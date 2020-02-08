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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5471547254735474
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:58

  freeze написав:Ваше дело бухгалтерия, а не юриспруденция.

Так и вы не юрист :)
Вы у нас ФОП, так и торгуйте своим товаром

А по поводу согласия со следствием
Так вы и за Зеленского агитировали, и голосовали
А вот оно чё вышло.
Правы оказались не вы

Так что, лучше займитесь своим ФОПом.
А то, всю страну штормит уже от вашего выбора
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:59

  YKK написав:pesikot
А чего занервничал? Мысли вокруг ширинки только, недоумок?)
Все прекрасно знают на кого ты работаешь. Разжигание ненависти, ложь, пропаганда - вот твоя деятельность.

Все ? знают ?
Факты есть ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:13

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Очень жаль, что в истории нет возможности поставить эксперимент.
Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.
Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.
Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.
График, приведенный zРадио, к сожалению, не помогает.

lapay, простите, но Ваш комментарий вообще не понял - какой смысл в сравнении численности населения Германии в границах 3-го рейха в 1939 и ФРГ в 1946?
1 А що хтось хвалив коричневу чуму?
Я прочитав що червона і коричнева чума - однакове зло для населення країн які зазнали від них шкоди
2 Самому не соромно так примітивно маніпулювати?
3 Пол-Пот в Камбоджі чи Кім чен ір чи Мадуро у Венесуелі чи Мао в Китаї - це який колір чуми?

А увидел ещё иное.
Что негатив был и со стороны фашистов, и со стороны советов.
И если по негативу вполне возможны споры, то вот по позитиву они даже приблизительно не сравнятся.

То есть оппоненты в упор игнорируют позитив от советской власти.
И на этом строят уравнивание.

Кстати, такая же петрушка у так называемых совков.
Только наоборот.
Они в упор закрывают глаза на негатив, вспоминая лишь позитив.

Считать нужно баланс!!!
А там получится ... что дело вкуса :lol:
При этом *мы за ценой не постоим* - штука обоюдоострая.
Ведь свобода (не рабство)) превыше всего))

Так в чому позитив?
В енергетичноємній, неконкурентній економіці, залишеній совком, людях з понівеченим рабським менталітетом?
КХ шукає спільне для всіх українців, а Лад, зрадіво, шапо та інші волгарі з фрізами підкидають теми для роз'єднанання українців, щоб вони сварилися далі.
Це і є пропутінська позиція.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:18

YKK
Прошло 15 минут.
Нет фактов по сути.

Заткнись.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:22

  flyman написав:В енергетичноємній, неконкурентній економіці, залишеній совком

То-то у нас все электростанции советские.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:24

  pesikot написав:YKK
Прошло 15 минут.
Нет фактов по сути.

Заткнись.

Заткнись ты, причем желательно надолго
YKK
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:39

  YKK написав:
  pesikot написав:YKK
Прошло 15 минут.
Нет фактов по сути.

Заткнись.

Заткнись ты, причем желательно надолго

а что тебя беспокоит ?
Ты обвинил меня, но фактов не предоставил.
За базар надо держать ответ.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:42

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:а что тебя беспокоит ?
Что ДНР и ЛНР не состоялись ?
Что ты выехал из Донецка-Луганска в Киев, но Донецк-Луганск не выехал из тебя
Ты обвинил меня, но фактов не предоставил.
За базар надо держать ответ.

Во первых, для начала надо отвечать за свою ложь и фейки. Ты постоянно сливаешься и юлишь. Во вторых, я проживаю в Луганске, никуда не выезжал. В третьих, не считаю нужным что либо доказывать для лжеца.
YKK
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