу, что проект "Украина" провален. Государство в таком виде не может существовать. Из старого сарая нельзя сделать хороший дом, надо всё к ч.м. ломать и строить новое здание или объявить всем жильцам собирать монатки и искать себе новое жилье. И чем быстрее это все поймут тем лучше.

А ти чого сидиш? Збирай манатки і вперед, до Ростова А ти чого сидиш? Збирай манатки і вперед, до Ростова Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

Додано: Суб 08 лют, 2020 17:36

Они освобождали! Причем ценой своих жизней. Как и американцы с британцами во Франции и Западной Германии. Или на это у тебя тоже 2 правды есть? Они освобождали! Причем ценой своих жизней. Как и американцы с британцами во Франции и Западной Германии. Или на это у тебя тоже 2 правды есть? Я бачу ти забув про що почав срач...

Ти почав з порівняння

Коли більше загинуло населення - під час німецької окупації Польщі чи під час радянської окупації Польщі

1 З тим що Польща - воювала, ти вже погодився

Переходимо до мирних втрат

2 Як врахувати втрати мирного населення?

Здавалось би просто

Беремо на 1939 , потім на 1945 і порівнюємо - просто ,але тупо і не правильно

землі України визволяли з серпня 1942 по жовтень 1944 ,

землі Польщі визволяли з жовтня 1944 по березень 1945 - тобто 5 місяців велись бойові дії ,під час яких від німецьких так і радянських куль/снарядів/штиків/бомб і так далі - гинуло місцеве населення

Як цивільних берегла радянська армія-можна подивитись на фотографії Грозного . де правонаступниця радянської-російська армія завойовувала своїх же громадян на своїй же території.

Всі ці втрати віднести до наслідків господарювання - не можна...

але тобі ж написали методичку. а розуму (власного) проаналізувати в тебе й не має.

шкода

мені подобається сперичатись з сильним і розумним опонентом. а з методичками... якось западло. Я бачу ти забув про що почав срач...Ти почав з порівнянняКоли більше загинуло населення - під час німецької окупації Польщі чи під час радянської окупації Польщі1 З тим що Польща - воювала, ти вже погодивсяПереходимо до мирних втрат2 Як врахувати втрати мирного населення?Здавалось би простоБеремо на 1939 , потім на 1945 і порівнюємо - просто ,але тупо і не правильноземлі України визволяли з серпня 1942 по жовтень 1944 ,землі Польщі визволяли з жовтня 1944 по березень 1945 - тобто 5 місяців велись бойові дії ,під час яких від німецьких так і радянських куль/снарядів/штиків/бомб і так далі - гинуло місцеве населенняЯк цивільних берегла радянська армія-можна подивитись на фотографії Грозного . де правонаступниця радянської-російська армія завойовувала своїх же громадян на своїй же території.Всі ці втрати віднести до наслідків господарювання - не можна...але тобі ж написали методичку. а розуму (власного) проаналізувати в тебе й не має.шкодамені подобається сперичатись з сильним і розумним опонентом. а з методичками... якось западло. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Додано: Суб 08 лют, 2020 17:44

Ну.. разрушение - тоже в своем роде преобразование

detroytred написав: Частичный, не глубокий откат глобализации, выражающийся в реванше консерваторов, позитивен. Частичный, не глубокий откат глобализации, выражающийся в реванше консерваторов, позитивен.

Вы считаете, что глобализация и есть послевоенный мировой порядок? На мой взгляд наоборот, именно глобализация его и разрушила. В смысле преобразовала Да так преобразовала, что он стал слишком неустойчив.. Система с одной точкой опоры никогда не будет устойчива. Ну.. разрушение - тоже в своем роде преобразованиеВы считаете, что глобализация и есть послевоенный мировой порядок? На мой взгляд наоборот, именно глобализация его и разрушила. В смысле преобразовалаДа так преобразовала, что он стал слишком неустойчив.. Система с одной точкой опоры никогда не будет устойчива.

Послевоенный мировой порядок является следствием глобализации.

Рынки после кризиса (протекционизма) укрупнились.



Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.

Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.

До пределов, разумеется.





Вопрос-то по сути стоит лишь в одном: сумеет ли человечество пережить очередной кризис сдерживания глобализации?

Обойтись без глобальных разрушений и выйти на более высокую ступень глобализации.



Или всё же не сумеет и 3 МВ с ядерными...

Итог - Тёмные века.



Но договороспособность пока высочайшая. Если уж упоротые айятоллы с вывешенным флагом банально договариваются...



Имхо. Комедию нам, пересичным, ломают. Играют между собой большие дяди. Блнфуют часто.

И по фиг им мы, мелкие людишки...

Им реально на нас наср-ть. Послевоенный мировой порядок является следствием глобализации.Рынки после кризиса (протекционизма) укрупнились.Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.До пределов, разумеется.Вопрос-то по сути стоит лишь в одном: сумеет ли человечество пережить очередной кризис сдерживания глобализации?Обойтись без глобальных разрушений и выйти на более высокую ступень глобализации.Или всё же не сумеет и 3 МВ с ядерными...Итог - Тёмные века.Но договороспособность пока высочайшая. Если уж упоротые айятоллы с вывешенным флагом банально договариваются...Имхо. Комедию нам, пересичным, ломают. Играют между собой большие дяди. Блнфуют часто.И по фиг им мы, мелкие людишки...Им реально на нас наср-ть.



Римська імперія - ось тобі приклад глобалізації.

Чому досі весь світ не балакає латиною? Римська імперія - ось тобі приклад глобалізації.Чому досі весь світ не балакає латиною? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

Додано: Суб 08 лют, 2020 18:30

Чому досі весь світ не балакає латиною? Римська імперія - ось тобі приклад глобалізації.Чому досі весь світ не балакає латиною?

Тогда и империя Македонского, и бывшая Британская империя - тоже примеры глобализации.

Что-то здесь не так.

