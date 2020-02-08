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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5469547054715472
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:54

  freeze написав:Опубликованные записи разговоров по телефону с ребятами из спецорганов, говорят, что подозреваемые были скорее всего науськаны или просто цинично использованы в большой игре. Подозреваемые - это обычные малозначимые пешки, через это они и пострадают, а организаторы будут в шоколаде.

Любого пропагандиста, которого готовили, так же учили и контрпропаганде

Именно, поэтому вы и подвержены конспирологическим версиям. Вас проще одурачить
Просто потому что, вы не состоянии поверить, что вас так откровенно обманывают :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:57

  pesikot написав:
  freeze написав:Опубликованные записи разговоров по телефону с ребятами из спецорганов, говорят, что подозреваемые были скорее всего науськаны или просто цинично использованы в большой игре. Подозреваемые - это обычные малозначимые пешки, через это они и пострадают, а организаторы будут в шоколаде.

Любого пропагандиста, которого готовили, так же учили и контрпропаганде

Именно, поэтому вы и подвержены конспирологическим версиям. Вас проще одурачить
Просто потому что, вы не состоянии поверить, что вас так откровенно обманывают :)


Правда глаза колет, ничего бывает )))
Похоже вы тут один уверены, что контора не при чём, и не они уничтожили записи с камер наблюдения, где должны быть видны лица крупным планом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 5469547054715472
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