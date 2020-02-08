Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Очень жаль, что в истории нет возможности поставить эксперимент. Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты. Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины. Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы. График, приведенный zРадио, к сожалению, не помогает.
lapay, простите, но Ваш комментарий вообще не понял - какой смысл в сравнении численности населения Германии в границах 3-го рейха в 1939 и ФРГ в 1946?
1 А що хтось хвалив коричневу чуму? Я прочитав що червона і коричнева чума - однакове зло для населення країн які зазнали від них шкоди 2 Самому не соромно так примітивно маніпулювати? 3 Пол-Пот в Камбоджі чи Кім чен ір чи Мадуро у Венесуелі чи Мао в Китаї - це який колір чуми?
А увидел ещё иное. Что негатив был и со стороны фашистов, и со стороны советов. И если по негативу вполне возможны споры, то вот по позитиву они даже приблизительно не сравнятся.
То есть оппоненты в упор игнорируют позитив от советской власти. И на этом строят уравнивание.
Кстати, такая же петрушка у так называемых совков. Только наоборот. Они в упор закрывают глаза на негатив, вспоминая лишь позитив.
Считать нужно баланс!!! А там получится ... что дело вкуса При этом *мы за ценой не постоим* - штука обоюдоострая. Ведь свобода (не рабство)) превыше всего))
Так в чому позитив? В енергетичноємній, неконкурентній економіці, залишеній совком, людях з понівеченим рабським менталітетом? КХ шукає спільне для всіх українців, а Лад, зрадіво, шапо та інші волгарі з фрізами підкидають теми для роз'єднанання українців, щоб вони сварилися далі. Це і є пропутінська позиція.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
pesikot написав:а что тебя беспокоит ? Что ДНР и ЛНР не состоялись ? Что ты выехал из Донецка-Луганска в Киев, но Донецк-Луганск не выехал из тебя Ты обвинил меня, но фактов не предоставил. За базар надо держать ответ.
Во первых, для начала надо отвечать за свою ложь и фейки. Ты постоянно сливаешься и юлишь. Во вторых, я проживаю в Луганске, никуда не выезжал. В третьих, не считаю нужным что либо доказывать для лжеца. П.С. Сепаратист, бегал с власовскими тряпками, ольгинцы... Да pesikot? За базар надо же отвечать?
зелені клоуни та їх бувші виборці)) Українські міністри заробляють більше коллег у Європі: статистика Нещодавно стало відомо, що найвищі зарплати в уряді України отримують працівники Міністерства юстиції – зарплати українських міністрів більші, ніж в урядах Чехії і Польщі. https://narodna-pravda.ua/2020/02/08/uk ... tatystyka/