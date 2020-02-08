Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Адвокат также выложил фото открытого письма экс-«беркутовцев» к президенту, генеральному прокурору и председателю Верховной Рады. В письме Маринченко и Тамтура, в частности, отмечают, что были вынуждены согласиться на участие в обмене, поскольку их отказ поставил бы под угрозу обмен в целом.
Их таких бедных вынудили
Также экс-«беркутовцы» «призывают срочно отменить закон про амнистию майдановцев и обеспечить справедливое и непредвзятое расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов».
Ну вот и причина. Беркутня неувиновата. Это всё злобные майдановцы, вынудили бедных мальчиков стрелять.
Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе наказание для испанского клуба "Райо Вальекано". Ранее его назначили из-за высказываний их фанатами в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча с командой "Альбасете". Об этом сообщается на сайте федерации.
За своим базаром надо следить.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
M-A-X написав:Кого из украинских политиков вы считаете самыми большими манипуляторами?
Тут с большим отрывом лидирует Зеленский, это даже без вариантов. Петя и Яник были простые как слоны и безхитростные, поэтому со свистом проиграли. Тут появился зеленый Копперфильд и всех взул, красавчег, апплодирую стоя.
И вас в том числе взул. Хотя вас предупреждали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Kudrjavuy написав:"Украина" - это и есть "Национальный проект"! Это империи - рушатся, а "націоналізм" - есть основополагающей составляющей Государства. Делит нас только Враг - и "делить" будет по жизни.
Я бы сказал, что делят нас политики.
Да ты и сам хорошо всех делишь на правильных и неправильных
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
M-A-X написав:Кого из украинских политиков вы считаете самыми большими манипуляторами?
Тут с большим отрывом лидирует Зеленский, это даже без вариантов. Петя и Яник были простые как слоны и безхитростные, поэтому со свистом проиграли. Тут появился зеленый Копперфильд и всех взул, красавчег, апплодирую стоя.
И вас в том числе взул. Хотя вас предупреждали
Так и вас взул. Вас же тоже предупреждали, что на божественно-гуманитарной повестке выборы у нас в стране не выиграешь. Петя оказался глупее, чем я ожидал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Эту Клаву не посадят по любому, никто не ставил ее в известность о предстоящем подрыве Шеремета, а ходить и фотографировать камеры наблюдения по просьбе товарищей не является преступлением по уголовному колексу.
А многочисленные алиби основных подозреваемых рассыпались в суде как лживые, именно поэтому суд принял решение продлить их сроки задержания. Я бы на месте суда привлек бы к ответственности всех, кто пытался лгать, обеспечивая подложные алиби. Но у нас суды с тонкой кишкой.
Коллега freeze, вы были очень неправы, когда объявляли подозреваемых убийцами.
Теперь вы же по-новому врёте, чтобы скрыть своё же старое вранье. Признайте, что наврали. Вам же легче будет.
Вы уже за Бубочку агитировали, теперь делаете вид, что Бубочку критикуете. У меня нет вам веры, что вы осознали весь масштаб проблем.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Вкладчик1234 написав:По оперативной информации, перестрелка между мафиозными кланами в Мукачево произошла из-за того, что они не пришли к единому мнению по вопросу, что петь на рассвете: гимн или "качу"
У де*** и шутки де***.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой