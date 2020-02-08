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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5469547054715472>
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:29

Ітогі подвєдьом. 2020-02-08

И чтобы 2 раза не вставать.

Ітогі подвєдьом. 2020-02-08

1) "Назвал меня "президентом мира"": Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Папой Римским и пригласил его посетить Украину (фото)
«Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня «президентом мира» - вот такой у меня сейчас имидж в Европе », - отметил Зеленский после аудиенции.

Бубочке совсем крышу сорвало от его раздутого ЧСВ
И это недоразумение представляет Украину в международных отношениях.
За это голосовало 73%.
РукаЛицо

2) Аваков: дело Маркива находится в центре внимания украинской делегации в Италии
Арсен Аваков и Владимир Зеленский в Италии встретились с мамой арестованного экс-нацгвардейца.

Где-то тут на форуме писали, что Аваков дорого обходится Зеленскому и потому не при делах.
Хмм, ещё и как при делах.

3) Зеленский попросил Папу Римского помочь с освобождением пленных (фото)
А Папа Римский в этом вопросе при чём ?

4) Два экс-"беркутовца" после обмена с ОРДЛО вернулись в Киев – адвокат (фото)
Адвокат также выложил фото открытого письма экс-«беркутовцев» к президенту, генеральному прокурору и председателю Верховной Рады.
В письме Маринченко и Тамтура, в частности, отмечают, что были вынуждены согласиться на участие в обмене, поскольку их отказ поставил бы под угрозу обмен в целом.

Их таких бедных вынудили
Также экс-«беркутовцы» «призывают срочно отменить закон про амнистию майдановцев и обеспечить справедливое и непредвзятое расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов».

Ну вот и причина. Беркутня неувиновата.
Это всё злобные майдановцы, вынудили бедных мальчиков стрелять.

5) Оскорбление Зозули. Испанский клуб проиграл апелляцию и заплатит
Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе наказание для испанского клуба "Райо Вальекано". Ранее его назначили из-за высказываний их фанатами в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча с командой "Альбасете". Об этом сообщается на сайте федерации.

За своим базаром надо следить.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:33

  freeze написав:
M-A-X написав:Кого из украинских политиков вы считаете самыми большими манипуляторами?


Тут с большим отрывом лидирует Зеленский, это даже без вариантов.
Петя и Яник были простые как слоны и безхитростные, поэтому со свистом проиграли.
Тут появился зеленый Копперфильд и всех взул, красавчег, апплодирую стоя.

И вас в том числе взул.
Хотя вас предупреждали :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:35

  M-A-X написав:
  Kudrjavuy написав:"Украина" - это и есть "Национальный проект"!
Это империи - рушатся, а "націоналізм" - есть основополагающей составляющей Государства.
Делит нас только Враг - и "делить" будет по жизни.

Я бы сказал, что делят нас политики.

Да ты и сам хорошо всех делишь на правильных и неправильных
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:37

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:Соединённые Штаты Европы не согласятся с Вами))

Їм до штатів ще дуже далеко. Глобалізація не відміняє держави і їх мовно-національну політику. Інакше мільйон каталонців ніколи б не вийшов на вулиці.

Не думаю, что у каталонцев главное "мовно-національний" вопрос. Скорее, "Каталония кормит Испанию" (как у нас: "Украина кормит Союз" и "Украина - вторая Франция"). :)

Забув добавити в асоціативний ряд ще ображеного "годувальника Донбаса"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:38

  Вкладчик1234 написав:В Мукачево опять "республиканские" разборки?
Странно, ведь там носят вышиванки, говорят на мове, и гимн с "качей" поют

Вот что бывает, когда ты тупой от рождения.

В тебе сидит нарратив "западная украина, вышиванки, мова", украинофоб.

Почитай, что ли про Балогу и Закарпатье.
Повысь своё самообразование
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:39

  pesikot написав:
  freeze написав:
M-A-X написав:Кого из украинских политиков вы считаете самыми большими манипуляторами?


Тут с большим отрывом лидирует Зеленский, это даже без вариантов.
Петя и Яник были простые как слоны и безхитростные, поэтому со свистом проиграли.
Тут появился зеленый Копперфильд и всех взул, красавчег, апплодирую стоя.

И вас в том числе взул.
Хотя вас предупреждали :)


Так и вас взул. Вас же тоже предупреждали, что на божественно-гуманитарной повестке выборы у нас в стране не выиграешь. Петя оказался глупее, чем я ожидал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:45

  M-A-X написав:Кого из украинских политиков вы считаете самыми большими манипуляторами?

Зекоманду
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:49

  freeze написав:Эту Клаву не посадят по любому, никто не ставил ее в известность о предстоящем подрыве Шеремета, а ходить и фотографировать камеры наблюдения по просьбе товарищей не является преступлением по уголовному колексу.

А многочисленные алиби основных подозреваемых рассыпались в суде как лживые, именно поэтому суд принял решение продлить их сроки задержания. Я бы на месте суда привлек бы к ответственности всех, кто пытался лгать, обеспечивая подложные алиби. Но у нас суды с тонкой кишкой.

Коллега freeze, вы были очень неправы, когда объявляли подозреваемых убийцами.

Теперь вы же по-новому врёте, чтобы скрыть своё же старое вранье.
Признайте, что наврали. Вам же легче будет.

Вы уже за Бубочку агитировали, теперь делаете вид, что Бубочку критикуете.
У меня нет вам веры, что вы осознали весь масштаб проблем.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:49

  Вкладчик1234 написав:По оперативной информации, перестрелка между мафиозными кланами в Мукачево произошла из-за того, что они не пришли к единому мнению по вопросу, что петь на рассвете: гимн или "качу"

У де*** и шутки де***.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:50

  pesikot написав:Коллега freeze, вы были очень неправы, когда объявляли подозреваемых убийцами.

Теперь вы же по-новому врёте, чтобы скрыть своё же старое вранье.
Признайте, что наврали. Вам же легче будет.


Я и сейчас абсолютно уверен в виновности подозреваемых, моё право.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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