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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:31
zРадио написав:Yuri_T
Ну откажись от использования изобретений русскоговорящих евреев - будь принципиальным. Посмотрим, как быстро превратишься в пещерного человека... хотя... твоя мораль итак недалеко ушла...
тобто у нас євреї вумні а всі інші тупі? ви це хочете сказати стверджуючи що всі винаходи були зроблені "русскоговорящими евреями"?
і ці люди ще будуть щось казати іншим про ксенофобію та шовінізм (який вони постійно називають націоналізмом бо їх так навила кацапська пропаганда).
та ви самі є його носіями. як то кажуть - голосніше всіх кричить тримай злодія кричить той хто сам злодій.
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mephala
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:33
freeze написав:
Я могу считать, что угодно, поэтому это моё право. Засыпали суд лживыми алиби, если суд начинается с перманентного вранья, значит всё не так просто, честным людям врать массово не надо.
Засыпали суд лживыми обвинениями, чтобы взять подозреваемых под стражу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:41
pesikot написав: freeze написав:
Я могу считать, что угодно, поэтому это моё право. Засыпали суд лживыми алиби, если суд начинается с перманентного вранья, значит всё не так просто, честным людям врать массово не надо.
Засыпали суд лживыми обвинениями, чтобы взять подозреваемых под стражу
Суд решит по поводу обвинений позже, а вот по поводу лживых алиби суд уже определился.
Так что не надо истерить, есть адвокаты, есть прокуроры, есть суд, это их работа, ваша работа бухгалтерию вести.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:42
freeze написав:
Да-да, не конспиролог, кто уничтожил записи крупным планом убийц, которые полиция передала ?
Внятно можете промычать )))
Вы уже нервничаете, значит вы не правы.
Если вы себя считаете прокурором и судьёй, то будьте готовы, что и вас будут судить таким же судом.
И я не К-Х, я про юридическую составляющую
Некто похожий на freeze
, гулял по Дерибасовской.
После чего на Дерибасовской взорвали авто
Подозреваемый freeze
, ведь он там гулял до взрыва авто
Применяют меру пресечения именно для freeze
Понимаете, мычите вы в своей пропаганде
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:45
freeze написав:
Так что не надо истерить, есть адвокаты, есть прокуроры, есть суд, это их работа, ваша работа бухгалтерию вести.
Так у него тоже работа, он тут подрабатывает. Видите как в работу включился по отбеливанию убийц. Как только спустили цу, сразу мяукать начал
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YKK
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:46
freeze написав: pesikot написав: freeze написав:
Я могу считать, что угодно, поэтому это моё право. Засыпали суд лживыми алиби, если суд начинается с перманентного вранья, значит всё не так просто, честным людям врать массово не надо.
Засыпали суд лживыми обвинениями, чтобы взять подозреваемых под стражу
Суд решит по поводу обвинений позже, а вот по поводу лживых алиби суд уже определился.
Так что не надо истерить, есть адвокаты, есть прокуроры, есть суд, это их работа, ваша работа бухгалтерию вести.
Истерите именно вы. Обвиняя подозреваемых
И замещая собой все суды
Но я доволен.
Вашей истерикой доволен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:46
pesikot написав:
Некто похожий на freeze, гулял по Дерибасовской.
После чего на Дерибасовской взорвали авто
Подозреваемый freeze, ведь он там гулял до взрыва авто
Ваше дело бухгалтерия, а не юриспруденция. Если бы было видео, где похожий на меня подходил к машине и закладывал мину, которая взорвалась, надо было бы разбираться с этим случаем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:47
pesikot написав:
Истерите именно вы. Обвиняя подозреваемых
И замещая собой все суды
Обвиняют прокуроры и полиция, а я лишь согласен с их обвинениями, так что успокойтесь и не истерите )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:49
YKK написав:
Так у него тоже работа, он тут подрабатывает. Видите как в работу включился по отбеливанию убийц. Как только спустили цу, сразу мяукать начал
каких де*** набрали. которые в абревиатуре делают ошибки
Это тебе сверху ЦУ спускают, иначе ты ширинку на брюках не найдешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:51
pesikot
А чего занервничал? Мысли вокруг ширинки только, недоумок?)
Все прекрасно знают на кого ты работаешь. Разжигание ненависти, ложь, пропаганда - вот твоя деятельность.
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YKK
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