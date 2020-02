Додано: Суб 08 лют, 2020 21:13

detroytred написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Очень жаль, что в истории нет возможности поставить эксперимент.

Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.

Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.

Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.

График, приведенный zРадио, к сожалению, не помогает.



Я прочитав що червона і коричнева чума - однакове зло для населення країн які зазнали від них шкоди

2 Самому не соромно так примітивно маніпулювати?

А увидел ещё иное.

Что негатив был и со стороны фашистов, и со стороны советов.

И если по негативу вполне возможны споры, то вот по позитиву они даже приблизительно не сравнятся.



То есть оппоненты в упор игнорируют позитив от советской власти.

И на этом строят уравнивание.



Кстати, такая же петрушка у так называемых совков.

Только наоборот.

Они в упор закрывают глаза на негатив, вспоминая лишь позитив.



Считать нужно баланс!!!

А там получится ... что дело вкуса

При этом *мы за ценой не постоим* - штука обоюдоострая.

Так в чому позитив?

В енергетичноємній, неконкурентній економіці, залишеній совком, людях з понівеченим рабським менталітетом?

КХ шукає спільне для всіх українців, а Лад, зрадіво, шапо та інші волгарі з фрізами підкидають теми для роз'єднанання українців, щоб вони сварилися далі.

