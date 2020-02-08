Любого пропагандиста, которого готовили, так же учили и контрпропаганде
Именно, поэтому вы и подвержены конспирологическим версиям. Вас проще одурачить
Просто потому что, вы не состоянии поверить, что вас так откровенно обманывают
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:54
Любого пропагандиста, которого готовили, так же учили и контрпропаганде
Именно, поэтому вы и подвержены конспирологическим версиям. Вас проще одурачить
Просто потому что, вы не состоянии поверить, что вас так откровенно обманывают
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:57
Правда глаза колет, ничего бывает )))
Похоже вы тут один уверены, что контора не при чём, и не они уничтожили записи с камер наблюдения, где должны быть видны лица крупным планом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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