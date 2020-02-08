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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5472547354745475 Додано: Суб 08 лют, 2020 22:51 Національна єдність Сьогодні німці відзначають разом з нащадками альянтів початок визволення Європи від нацистів, визволення і Німеччини. Чому це було можливо? Бо німці подивились у свою історію і назвали речі своїми іменами . Для примирення важливо є називати речі своїми іменами . Нюрнберзьке осудження нацистського минулого і цілий ряд різносторонніх соціальних, освітніх, політичних процесів дозволили німцям стати на відстань цього минулого, його належно осудити і рухатись вперед. Це, до речі, і було передумовою економічного благополуччя країни, яка сьогодні має провідну економіка, після того, що вона була вщент зруйнована. В наших теренах, червоний тоталітаризм, на відміну від коричневого, ніколи не був названий своїм іменем. І його рецидиви, мутації, ще є з нами . Але сьогодні вони є менше з нами, ніж це було півроку тому. Тому, мені здається, що те, що ми бачимо в нашому суспільстві, ті рани, ті втрати – вони пов’язані з тим болісним процесом називання речей своїм іменем. . Хто думав 70 років тому в Нормандії, що німці і французи примиряться? Сьогодні онуки тих, які воювали на крутих берегах, навіть не уявляють собі смертельної ворожнечі, жертвами якої стали мільйони. Хто міг уявити, що німці з поляками примиряться? Я мрію про те, що є сьогодні немислимим: про примирення України і Росії, про таку трансформацію, яку пережили німці і французи, німці і поляки. Таке повинні пережити українці і росіяни.



Ми всі охоче живемо в мирі з людьми, у мирі з самими собою. Але ми знаємо, що будь-який мир починається з миру з Богом, бо Він - джерело миру і любові. Першим кроком на шляху примирення з Богом є покаяння, що ми самі по собі неспроможні примиритися. Усвідомлення цієї неспроможності і власної провини приводить нас до рук люблячого Батька, який примиряє нас із Ним у нашому відступі. І в цей непростий для нашої країни час ми повинні усвідомити і нашу власну провину, щоб Господь пробачив нас, за Своєю милістю і воцарив Його мир у наших душах. Хай Він дарує мужність розуміти, що ми багато що зробили не за Його волею і шукати примирення в джерелі миру, любові і прощення.



Сьогодні бажання людей, які мешкають на Сході та Заході, на Півночі та Півдні України однакові. Усі бажають жити гідно, бути матеріально забезпеченими, мати громадську та релігійну свободу, будувати безпечне майбутнє для своїх дітей. Однак, прагнучи спільних цілей люди не чують одне одного, не довіряють своєму ближньому, проявляють агресію по відношенню до своїх братів. Усе це свідчить про те, що наше суспільство охопила не стільки політична чи економічна криза; нас вразила моральна криза, криза довіри.



Сьогодні нам треба зрозуміти, що усі ми, незалежно від нашої національності, мови, віри та культури, є громадянами однієї країни. Україна – наш спільний дім . І тільки через ПРИМИРЕННЯ та суспільну злагоду ми можемо відновити спокій та добробут в нашому домі.



ПРИМИРЕННЯ – це, перш за все, здатність прийняти свого ближнього таким, який він є. Це визнання за кожною людиною права розвивати свої культурні та релігійні традиції і тим самим творити єдність в різноманітті та стверджувати неповторну красу сучасної України.



ПРИМИРЕННЯ – це вміння залишити Богові минуле, в якому були конфлікти і протистояння, щоб воно не тяжіло над нами, коли ми прагнемо будувати спільне майбутнє.



ПРИМИРЕННЯ — це не тільки подолання прірви між людьми, це і крок назустріч Богу, Який очікує нашого навернення. Маємо визнати, що наші численні гріхи стають причиною розбрату, який панує сьогодні у нашому суспільстві. Нам слід, перш за все, примиритися з Богом шляхом покаяння і жалю за наші вчинки . Господь наш Ісус Христос, який омив усі наші гріхи Своєю кров’ю, завжди готовий прийняти нас та простити наші провини. Мир з Богом має стати фундаментом і для примирення між людьми .



Ми, представники Церков України, усвідомлюючи власну відповідальність перед Богом і людьми за долю України і кожного її мешканця, заявляємо про власну готовність сприяти ініціативам, які будуть мати за мету побудову довіри і порозуміння між громадянами України та слугуватимуть справі загального Примирення.



Ми радо констатуємо, що незважаючи на усі складні випробування останніх місяців, нам вдалося зберегти в Україні міжконфесійний, міжнаціональний та міжетнічний мир. Ми рішуче засуджуємо спроби розпалювати ворожнечу на релігійному чи національному ґрунті.



Ми підносимо молитви до Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, аби Він відкрив нам шлях до взаємного прощення та примирення і допоміг побудувати нову Україну.»



Це - текст, який підтримують Церкви, які входять до групи «Примирення». Текст, який ми би хотіли, щоб народ України почув, щоб молився разом з нами за примирення, яке потрібно не лише нашим людям, але й нашим сусідам



Ми дійсно здатні приймати свого ближнього таким, яким він є, а отже, маємо це зробити сьогодні заради відновлення національної єдності. І дійсно, потрібно жити майбутнім. У минулому всі всім завдавали болючих ран. Вимірятися у тому хто постраждав більше за інших можна нескінченно, і все це лише розпалюватиме старі рани, але не сцілюватиме їх. Душа народу буде продовжувати кровоточити. А можна спрямувати свої зусилля у майбутнє, і відкритися до Бога, який приходить кожної літургії не лише з вічності, але й того майбутнього свого Царства, в якому лев і ягня будуть лежати поруч . Здатність відритися назустріч дару нового життя за новими правилами – це найбільша здатність людини, закладено у кожного із нас Богом. Тому всі народу можуть почати жити у правовій та демократичній країні, у толерантності та цивілізованості. І сама людська природа відкрита до того, щоб здійснювати мрію про щасливе безконфліктне життя, якщо не у всьому світі, то хоча б межах національного та регіонального простору. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27572 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 23:05 Козак-характерник написав: Сьогодні німці відзначають разом з нащадками альянтів початок визволення Європи від нацистів, визволення і Німеччини. Чому це було можливо? Бо німці подивились у свою історію і назвали речі своїми іменами . Для примирення важливо є називати речі своїми іменами . Нюрнберзьке осудження нацистського минулого і цілий ряд різносторонніх соціальних, освітніх, політичних процесів дозволили німцям стати на відстань цього минулого, його належно осудити і рухатись вперед. Це, до речі, і було передумовою економічного благополуччя країни, яка сьогодні має провідну економіка, після того, що вона була вщент зруйнована. В наших теренах, червоний тоталітаризм, на відміну від коричневого, ніколи не був названий своїм іменем. І його рецидиви, мутації, ще є з нами . Але сьогодні вони є менше з нами, ніж це було півроку тому. Тому, мені здається, що те, що ми бачимо в нашому суспільстві, ті рани, ті втрати – вони пов’язані з тим болісним процесом називання речей своїм іменем. . Хто думав 70 років тому в Нормандії, що німці і французи примиряться? Сьогодні онуки тих, які воювали на крутих берегах, навіть не уявляють собі смертельної ворожнечі, жертвами якої стали мільйони. Хто міг уявити, що німці з поляками примиряться? Я мрію про те, що є сьогодні немислимим: про примирення України і Росії, про таку трансформацію, яку пережили німці і французи, німці і поляки. Таке повинні пережити українці і росіяни.



Ми всі охоче живемо в мирі з людьми, у мирі з самими собою. Але ми знаємо, що будь-який мир починається з миру з Богом, бо Він - джерело миру і любові. Першим кроком на шляху примирення з Богом є покаяння, що ми самі по собі неспроможні примиритися. Усвідомлення цієї неспроможності і власної провини приводить нас до рук люблячого Батька, який примиряє нас із Ним у нашому відступі. І в цей непростий для нашої країни час ми повинні усвідомити і нашу власну провину, щоб Господь пробачив нас, за Своєю милістю і воцарив Його мир у наших душах. Хай Він дарує мужність розуміти, що ми багато що зробили не за Його волею і шукати примирення в джерелі миру, любові і прощення.



Сьогодні бажання людей, які мешкають на Сході та Заході, на Півночі та Півдні України однакові. Усі бажають жити гідно, бути матеріально забезпеченими, мати громадську та релігійну свободу, будувати безпечне майбутнє для своїх дітей. Однак, прагнучи спільних цілей люди не чують одне одного, не довіряють своєму ближньому, проявляють агресію по відношенню до своїх братів. Усе це свідчить про те, що наше суспільство охопила не стільки політична чи економічна криза; нас вразила моральна криза, криза довіри.



Сьогодні нам треба зрозуміти, що усі ми, незалежно від нашої національності, мови, віри та культури, є громадянами однієї країни. Україна – наш спільний дім . І тільки через ПРИМИРЕННЯ та суспільну злагоду ми можемо відновити спокій та добробут в нашому домі.



ПРИМИРЕННЯ – це, перш за все, здатність прийняти свого ближнього таким, який він є. Це визнання за кожною людиною права розвивати свої культурні та релігійні традиції і тим самим творити єдність в різноманітті та стверджувати неповторну красу сучасної України.



ПРИМИРЕННЯ – це вміння залишити Богові минуле, в якому були конфлікти і протистояння, щоб воно не тяжіло над нами, коли ми прагнемо будувати спільне майбутнє.



ПРИМИРЕННЯ — це не тільки подолання прірви між людьми, це і крок назустріч Богу, Який очікує нашого навернення. Маємо визнати, що наші численні гріхи стають причиною розбрату, який панує сьогодні у нашому суспільстві. Нам слід, перш за все, примиритися з Богом шляхом покаяння і жалю за наші вчинки . Господь наш Ісус Христос, який омив усі наші гріхи Своєю кров’ю, завжди готовий прийняти нас та простити наші провини. Мир з Богом має стати фундаментом і для примирення між людьми .



Ми, представники Церков України, усвідомлюючи власну відповідальність перед Богом і людьми за долю України і кожного її мешканця, заявляємо про власну готовність сприяти ініціативам, які будуть мати за мету побудову довіри і порозуміння між громадянами України та слугуватимуть справі загального Примирення.



Ми радо констатуємо, що незважаючи на усі складні випробування останніх місяців, нам вдалося зберегти в Україні міжконфесійний, міжнаціональний та міжетнічний мир. Ми рішуче засуджуємо спроби розпалювати ворожнечу на релігійному чи національному ґрунті.



Ми підносимо молитви до Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, аби Він відкрив нам шлях до взаємного прощення та примирення і допоміг побудувати нову Україну.»



Це - текст, який підтримують Церкви, які входять до групи «Примирення». Текст, який ми би хотіли, щоб народ України почув, щоб молився разом з нами за примирення, яке потрібно не лише нашим людям, але й нашим сусідам



Ми дійсно здатні приймати свого ближнього таким, яким він є, а отже, маємо це зробити сьогодні заради відновлення національної єдності. І дійсно, потрібно жити майбутнім. У минулому всі всім завдавали болючих ран. Вимірятися у тому хто постраждав більше за інших можна нескінченно, і все це лише розпалюватиме старі рани, але не сцілюватиме їх. Душа народу буде продовжувати кровоточити. А можна спрямувати свої зусилля у майбутнє, і відкритися до Бога, який приходить кожної літургії не лише з вічності, але й того майбутнього свого Царства, в якому лев і ягня будуть лежати поруч . Здатність відритися назустріч дару нового життя за новими правилами – це найбільша здатність людини, закладено у кожного із нас Богом. Тому всі народу можуть почати жити у правовій та демократичній країні, у толерантності та цивілізованості. І сама людська природа відкрита до того, щоб здійснювати мрію про щасливе безконфліктне життя, якщо не у всьому світі, то хоча б межах національного та регіонального простору. Сьогодні німці відзначають разом з нащадками альянтів початок визволення Європи від нацистів, визволення і Німеччини. Чому це було можливо? Бо. Нюрнберзьке осудження нацистського минулого і цілий ряд різносторонніх соціальних, освітніх, політичних процесів дозволили німцям стати на відстань цього минулого, його належно осудити і рухатись вперед. Це, до речі, і було передумовою економічного благополуччя країни, яка сьогодні має провідну економіка, після того, що вона була вщент зруйнована.. Але сьогодні вони є менше з нами, ніж це було півроку тому. Тому, мені здається, що те, що ми бачимо в нашому суспільстві, ті рани, ті втрати – вони пов’язані з тим болісним процесом називання речей своїм іменем. . Хто думав 70 років тому в Нормандії, що німці і французи примиряться? Сьогодні онуки тих, які воювали на крутих берегах, навіть не уявляють собі смертельної ворожнечі, жертвами якої стали мільйони. Хто міг уявити, що німці з поляками примиряться? Я мрію про те, що є сьогодні немислимим: про примирення України і Росії, про таку трансформацію, яку пережили німці і французи, німці і поляки. Таке повинні пережити українці і росіяни.Ми всі охоче живемо в мирі з людьми, у мирі з самими собою. Але ми знаємо, щоІ в цей непростий для нашої країни час ми повинні усвідомити і нашу власну провину, щоб Господь пробачив нас, за Своєю милістю і воцарив Його мир у наших душах. Хай Він дарує мужність розуміти, що ми багато що зробили не за Його волею і шукати примирення в джерелі миру, любові і прощення.Сьогодні бажання людей, які мешкають на Сході та Заході, на Півночі та Півдні України однакові. Усі бажають жити гідно, бути матеріально забезпеченими, мати громадську та релігійну свободу, будувати безпечне майбутнє для своїх дітей. Однак, прагнучи спільних цілей люди не чують одне одного, не довіряють своєму ближньому, проявляють агресію по відношенню до своїх братів. Усе це свідчить про те, що наше суспільство охопила не стільки політична чи економічна криза; нас вразила моральна криза, криза довіри.Сьогодні нам треба зрозуміти, що. І тільки через ПРИМИРЕННЯ та суспільну злагоду ми можемо відновити спокій та добробут в нашому домі.ПРИМИРЕННЯ – це, перш за все, здатність прийняти свого ближнього таким, який він є. Це визнання за кожною людиною права розвивати свої культурні та релігійні традиції і тим самим творити єдність в різноманітті та стверджувати неповторну красу сучасної України.ПРИМИРЕННЯ – це вміння залишити Богові минуле, в якому були конфлікти і протистояння, щоб воно не тяжіло над нами, коли ми прагнемо будувати спільне майбутнє.ПРИМИРЕННЯ — це не тільки подолання прірви між людьми, це і крок назустріч Богу, Який очікує нашого навернення.. Господь наш Ісус Христос, який омив усі наші гріхи Своєю кров’ю, завжди готовий прийняти нас та простити наші провини.Ми, представники Церков України, усвідомлюючи власну відповідальність перед Богом і людьми за долю України і кожного її мешканця, заявляємо про власну готовність сприяти ініціативам, які будуть мати за мету побудову довіри і порозуміння між громадянами України та слугуватимуть справі загального Примирення.Ми радо констатуємо, що незважаючи на усі складні випробування останніх місяців, нам вдалося зберегти в Україні міжконфесійний, міжнаціональний та міжетнічний мир. Ми рішуче засуджуємо спроби розпалювати ворожнечу на релігійному чи національному ґрунті.Ми підносимо молитви до Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, аби Він відкрив нам шлях до взаємного прощення та примирення і допоміг побудувати нову Україну.»Це - текст, який підтримують Церкви, які входять до групи «Примирення». Текст, який ми би хотіли, щоб народ України почув, щоб молився разом з нами за примирення, яке потрібно не лише нашим людям, але й нашим сусідамМи дійсно здатні приймати свого ближнього таким, яким він є, а отже, маємо це зробити сьогодні заради відновлення національної єдності. І дійсно,. Здатність відритися назустріч дару нового життя за новими правилами – це найбільша здатність людини, закладено у кожного із нас Богом. Тому всі народу можуть почати жити у правовій та демократичній країні, у толерантності та цивілізованості. І сама людська природа відкрита до того, щоб здійснювати мрію про щасливе безконфліктне життя, якщо не у всьому світі, то хоча б межах національного та регіонального простору.



а потім одного разу ні з яких причин німці проголосували гітлера до влади а потім одного разу ні з яких причин німці проголосували гітлера до влади Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war. lestat

Повідомлень: 2472 З нами з: 04.06.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 23:09 Козак-характерник написав: Сьогодні німці відзначають разом з нащадками альянтів початок визволення Європи від нацистів, визволення і Німеччини. Чому це було можливо? Бо німці подивились у свою історію і назвали речі своїми іменами . Для примирення важливо є називати речі своїми іменами . Нюрнберзьке осудження нацистського минулого і цілий ряд різносторонніх соціальних, освітніх, політичних процесів дозволили німцям стати на відстань цього минулого, його належно осудити і рухатись вперед. Це, до речі, і було передумовою економічного благополуччя країни, яка сьогодні має провідну економіка, після того, що вона була вщент зруйнована. В наших теренах, червоний тоталітаризм, на відміну від коричневого, ніколи не був названий своїм іменем. І його рецидиви, мутації, ще є з нами . Але сьогодні вони є менше з нами, ніж це було півроку тому. Тому, мені здається, що те, що ми бачимо в нашому суспільстві, ті рани, ті втрати – вони пов’язані з тим болісним процесом називання речей своїм іменем. . Хто думав 70 років тому в Нормандії, що німці і французи примиряться? Сьогодні онуки тих, які воювали на крутих берегах, навіть не уявляють собі смертельної ворожнечі, жертвами якої стали мільйони. Хто міг уявити, що німці з поляками примиряться? Я мрію про те, що є сьогодні немислимим: про примирення України і Росії, про таку трансформацію, яку пережили німці і французи, німці і поляки. Таке повинні пережити українці і росіяни.



Ми всі охоче живемо в мирі з людьми, у мирі з самими собою. Але ми знаємо, що будь-який мир починається з миру з Богом, бо Він - джерело миру і любові. Першим кроком на шляху примирення з Богом є покаяння, що ми самі по собі неспроможні примиритися. Усвідомлення цієї неспроможності і власної провини приводить нас до рук люблячого Батька, який примиряє нас із Ним у нашому відступі. І в цей непростий для нашої країни час ми повинні усвідомити і нашу власну провину, щоб Господь пробачив нас, за Своєю милістю і воцарив Його мир у наших душах. Хай Він дарує мужність розуміти, що ми багато що зробили не за Його волею і шукати примирення в джерелі миру, любові і прощення.



Сьогодні бажання людей, які мешкають на Сході та Заході, на Півночі та Півдні України однакові. Усі бажають жити гідно, бути матеріально забезпеченими, мати громадську та релігійну свободу, будувати безпечне майбутнє для своїх дітей. Однак, прагнучи спільних цілей люди не чують одне одного, не довіряють своєму ближньому, проявляють агресію по відношенню до своїх братів. Усе це свідчить про те, що наше суспільство охопила не стільки політична чи економічна криза; нас вразила моральна криза, криза довіри.



Сьогодні нам треба зрозуміти, що усі ми, незалежно від нашої національності, мови, віри та культури, є громадянами однієї країни. Україна – наш спільний дім . І тільки через ПРИМИРЕННЯ та суспільну злагоду ми можемо відновити спокій та добробут в нашому домі.



ПРИМИРЕННЯ – це, перш за все, здатність прийняти свого ближнього таким, який він є. Це визнання за кожною людиною права розвивати свої культурні та релігійні традиції і тим самим творити єдність в різноманітті та стверджувати неповторну красу сучасної України.



ПРИМИРЕННЯ – це вміння залишити Богові минуле, в якому були конфлікти і протистояння, щоб воно не тяжіло над нами, коли ми прагнемо будувати спільне майбутнє.



ПРИМИРЕННЯ — це не тільки подолання прірви між людьми, це і крок назустріч Богу, Який очікує нашого навернення. Маємо визнати, що наші численні гріхи стають причиною розбрату, який панує сьогодні у нашому суспільстві. Нам слід, перш за все, примиритися з Богом шляхом покаяння і жалю за наші вчинки . Господь наш Ісус Христос, який омив усі наші гріхи Своєю кров’ю, завжди готовий прийняти нас та простити наші провини. Мир з Богом має стати фундаментом і для примирення між людьми .



Ми, представники Церков України, усвідомлюючи власну відповідальність перед Богом і людьми за долю України і кожного її мешканця, заявляємо про власну готовність сприяти ініціативам, які будуть мати за мету побудову довіри і порозуміння між громадянами України та слугуватимуть справі загального Примирення.



Ми радо констатуємо, що незважаючи на усі складні випробування останніх місяців, нам вдалося зберегти в Україні міжконфесійний, міжнаціональний та міжетнічний мир. Ми рішуче засуджуємо спроби розпалювати ворожнечу на релігійному чи національному ґрунті.



Ми підносимо молитви до Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, аби Він відкрив нам шлях до взаємного прощення та примирення і допоміг побудувати нову Україну.»



Це - текст, який підтримують Церкви, які входять до групи «Примирення». Текст, який ми би хотіли, щоб народ України почув, щоб молився разом з нами за примирення, яке потрібно не лише нашим людям, але й нашим сусідам



Ми дійсно здатні приймати свого ближнього таким, яким він є, а отже, маємо це зробити сьогодні заради відновлення національної єдності. І дійсно, потрібно жити майбутнім. У минулому всі всім завдавали болючих ран. Вимірятися у тому хто постраждав більше за інших можна нескінченно, і все це лише розпалюватиме старі рани, але не сцілюватиме їх. Душа народу буде продовжувати кровоточити. А можна спрямувати свої зусилля у майбутнє, і відкритися до Бога, який приходить кожної літургії не лише з вічності, але й того майбутнього свого Царства, в якому лев і ягня будуть лежати поруч . Здатність відритися назустріч дару нового життя за новими правилами – це найбільша здатність людини, закладено у кожного із нас Богом. Тому всі народу можуть почати жити у правовій та демократичній країні, у толерантності та цивілізованості. І сама людська природа відкрита до того, щоб здійснювати мрію про щасливе безконфліктне життя, якщо не у всьому світі, то хоча б межах національного та регіонального простору. Сьогодні німці відзначають разом з нащадками альянтів початок визволення Європи від нацистів, визволення і Німеччини. Чому це було можливо? Бо. Нюрнберзьке осудження нацистського минулого і цілий ряд різносторонніх соціальних, освітніх, політичних процесів дозволили німцям стати на відстань цього минулого, його належно осудити і рухатись вперед. Це, до речі, і було передумовою економічного благополуччя країни, яка сьогодні має провідну економіка, після того, що вона була вщент зруйнована.. Але сьогодні вони є менше з нами, ніж це було півроку тому. Тому, мені здається, що те, що ми бачимо в нашому суспільстві, ті рани, ті втрати – вони пов’язані з тим болісним процесом називання речей своїм іменем. . Хто думав 70 років тому в Нормандії, що німці і французи примиряться? Сьогодні онуки тих, які воювали на крутих берегах, навіть не уявляють собі смертельної ворожнечі, жертвами якої стали мільйони. Хто міг уявити, що німці з поляками примиряться? Я мрію про те, що є сьогодні немислимим: про примирення України і Росії, про таку трансформацію, яку пережили німці і французи, німці і поляки. Таке повинні пережити українці і росіяни.Ми всі охоче живемо в мирі з людьми, у мирі з самими собою. Але ми знаємо, щоІ в цей непростий для нашої країни час ми повинні усвідомити і нашу власну провину, щоб Господь пробачив нас, за Своєю милістю і воцарив Його мир у наших душах. Хай Він дарує мужність розуміти, що ми багато що зробили не за Його волею і шукати примирення в джерелі миру, любові і прощення.Сьогодні бажання людей, які мешкають на Сході та Заході, на Півночі та Півдні України однакові. Усі бажають жити гідно, бути матеріально забезпеченими, мати громадську та релігійну свободу, будувати безпечне майбутнє для своїх дітей. Однак, прагнучи спільних цілей люди не чують одне одного, не довіряють своєму ближньому, проявляють агресію по відношенню до своїх братів. Усе це свідчить про те, що наше суспільство охопила не стільки політична чи економічна криза; нас вразила моральна криза, криза довіри.Сьогодні нам треба зрозуміти, що. І тільки через ПРИМИРЕННЯ та суспільну злагоду ми можемо відновити спокій та добробут в нашому домі.ПРИМИРЕННЯ – це, перш за все, здатність прийняти свого ближнього таким, який він є. Це визнання за кожною людиною права розвивати свої культурні та релігійні традиції і тим самим творити єдність в різноманітті та стверджувати неповторну красу сучасної України.ПРИМИРЕННЯ – це вміння залишити Богові минуле, в якому були конфлікти і протистояння, щоб воно не тяжіло над нами, коли ми прагнемо будувати спільне майбутнє.ПРИМИРЕННЯ — це не тільки подолання прірви між людьми, це і крок назустріч Богу, Який очікує нашого навернення.. Господь наш Ісус Христос, який омив усі наші гріхи Своєю кров’ю, завжди готовий прийняти нас та простити наші провини.Ми, представники Церков України, усвідомлюючи власну відповідальність перед Богом і людьми за долю України і кожного її мешканця, заявляємо про власну готовність сприяти ініціативам, які будуть мати за мету побудову довіри і порозуміння між громадянами України та слугуватимуть справі загального Примирення.Ми радо констатуємо, що незважаючи на усі складні випробування останніх місяців, нам вдалося зберегти в Україні міжконфесійний, міжнаціональний та міжетнічний мир. Ми рішуче засуджуємо спроби розпалювати ворожнечу на релігійному чи національному ґрунті.Ми підносимо молитви до Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, аби Він відкрив нам шлях до взаємного прощення та примирення і допоміг побудувати нову Україну.»Це - текст, який підтримують Церкви, які входять до групи «Примирення». Текст, який ми би хотіли, щоб народ України почув, щоб молився разом з нами за примирення, яке потрібно не лише нашим людям, але й нашим сусідамМи дійсно здатні приймати свого ближнього таким, яким він є, а отже, маємо це зробити сьогодні заради відновлення національної єдності. І дійсно,. Здатність відритися назустріч дару нового життя за новими правилами – це найбільша здатність людини, закладено у кожного із нас Богом. Тому всі народу можуть почати жити у правовій та демократичній країні, у толерантності та цивілізованості. І сама людська природа відкрита до того, щоб здійснювати мрію про щасливе безконфліктне життя, якщо не у всьому світі, то хоча б межах національного та регіонального простору.

Я за примирение.

Нас разделяют политики-манипуляторы. Я за примирение.Нас разделяют политики-манипуляторы. Манипуляторы:

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