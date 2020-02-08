Любого пропагандиста, которого готовили, так же учили и контрпропаганде
Именно, поэтому вы и подвержены конспирологическим версиям. Вас проще одурачить
Просто потому что, вы не состоянии поверить, что вас так откровенно обманывают
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:54
Любого пропагандиста, которого готовили, так же учили и контрпропаганде
Именно, поэтому вы и подвержены конспирологическим версиям. Вас проще одурачить
Просто потому что, вы не состоянии поверить, что вас так откровенно обманывают
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:57
Правда глаза колет, ничего бывает )))
Похоже вы тут один уверены, что контора не при чём, и не они уничтожили записи с камер наблюдения, где должны быть видны лица крупным планом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:15
Вас взул, потому что вы за него голосовали.
А теперь пишите, почти слово в слово, о чём вас и предупреждали
А я, понимая, с чем придётся иметь дело, приготовился
Чувствуете в чём нюанс ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:17
Нет, это не ваше право.
Вы не судья, вы не прокурор.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:22
Смешно, проиграли с разгромным счетом и кого-то там взули, в первую очередь взули вас, это и зафиксировали на избирательных участках. Причем вас предупреждали заранее, что на такой тупой предвыборной повестке, беспрерывно молясь и рассуждая о языке, в нашей стране выиграть невозможно.
Поэтому Петя слился в унитаз. И тут начинаешь задумываться кого адекватного можно противопоставить Зеленскому дальше, который мог бы одержать победу на следующих выборах, пока не вижу такой кандидатуры.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:22
Re: Політичні дискусії
Все камеры имеют циклический буфер. И если ничего не предпринять, долго торговать лицом, то, запись не помеченная как тревожная, будет затерта автоматически. Зрада номер 1.
Если этого не произошло, и запись, где "лица крупным планом" попала в органы, то автоматически будут распечатаны и размножены отдельные (удачные) кадры крупным планом. Они тоже пали жертвой всемирного заговора? Зрада номер 2.
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:24
Вы уверены, поэтому не брезгуете конспирологией или ещё чем-то, чтобы оправдать вашу уверенность.
Ложью тоже не брезгуете
"цель - оправдывает средства"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:24
Я могу считать, что угодно, поэтому это моё право. Засыпали суд лживыми алиби, если суд начинается с перманентного вранья, значит всё не так просто, честным людям врать массово не надо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:25
Да-да, не конспиролог, кто уничтожил записи крупным планом убийц, которые полиция передала ?
Внятно можете промычать )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:30
Re: Політичні дискусії
І шо, поліція така тупа, що навіть жодної копії не зробила? Які крупні плани на вуличних камерах вночі?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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