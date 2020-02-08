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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 54705471547254735474>
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:54

  freeze написав:Опубликованные записи разговоров по телефону с ребятами из спецорганов, говорят, что подозреваемые были скорее всего науськаны или просто цинично использованы в большой игре. Подозреваемые - это обычные малозначимые пешки, через это они и пострадают, а организаторы будут в шоколаде.

Любого пропагандиста, которого готовили, так же учили и контрпропаганде

Именно, поэтому вы и подвержены конспирологическим версиям. Вас проще одурачить
Просто потому что, вы не состоянии поверить, что вас так откровенно обманывают :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:57

  pesikot написав:
  freeze написав:Опубликованные записи разговоров по телефону с ребятами из спецорганов, говорят, что подозреваемые были скорее всего науськаны или просто цинично использованы в большой игре. Подозреваемые - это обычные малозначимые пешки, через это они и пострадают, а организаторы будут в шоколаде.

Любого пропагандиста, которого готовили, так же учили и контрпропаганде

Именно, поэтому вы и подвержены конспирологическим версиям. Вас проще одурачить
Просто потому что, вы не состоянии поверить, что вас так откровенно обманывают :)


Правда глаза колет, ничего бывает )))
Похоже вы тут один уверены, что контора не при чём, и не они уничтожили записи с камер наблюдения, где должны быть видны лица крупным планом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:15

  freeze написав:Так и вас взул. Вас же тоже предупреждали, что на божественно-гуманитарной повестке выборы у нас в стране не выиграешь. Петя оказался глупее, чем я ожидал.

Вас взул, потому что вы за него голосовали.
А теперь пишите, почти слово в слово, о чём вас и предупреждали

А я, понимая, с чем придётся иметь дело, приготовился
Чувствуете в чём нюанс ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:17

  freeze написав:
  pesikot написав:Коллега freeze, вы были очень неправы, когда объявляли подозреваемых убийцами.

Теперь вы же по-новому врёте, чтобы скрыть своё же старое вранье.
Признайте, что наврали. Вам же легче будет.


Я и сейчас абсолютно уверен в виновности подозреваемых, моё право.

Нет, это не ваше право.
Вы не судья, вы не прокурор.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:22

  pesikot написав:Вас взул, потому что вы за него голосовали.
А теперь пишите, почти слово в слово, о чём вас и предупреждали


Смешно, проиграли с разгромным счетом и кого-то там взули, в первую очередь взули вас, это и зафиксировали на избирательных участках. Причем вас предупреждали заранее, что на такой тупой предвыборной повестке, беспрерывно молясь и рассуждая о языке, в нашей стране выиграть невозможно.
Поэтому Петя слился в унитаз. И тут начинаешь задумываться кого адекватного можно противопоставить Зеленскому дальше, который мог бы одержать победу на следующих выборах, пока не вижу такой кандидатуры.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:22

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:...и не они уничтожили записи с камер наблюдения, где должны быть видны лица крупным планом.
Все камеры имеют циклический буфер. И если ничего не предпринять, долго торговать лицом, то, запись не помеченная как тревожная, будет затерта автоматически. Зрада номер 1.

Если этого не произошло, и запись, где "лица крупным планом" попала в органы, то автоматически будут распечатаны и размножены отдельные (удачные) кадры крупным планом. Они тоже пали жертвой всемирного заговора? Зрада номер 2.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:24

  freeze написав:
Правда глаза колет, ничего бывает )))
Похоже вы тут один уверены, что контора не при чём, и не они уничтожили записи с камер наблюдения, где должны быть видны лица крупным планом.

Вы уверены, поэтому не брезгуете конспирологией или ещё чем-то, чтобы оправдать вашу уверенность.
Ложью тоже не брезгуете

"цель - оправдывает средства" :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:24

  pesikot написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:Коллега freeze, вы были очень неправы, когда объявляли подозреваемых убийцами.

Теперь вы же по-новому врёте, чтобы скрыть своё же старое вранье.
Признайте, что наврали. Вам же легче будет.


Я и сейчас абсолютно уверен в виновности подозреваемых, моё право.

Нет, это не ваше право.
Вы не судья, вы не прокурор.


Я могу считать, что угодно, поэтому это моё право. Засыпали суд лживыми алиби, если суд начинается с перманентного вранья, значит всё не так просто, честным людям врать массово не надо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:25

  pesikot написав:
  freeze написав:
Правда глаза колет, ничего бывает )))
Похоже вы тут один уверены, что контора не при чём, и не они уничтожили записи с камер наблюдения, где должны быть видны лица крупным планом.

Вы уверены, поэтому не брезгуете конспирологией или ещё чем-то, чтобы оправдать вашу уверенность.
Ложью тоже не брезгуете

"цель - оправдывает средства" :)


Да-да, не конспиролог, кто уничтожил записи крупным планом убийц, которые полиция передала ?
Внятно можете промычать )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:30

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Да-да, не конспиролог, кто уничтожил записи крупным планом убийц, которые полиция передала ?

І шо, поліція така тупа, що навіть жодної копії не зробила? Які крупні плани на вуличних камерах вночі?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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