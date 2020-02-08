Додано: Суб 08 лют, 2020 20:42

freeze написав:

Да-да, не конспиролог, кто уничтожил записи крупным планом убийц, которые полиция передала ?

Внятно можете промычать ))) Да-да, не конспиролог, кто уничтожил записи крупным планом убийц, которые полиция передала ?Внятно можете промычать )))

Вы уже нервничаете, значит вы не правы.Если вы себя считаете прокурором и судьёй, то будьте готовы, что и вас будут судить таким же судом.И я не К-Х, я про юридическую составляющуюНекто похожий на, гулял по Дерибасовской.После чего на Дерибасовской взорвали автоПодозреваемый, ведь он там гулял до взрыва автоПрименяют меру пресечения именно дляПонимаете, мычите вы в своей пропаганде