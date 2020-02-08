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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5473547454755476> Додано: Суб 08 лют, 2020 22:51 Національна єдність Сьогодні німці відзначають разом з нащадками альянтів початок визволення Європи від нацистів, визволення і Німеччини. Чому це було можливо? Бо німці подивились у свою історію і назвали речі своїми іменами . Для примирення важливо є називати речі своїми іменами . Нюрнберзьке осудження нацистського минулого і цілий ряд різносторонніх соціальних, освітніх, політичних процесів дозволили німцям стати на відстань цього минулого, його належно осудити і рухатись вперед. Це, до речі, і було передумовою економічного благополуччя країни, яка сьогодні має провідну економіка, після того, що вона була вщент зруйнована. В наших теренах, червоний тоталітаризм, на відміну від коричневого, ніколи не був названий своїм іменем. І його рецидиви, мутації, ще є з нами . Але сьогодні вони є менше з нами, ніж це було півроку тому. Тому, мені здається, що те, що ми бачимо в нашому суспільстві, ті рани, ті втрати – вони пов’язані з тим болісним процесом називання речей своїм іменем. . Хто думав 70 років тому в Нормандії, що німці і французи примиряться? Сьогодні онуки тих, які воювали на крутих берегах, навіть не уявляють собі смертельної ворожнечі, жертвами якої стали мільйони. Хто міг уявити, що німці з поляками примиряться? Я мрію про те, що є сьогодні немислимим: про примирення України і Росії, про таку трансформацію, яку пережили німці і французи, німці і поляки. Таке повинні пережити українці і росіяни.



Ми всі охоче живемо в мирі з людьми, у мирі з самими собою. Але ми знаємо, що будь-який мир починається з миру з Богом, бо Він - джерело миру і любові. Першим кроком на шляху примирення з Богом є покаяння, що ми самі по собі неспроможні примиритися. Усвідомлення цієї неспроможності і власної провини приводить нас до рук люблячого Батька, який примиряє нас із Ним у нашому відступі. І в цей непростий для нашої країни час ми повинні усвідомити і нашу власну провину, щоб Господь пробачив нас, за Своєю милістю і воцарив Його мир у наших душах. Хай Він дарує мужність розуміти, що ми багато що зробили не за Його волею і шукати примирення в джерелі миру, любові і прощення.



Сьогодні бажання людей, які мешкають на Сході та Заході, на Півночі та Півдні України однакові. Усі бажають жити гідно, бути матеріально забезпеченими, мати громадську та релігійну свободу, будувати безпечне майбутнє для своїх дітей. Однак, прагнучи спільних цілей люди не чують одне одного, не довіряють своєму ближньому, проявляють агресію по відношенню до своїх братів. Усе це свідчить про те, що наше суспільство охопила не стільки політична чи економічна криза; нас вразила моральна криза, криза довіри.



Сьогодні нам треба зрозуміти, що усі ми, незалежно від нашої національності, мови, віри та культури, є громадянами однієї країни. Україна – наш спільний дім . І тільки через ПРИМИРЕННЯ та суспільну злагоду ми можемо відновити спокій та добробут в нашому домі.



ПРИМИРЕННЯ – це, перш за все, здатність прийняти свого ближнього таким, який він є. Це визнання за кожною людиною права розвивати свої культурні та релігійні традиції і тим самим творити єдність в різноманітті та стверджувати неповторну красу сучасної України.



ПРИМИРЕННЯ – це вміння залишити Богові минуле, в якому були конфлікти і протистояння, щоб воно не тяжіло над нами, коли ми прагнемо будувати спільне майбутнє.



ПРИМИРЕННЯ — це не тільки подолання прірви між людьми, це і крок назустріч Богу, Який очікує нашого навернення. Маємо визнати, що наші численні гріхи стають причиною розбрату, який панує сьогодні у нашому суспільстві. Нам слід, перш за все, примиритися з Богом шляхом покаяння і жалю за наші вчинки . Господь наш Ісус Христос, який омив усі наші гріхи Своєю кров’ю, завжди готовий прийняти нас та простити наші провини. Мир з Богом має стати фундаментом і для примирення між людьми .



Ми, представники Церков України, усвідомлюючи власну відповідальність перед Богом і людьми за долю України і кожного її мешканця, заявляємо про власну готовність сприяти ініціативам, які будуть мати за мету побудову довіри і порозуміння між громадянами України та слугуватимуть справі загального Примирення.



Ми радо констатуємо, що незважаючи на усі складні випробування останніх місяців, нам вдалося зберегти в Україні міжконфесійний, міжнаціональний та міжетнічний мир. Ми рішуче засуджуємо спроби розпалювати ворожнечу на релігійному чи національному ґрунті.



Ми підносимо молитви до Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, аби Він відкрив нам шлях до взаємного прощення та примирення і допоміг побудувати нову Україну.»



Це - текст, який підтримують Церкви, які входять до групи «Примирення». Текст, який ми би хотіли, щоб народ України почув, щоб молився разом з нами за примирення, яке потрібно не лише нашим людям, але й нашим сусідам



Ми дійсно здатні приймати свого ближнього таким, яким він є, а отже, маємо це зробити сьогодні заради відновлення національної єдності. І дійсно, потрібно жити майбутнім. У минулому всі всім завдавали болючих ран. Вимірятися у тому хто постраждав більше за інших можна нескінченно, і все це лише розпалюватиме старі рани, але не сцілюватиме їх. Душа народу буде продовжувати кровоточити. А можна спрямувати свої зусилля у майбутнє, і відкритися до Бога, який приходить кожної літургії не лише з вічності, але й того майбутнього свого Царства, в якому лев і ягня будуть лежати поруч . Здатність відритися назустріч дару нового життя за новими правилами – це найбільша здатність людини, закладено у кожного із нас Богом. Тому всі народу можуть почати жити у правовій та демократичній країні, у толерантності та цивілізованості. І сама людська природа відкрита до того, щоб здійснювати мрію про щасливе безконфліктне життя, якщо не у всьому світі, то хоча б межах національного та регіонального простору. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27576 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 23:05 Козак-характерник написав: Сьогодні німці відзначають разом з нащадками альянтів початок визволення Європи від нацистів, визволення і Німеччини. Чому це було можливо? Бо німці подивились у свою історію і назвали речі своїми іменами . Для примирення важливо є називати речі своїми іменами . Нюрнберзьке осудження нацистського минулого і цілий ряд різносторонніх соціальних, освітніх, політичних процесів дозволили німцям стати на відстань цього минулого, його належно осудити і рухатись вперед. Це, до речі, і було передумовою економічного благополуччя країни, яка сьогодні має провідну економіка, після того, що вона була вщент зруйнована. В наших теренах, червоний тоталітаризм, на відміну від коричневого, ніколи не був названий своїм іменем. І його рецидиви, мутації, ще є з нами . Але сьогодні вони є менше з нами, ніж це було півроку тому. Тому, мені здається, що те, що ми бачимо в нашому суспільстві, ті рани, ті втрати – вони пов’язані з тим болісним процесом називання речей своїм іменем. . Хто думав 70 років тому в Нормандії, що німці і французи примиряться? Сьогодні онуки тих, які воювали на крутих берегах, навіть не уявляють собі смертельної ворожнечі, жертвами якої стали мільйони. Хто міг уявити, що німці з поляками примиряться? Я мрію про те, що є сьогодні немислимим: про примирення України і Росії, про таку трансформацію, яку пережили німці і французи, німці і поляки. Таке повинні пережити українці і росіяни.



Ми всі охоче живемо в мирі з людьми, у мирі з самими собою. Але ми знаємо, що будь-який мир починається з миру з Богом, бо Він - джерело миру і любові. Першим кроком на шляху примирення з Богом є покаяння, що ми самі по собі неспроможні примиритися. Усвідомлення цієї неспроможності і власної провини приводить нас до рук люблячого Батька, який примиряє нас із Ним у нашому відступі. І в цей непростий для нашої країни час ми повинні усвідомити і нашу власну провину, щоб Господь пробачив нас, за Своєю милістю і воцарив Його мир у наших душах. Хай Він дарує мужність розуміти, що ми багато що зробили не за Його волею і шукати примирення в джерелі миру, любові і прощення.



Сьогодні бажання людей, які мешкають на Сході та Заході, на Півночі та Півдні України однакові. Усі бажають жити гідно, бути матеріально забезпеченими, мати громадську та релігійну свободу, будувати безпечне майбутнє для своїх дітей. Однак, прагнучи спільних цілей люди не чують одне одного, не довіряють своєму ближньому, проявляють агресію по відношенню до своїх братів. Усе це свідчить про те, що наше суспільство охопила не стільки політична чи економічна криза; нас вразила моральна криза, криза довіри.



Сьогодні нам треба зрозуміти, що усі ми, незалежно від нашої національності, мови, віри та культури, є громадянами однієї країни. Україна – наш спільний дім . І тільки через ПРИМИРЕННЯ та суспільну злагоду ми можемо відновити спокій та добробут в нашому домі.



ПРИМИРЕННЯ – це, перш за все, здатність прийняти свого ближнього таким, який він є. Це визнання за кожною людиною права розвивати свої культурні та релігійні традиції і тим самим творити єдність в різноманітті та стверджувати неповторну красу сучасної України.



ПРИМИРЕННЯ – це вміння залишити Богові минуле, в якому були конфлікти і протистояння, щоб воно не тяжіло над нами, коли ми прагнемо будувати спільне майбутнє.



ПРИМИРЕННЯ — це не тільки подолання прірви між людьми, це і крок назустріч Богу, Який очікує нашого навернення. Маємо визнати, що наші численні гріхи стають причиною розбрату, який панує сьогодні у нашому суспільстві. Нам слід, перш за все, примиритися з Богом шляхом покаяння і жалю за наші вчинки . Господь наш Ісус Христос, який омив усі наші гріхи Своєю кров’ю, завжди готовий прийняти нас та простити наші провини. Мир з Богом має стати фундаментом і для примирення між людьми .



Ми, представники Церков України, усвідомлюючи власну відповідальність перед Богом і людьми за долю України і кожного її мешканця, заявляємо про власну готовність сприяти ініціативам, які будуть мати за мету побудову довіри і порозуміння між громадянами України та слугуватимуть справі загального Примирення.



Ми радо констатуємо, що незважаючи на усі складні випробування останніх місяців, нам вдалося зберегти в Україні міжконфесійний, міжнаціональний та міжетнічний мир. Ми рішуче засуджуємо спроби розпалювати ворожнечу на релігійному чи національному ґрунті.



Ми підносимо молитви до Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, аби Він відкрив нам шлях до взаємного прощення та примирення і допоміг побудувати нову Україну.»



Це - текст, який підтримують Церкви, які входять до групи «Примирення». Текст, який ми би хотіли, щоб народ України почув, щоб молився разом з нами за примирення, яке потрібно не лише нашим людям, але й нашим сусідам



Ми дійсно здатні приймати свого ближнього таким, яким він є, а отже, маємо це зробити сьогодні заради відновлення національної єдності. І дійсно, потрібно жити майбутнім. У минулому всі всім завдавали болючих ран. Вимірятися у тому хто постраждав більше за інших можна нескінченно, і все це лише розпалюватиме старі рани, але не сцілюватиме їх. Душа народу буде продовжувати кровоточити. А можна спрямувати свої зусилля у майбутнє, і відкритися до Бога, який приходить кожної літургії не лише з вічності, але й того майбутнього свого Царства, в якому лев і ягня будуть лежати поруч . Здатність відритися назустріч дару нового життя за новими правилами – це найбільша здатність людини, закладено у кожного із нас Богом. Тому всі народу можуть почати жити у правовій та демократичній країні, у толерантності та цивілізованості. І сама людська природа відкрита до того, щоб здійснювати мрію про щасливе безконфліктне життя, якщо не у всьому світі, то хоча б межах національного та регіонального простору. Сьогодні німці відзначають разом з нащадками альянтів початок визволення Європи від нацистів, визволення і Німеччини. Чому це було можливо? Бо. Нюрнберзьке осудження нацистського минулого і цілий ряд різносторонніх соціальних, освітніх, політичних процесів дозволили німцям стати на відстань цього минулого, його належно осудити і рухатись вперед. Це, до речі, і було передумовою економічного благополуччя країни, яка сьогодні має провідну економіка, після того, що вона була вщент зруйнована.. Але сьогодні вони є менше з нами, ніж це було півроку тому. Тому, мені здається, що те, що ми бачимо в нашому суспільстві, ті рани, ті втрати – вони пов’язані з тим болісним процесом називання речей своїм іменем. . Хто думав 70 років тому в Нормандії, що німці і французи примиряться? Сьогодні онуки тих, які воювали на крутих берегах, навіть не уявляють собі смертельної ворожнечі, жертвами якої стали мільйони. Хто міг уявити, що німці з поляками примиряться? Я мрію про те, що є сьогодні немислимим: про примирення України і Росії, про таку трансформацію, яку пережили німці і французи, німці і поляки. Таке повинні пережити українці і росіяни.Ми всі охоче живемо в мирі з людьми, у мирі з самими собою. Але ми знаємо, щоІ в цей непростий для нашої країни час ми повинні усвідомити і нашу власну провину, щоб Господь пробачив нас, за Своєю милістю і воцарив Його мир у наших душах. Хай Він дарує мужність розуміти, що ми багато що зробили не за Його волею і шукати примирення в джерелі миру, любові і прощення.Сьогодні бажання людей, які мешкають на Сході та Заході, на Півночі та Півдні України однакові. Усі бажають жити гідно, бути матеріально забезпеченими, мати громадську та релігійну свободу, будувати безпечне майбутнє для своїх дітей. Однак, прагнучи спільних цілей люди не чують одне одного, не довіряють своєму ближньому, проявляють агресію по відношенню до своїх братів. Усе це свідчить про те, що наше суспільство охопила не стільки політична чи економічна криза; нас вразила моральна криза, криза довіри.Сьогодні нам треба зрозуміти, що. І тільки через ПРИМИРЕННЯ та суспільну злагоду ми можемо відновити спокій та добробут в нашому домі.ПРИМИРЕННЯ – це, перш за все, здатність прийняти свого ближнього таким, який він є. Це визнання за кожною людиною права розвивати свої культурні та релігійні традиції і тим самим творити єдність в різноманітті та стверджувати неповторну красу сучасної України.ПРИМИРЕННЯ – це вміння залишити Богові минуле, в якому були конфлікти і протистояння, щоб воно не тяжіло над нами, коли ми прагнемо будувати спільне майбутнє.ПРИМИРЕННЯ — це не тільки подолання прірви між людьми, це і крок назустріч Богу, Який очікує нашого навернення.. Господь наш Ісус Христос, який омив усі наші гріхи Своєю кров’ю, завжди готовий прийняти нас та простити наші провини.Ми, представники Церков України, усвідомлюючи власну відповідальність перед Богом і людьми за долю України і кожного її мешканця, заявляємо про власну готовність сприяти ініціативам, які будуть мати за мету побудову довіри і порозуміння між громадянами України та слугуватимуть справі загального Примирення.Ми радо констатуємо, що незважаючи на усі складні випробування останніх місяців, нам вдалося зберегти в Україні міжконфесійний, міжнаціональний та міжетнічний мир. Ми рішуче засуджуємо спроби розпалювати ворожнечу на релігійному чи національному ґрунті.Ми підносимо молитви до Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, аби Він відкрив нам шлях до взаємного прощення та примирення і допоміг побудувати нову Україну.»Це - текст, який підтримують Церкви, які входять до групи «Примирення». Текст, який ми би хотіли, щоб народ України почув, щоб молився разом з нами за примирення, яке потрібно не лише нашим людям, але й нашим сусідамМи дійсно здатні приймати свого ближнього таким, яким він є, а отже, маємо це зробити сьогодні заради відновлення національної єдності. І дійсно,. Здатність відритися назустріч дару нового життя за новими правилами – це найбільша здатність людини, закладено у кожного із нас Богом. Тому всі народу можуть почати жити у правовій та демократичній країні, у толерантності та цивілізованості. І сама людська природа відкрита до того, щоб здійснювати мрію про щасливе безконфліктне життя, якщо не у всьому світі, то хоча б межах національного та регіонального простору.



а потім одного разу ні з яких причин німці проголосували гітлера до влади а потім одного разу ні з яких причин німці проголосували гітлера до влади Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war. lestat

Повідомлень: 2472 З нами з: 04.06.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 23:09 Козак-характерник написав: Сьогодні німці відзначають разом з нащадками альянтів початок визволення Європи від нацистів, визволення і Німеччини. Чому це було можливо? Бо німці подивились у свою історію і назвали речі своїми іменами . Для примирення важливо є називати речі своїми іменами . Нюрнберзьке осудження нацистського минулого і цілий ряд різносторонніх соціальних, освітніх, політичних процесів дозволили німцям стати на відстань цього минулого, його належно осудити і рухатись вперед. Це, до речі, і було передумовою економічного благополуччя країни, яка сьогодні має провідну економіка, після того, що вона була вщент зруйнована. В наших теренах, червоний тоталітаризм, на відміну від коричневого, ніколи не був названий своїм іменем. І його рецидиви, мутації, ще є з нами . Але сьогодні вони є менше з нами, ніж це було півроку тому. Тому, мені здається, що те, що ми бачимо в нашому суспільстві, ті рани, ті втрати – вони пов’язані з тим болісним процесом називання речей своїм іменем. . Хто думав 70 років тому в Нормандії, що німці і французи примиряться? Сьогодні онуки тих, які воювали на крутих берегах, навіть не уявляють собі смертельної ворожнечі, жертвами якої стали мільйони. Хто міг уявити, що німці з поляками примиряться? Я мрію про те, що є сьогодні немислимим: про примирення України і Росії, про таку трансформацію, яку пережили німці і французи, німці і поляки. Таке повинні пережити українці і росіяни.



Ми всі охоче живемо в мирі з людьми, у мирі з самими собою. Але ми знаємо, що будь-який мир починається з миру з Богом, бо Він - джерело миру і любові. Першим кроком на шляху примирення з Богом є покаяння, що ми самі по собі неспроможні примиритися. Усвідомлення цієї неспроможності і власної провини приводить нас до рук люблячого Батька, який примиряє нас із Ним у нашому відступі. І в цей непростий для нашої країни час ми повинні усвідомити і нашу власну провину, щоб Господь пробачив нас, за Своєю милістю і воцарив Його мир у наших душах. Хай Він дарує мужність розуміти, що ми багато що зробили не за Його волею і шукати примирення в джерелі миру, любові і прощення.



Сьогодні бажання людей, які мешкають на Сході та Заході, на Півночі та Півдні України однакові. Усі бажають жити гідно, бути матеріально забезпеченими, мати громадську та релігійну свободу, будувати безпечне майбутнє для своїх дітей. Однак, прагнучи спільних цілей люди не чують одне одного, не довіряють своєму ближньому, проявляють агресію по відношенню до своїх братів. Усе це свідчить про те, що наше суспільство охопила не стільки політична чи економічна криза; нас вразила моральна криза, криза довіри.



Сьогодні нам треба зрозуміти, що усі ми, незалежно від нашої національності, мови, віри та культури, є громадянами однієї країни. Україна – наш спільний дім . І тільки через ПРИМИРЕННЯ та суспільну злагоду ми можемо відновити спокій та добробут в нашому домі.



ПРИМИРЕННЯ – це, перш за все, здатність прийняти свого ближнього таким, який він є. Це визнання за кожною людиною права розвивати свої культурні та релігійні традиції і тим самим творити єдність в різноманітті та стверджувати неповторну красу сучасної України.



ПРИМИРЕННЯ – це вміння залишити Богові минуле, в якому були конфлікти і протистояння, щоб воно не тяжіло над нами, коли ми прагнемо будувати спільне майбутнє.



ПРИМИРЕННЯ — це не тільки подолання прірви між людьми, це і крок назустріч Богу, Який очікує нашого навернення. Маємо визнати, що наші численні гріхи стають причиною розбрату, який панує сьогодні у нашому суспільстві. Нам слід, перш за все, примиритися з Богом шляхом покаяння і жалю за наші вчинки . Господь наш Ісус Христос, який омив усі наші гріхи Своєю кров’ю, завжди готовий прийняти нас та простити наші провини. Мир з Богом має стати фундаментом і для примирення між людьми .



Ми, представники Церков України, усвідомлюючи власну відповідальність перед Богом і людьми за долю України і кожного її мешканця, заявляємо про власну готовність сприяти ініціативам, які будуть мати за мету побудову довіри і порозуміння між громадянами України та слугуватимуть справі загального Примирення.



Ми радо констатуємо, що незважаючи на усі складні випробування останніх місяців, нам вдалося зберегти в Україні міжконфесійний, міжнаціональний та міжетнічний мир. Ми рішуче засуджуємо спроби розпалювати ворожнечу на релігійному чи національному ґрунті.



Ми підносимо молитви до Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, аби Він відкрив нам шлях до взаємного прощення та примирення і допоміг побудувати нову Україну.»



Це - текст, який підтримують Церкви, які входять до групи «Примирення». Текст, який ми би хотіли, щоб народ України почув, щоб молився разом з нами за примирення, яке потрібно не лише нашим людям, але й нашим сусідам



Ми дійсно здатні приймати свого ближнього таким, яким він є, а отже, маємо це зробити сьогодні заради відновлення національної єдності. І дійсно, потрібно жити майбутнім. У минулому всі всім завдавали болючих ран. Вимірятися у тому хто постраждав більше за інших можна нескінченно, і все це лише розпалюватиме старі рани, але не сцілюватиме їх. Душа народу буде продовжувати кровоточити. А можна спрямувати свої зусилля у майбутнє, і відкритися до Бога, який приходить кожної літургії не лише з вічності, але й того майбутнього свого Царства, в якому лев і ягня будуть лежати поруч . Здатність відритися назустріч дару нового життя за новими правилами – це найбільша здатність людини, закладено у кожного із нас Богом. Тому всі народу можуть почати жити у правовій та демократичній країні, у толерантності та цивілізованості. І сама людська природа відкрита до того, щоб здійснювати мрію про щасливе безконфліктне життя, якщо не у всьому світі, то хоча б межах національного та регіонального простору. Сьогодні німці відзначають разом з нащадками альянтів початок визволення Європи від нацистів, визволення і Німеччини. Чому це було можливо? Бо. Нюрнберзьке осудження нацистського минулого і цілий ряд різносторонніх соціальних, освітніх, політичних процесів дозволили німцям стати на відстань цього минулого, його належно осудити і рухатись вперед. Це, до речі, і було передумовою економічного благополуччя країни, яка сьогодні має провідну економіка, після того, що вона була вщент зруйнована.. Але сьогодні вони є менше з нами, ніж це було півроку тому. Тому, мені здається, що те, що ми бачимо в нашому суспільстві, ті рани, ті втрати – вони пов’язані з тим болісним процесом називання речей своїм іменем. . Хто думав 70 років тому в Нормандії, що німці і французи примиряться? Сьогодні онуки тих, які воювали на крутих берегах, навіть не уявляють собі смертельної ворожнечі, жертвами якої стали мільйони. Хто міг уявити, що німці з поляками примиряться? Я мрію про те, що є сьогодні немислимим: про примирення України і Росії, про таку трансформацію, яку пережили німці і французи, німці і поляки. Таке повинні пережити українці і росіяни.Ми всі охоче живемо в мирі з людьми, у мирі з самими собою. Але ми знаємо, щоІ в цей непростий для нашої країни час ми повинні усвідомити і нашу власну провину, щоб Господь пробачив нас, за Своєю милістю і воцарив Його мир у наших душах. Хай Він дарує мужність розуміти, що ми багато що зробили не за Його волею і шукати примирення в джерелі миру, любові і прощення.Сьогодні бажання людей, які мешкають на Сході та Заході, на Півночі та Півдні України однакові. Усі бажають жити гідно, бути матеріально забезпеченими, мати громадську та релігійну свободу, будувати безпечне майбутнє для своїх дітей. Однак, прагнучи спільних цілей люди не чують одне одного, не довіряють своєму ближньому, проявляють агресію по відношенню до своїх братів. Усе це свідчить про те, що наше суспільство охопила не стільки політична чи економічна криза; нас вразила моральна криза, криза довіри.Сьогодні нам треба зрозуміти, що. І тільки через ПРИМИРЕННЯ та суспільну злагоду ми можемо відновити спокій та добробут в нашому домі.ПРИМИРЕННЯ – це, перш за все, здатність прийняти свого ближнього таким, який він є. Це визнання за кожною людиною права розвивати свої культурні та релігійні традиції і тим самим творити єдність в різноманітті та стверджувати неповторну красу сучасної України.ПРИМИРЕННЯ – це вміння залишити Богові минуле, в якому були конфлікти і протистояння, щоб воно не тяжіло над нами, коли ми прагнемо будувати спільне майбутнє.ПРИМИРЕННЯ — це не тільки подолання прірви між людьми, це і крок назустріч Богу, Який очікує нашого навернення.. Господь наш Ісус Христос, який омив усі наші гріхи Своєю кров’ю, завжди готовий прийняти нас та простити наші провини.Ми, представники Церков України, усвідомлюючи власну відповідальність перед Богом і людьми за долю України і кожного її мешканця, заявляємо про власну готовність сприяти ініціативам, які будуть мати за мету побудову довіри і порозуміння між громадянами України та слугуватимуть справі загального Примирення.Ми радо констатуємо, що незважаючи на усі складні випробування останніх місяців, нам вдалося зберегти в Україні міжконфесійний, міжнаціональний та міжетнічний мир. Ми рішуче засуджуємо спроби розпалювати ворожнечу на релігійному чи національному ґрунті.Ми підносимо молитви до Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, аби Він відкрив нам шлях до взаємного прощення та примирення і допоміг побудувати нову Україну.»Це - текст, який підтримують Церкви, які входять до групи «Примирення». Текст, який ми би хотіли, щоб народ України почув, щоб молився разом з нами за примирення, яке потрібно не лише нашим людям, але й нашим сусідамМи дійсно здатні приймати свого ближнього таким, яким він є, а отже, маємо це зробити сьогодні заради відновлення національної єдності. І дійсно,. Здатність відритися назустріч дару нового життя за новими правилами – це найбільша здатність людини, закладено у кожного із нас Богом. Тому всі народу можуть почати жити у правовій та демократичній країні, у толерантності та цивілізованості. І сама людська природа відкрита до того, щоб здійснювати мрію про щасливе безконфліктне життя, якщо не у всьому світі, то хоча б межах національного та регіонального простору.

Я за примирение.

Нас разделяют политики-манипуляторы. Я за примирение.Нас разделяют политики-манипуляторы. Манипуляторы:

BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин M-A-X Повідомлень: 1807 З нами з: 08.10.15 Подякував: 684 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 23:40 Re: Політичні дискусії M-A-X написав: Я за примирение.

Нас разделяют политики-манипуляторы. Я за примирение.Нас разделяют политики-манипуляторы. Так миріться.

1 Виженіть трьохколірних

2 Покайтесь...



Дивитесь і 40 млн пробачать Так миріться.1 Виженіть трьохколірних2 Покайтесь...Дивитесь і 40 млн пробачать в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22025 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2258 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 23:41 lestat написав: Козак-характерник написав: Сьогодні німці відзначають разом з нащадками альянтів початок визволення Європи від нацистів, визволення і Німеччини. Чому це було можливо? Бо німці подивились у свою історію і назвали речі своїми іменами . Для примирення важливо є називати речі своїми іменами . Нюрнберзьке осудження нацистського минулого і цілий ряд різносторонніх соціальних, освітніх, політичних процесів дозволили німцям стати на відстань цього минулого, його належно осудити і рухатись вперед. Це, до речі, і було передумовою економічного благополуччя країни, яка сьогодні має провідну економіка, після того, що вона була вщент зруйнована. В наших теренах, червоний тоталітаризм, на відміну від коричневого, ніколи не був названий своїм іменем. І його рецидиви, мутації, ще є з нами . Але сьогодні вони є менше з нами, ніж це було півроку тому. Тому, мені здається, що те, що ми бачимо в нашому суспільстві, ті рани, ті втрати – вони пов’язані з тим болісним процесом називання речей своїм іменем. . Хто думав 70 років тому в Нормандії, що німці і французи примиряться? Сьогодні онуки тих, які воювали на крутих берегах, навіть не уявляють собі смертельної ворожнечі, жертвами якої стали мільйони. Хто міг уявити, що німці з поляками примиряться? Я мрію про те, що є сьогодні немислимим: про примирення України і Росії, про таку трансформацію, яку пережили німці і французи, німці і поляки. Таке повинні пережити українці і росіяни.



Сьогодні бажання людей, які мешкають на Сході та Заході, на Півночі та Півдні

Сьогодні нам треба зрозуміти, що усі ми, незалежно від нашої національності, мови, віри та культури, є громадянами однієї країни. Україна – наш спільний дім . І тільки через ПРИМИРЕННЯ та суспільну злагоду ми можемо відновити спокій та добробут в нашому домі.



а потім одного разу ні з яких причин німці проголосували гітлера до влади Сьогодні німці відзначають разом з нащадками альянтів початок визволення Європи від нацистів, визволення і Німеччини. Чому це було можливо? Бо. Нюрнберзьке осудження нацистського минулого і цілий ряд різносторонніх соціальних, освітніх, політичних процесів дозволили німцям стати на відстань цього минулого, його належно осудити і рухатись вперед. Це, до речі, і було передумовою економічного благополуччя країни, яка сьогодні має провідну економіка, після того, що вона була вщент зруйнована.. Але сьогодні вони є менше з нами, ніж це було півроку тому. Тому, мені здається, що те, що ми бачимо в нашому суспільстві, ті рани, ті втрати – вони пов’язані з тим болісним процесом називання речей своїм іменем. . Хто думав 70 років тому в Нормандії, що німці і французи примиряться? Сьогодні онуки тих, які воювали на крутих берегах, навіть не уявляють собі смертельної ворожнечі, жертвами якої стали мільйони. Хто міг уявити, що німці з поляками примиряться? Я мрію про те, що є сьогодні немислимим: про примирення України і Росії, про таку трансформацію, яку пережили німці і французи, німці і поляки. Таке повинні пережити українці і росіяни.Сьогодні бажання людей, які мешкають на Сході та Заході, на Півночі та ПівдніСьогодні нам треба зрозуміти, що. І тільки через ПРИМИРЕННЯ та суспільну злагоду ми можемо відновити спокій та добробут в нашому домі.а потім одного разу ні з яких причин німці проголосували гітлера до влади



Таким способом козаки+долярчики+ 5 колона привели клоунів до ВЛАДИ.

Примерення можливе коли всю 5 колону або виженуть або розстріляють.

Радянські війська в 39році вітали квітами у нас. В 40-41 мілліони вивезли в Сибір ,в тому числі і моїх.

Так що козак ЗАБИРАЙСЯ ГЕТЬ З МОСКОВСЬКИМИ ОКУПАНТАМИ!!! Примерення можливе коли всю 5 колону або виженуть або розстріляють.Радянські війська в 39році вітали квітами у нас. В 40-41 мілліони вивезли в Сибір ,в тому числі і моїх. Ethereum Повідомлень: 1008 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 59 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 00:05 Козак-характерник написав: .......

Істина завжди одна. Визволяли. І шана цим воїнам за це. Але диявол криється в дрібницях. Зазирнемо в минуле одним очком, щоб побачити на цьому прикладі злочинність комуністичного і нацистського режимів. І що одне Зло не треба порівнювати з іншим Злом. Зло є Зло. Отже...

.............

Повстання, що розпочалося 1 серпня 1944 року о 17.00 і тривало 63 дні, до 4 жовтня, було частиною операції «Буря» — плану захоплення влади перед радянським наступом. Метою повсталих було витіснення нацистів із міста і подальша боротьба проти німців. Побічним ( ? ) завданням було прагнення звільнити Варшаву до підходу радянських військ, — аби підкреслити незалежність польської держави, привести до влади підпільний уряд у Лондоні та не допустити насадження радянської влади.



На одного загиблого німця — 130 загиблих поляків...



У Лондоні діяв уряд Польщі у вигнанні. Як правонаступник довоєнного уряду, він визнавався США і Британією легітимним представником польського народу. Лондонському уряду підпорядковувалася АК, командуючим якої був генерал Тадеуш Коморовський на прізвисько Бур.

.........

«1 серпня 1944-го понад 20 тисяч поляків, із яких заледве 3,5 тисячі мали якусь зброю, вдарили в добре озброєну армію, загартовану в битвах. Більшість повсталих — це були хлопчаки, яким не було й 20 років. Повстання було великою трагедією. Ставлення цивільного населення до нас змінювалося від приязного до майже ворожого. «Самі гинете, то ще й нам чоловіків забираєте», — сказала мені одна жінка, коли ми в вересні набирали охочих у повстанські лави», — згадує Чєхановський.



Командири АК розраховували, що повстання триватиме 3-4 дні, а потім польську столицю займе Червона армія.

............

Тож сталося так, що повстанці мали битися сам на сам із нацистами. Два тоталітаризми, радянський і німецький, прирекли повстанців на знищення .

..............

У нашому музеї ми перш за все хочемо розповісти: повстання ясно показує, чим були тоталітарні системи. І не лише добре знана у Європі німецька тоталітарна машина, а й радянська, яка не вагалася всупереч воєнній логіці зупинити швидкий марш на Берлін і приректи сотні тисяч людей великого європейського міста на тотальне знищення... Під час повстання на малій території функціонувала польська держава — існували демократичні інститути, діяли партії, видавалася преса, працювало радіо. Це була справжня повстанча Річ Посполита з громадянським суспільством, яке лише зароджувалося. І тут прийшли "визволителі"...

...... .......Істина завжди одна. Визволяли. І шана цим воїнам за це. Але диявол криється в дрібницях. Зазирнемо в минуле одним очком, щоб побачити на цьому прикладі злочинність комуністичного і нацистського режимів. І що одне Зло не треба порівнювати з іншим Злом. Зло є Зло. Отже................Повстання, що розпочалося 1 серпня 1944 року о 17.00 і тривало 63 дні, до 4 жовтня, було частиною операції «Буря» — плану захоплення влади перед радянським наступом. Метою повсталих було витіснення нацистів із міста і подальша боротьба проти німців. Побічним () завданням було прагнення звільнити Варшаву до підходу радянських військ, — аби підкреслити незалежність польської держави, привести до влади підпільний уряд у Лондоні та не допустити насадження радянської влади.На одного загиблого німця — 130 загиблих поляків...У Лондоні діяв уряд Польщі у вигнанні. Як правонаступник довоєнного уряду, він визнавався США і Британією легітимним представником польського народу. Лондонському уряду підпорядковувалася АК, командуючим якої був генерал Тадеуш Коморовський на прізвисько Бур..........«1 серпня 1944-го понад 20 тисяч поляків, із яких заледве 3,5 тисячі мали якусь зброю, вдарили в добре озброєну армію, загартовану в битвах. Більшість повсталих — це були хлопчаки, яким не було й 20 років. Повстання було великою трагедією.Командири АК розраховували, що повстання триватиме 3-4 дні, а потім польську столицю займе Червона армія.............Тож сталося так, що повстанці мали битися сам на сам із нацистами...............У нашому музеї ми перш за все хочемо розповісти:Під час повстання на малій території функціонувала польська держава — існували демократичні інститути, діяли партії, видавалася преса, працювало радіо. Це була справжня повстанча Річ Посполита з громадянським суспільством, яке лише зароджувалося. І тут прийшли "визволителі".........

Вам не кажется, что это пример двоемыслия?

Да, с советским наступлением ситуация мутноватая - то ли действительно не могли наступать (не готовы были, Ваши ссылки на "военную логику" несерьёзны), то ли специально не хотели, чтобы не отдавать победу в Варшаве в руки Армии Крайовой (лондонского правительства в изгнании).

Но Вы при этом всю вину однозначно возлагаете на "2 тоталитарные системы".

Простите, но лондонское правительство Польши в изгнании и руководство Армии Крайовой не при чём? Они ангелочки с крылышками?

Они пробовали выяснить планы советского командования, уточнить сроки наступления? Нет.

В корыстных политических целях они бросили в бой против хорошо вооружённых и опытных немецких частей под ура-патриотическими лозунгами безоружных юнцов, фактически обрекая их на "геройскую" смерть.

Десятки и сотни тысяч погибших их совесть не мучают?

Не знаю, какое "громадянське суспільство" могло рождаться во время кровавых боёв. Наличие партий, прессы, радио это ещё не свидетельство "громадянського суспільства" (у нас это тоже есть и давно, а вот "громадянського суспільства" как-то нет).

"І тут прийшли "визволителі"..." И что такого плохого сделали эти освободители? Освободили-таки Польшу от нацистской оккупации? Ах, какие гады!



И ещё.

Кто-то сомневается, что это "правительство Польши в изгнании" не захотело бы отдавать "свои " земли, "оккупированные" СССР перед войной? Вряд ли тогда им бы это удалось (не отдать), но вопрос бы висел. И, вероятно, до сих пор. А может и тогда бы что-то вышло.

Вы готовы были бы отдать ЗУ Польше?



Простите, уважаю Ваши религиозные взгляды, но здесь лучше бы вспомнить о том, что Вы историк.

Хотя ради того, чтобы доказать вину "2 тоталитарных систем", Вы забываете и о своих религиозных взглядах, делая вид, что вину правительства Польши в изгнании в упор не видите. Вам не кажется, что это пример двоемыслия?Да, с советским наступлением ситуация мутноватая - то ли действительно не могли наступать (не готовы были, Ваши ссылки на "военную логику" несерьёзны), то ли специально не хотели, чтобы не отдавать победу в Варшаве в руки Армии Крайовой (лондонского правительства в изгнании).Но Вы при этом всю вину однозначно возлагаете на "2 тоталитарные системы".Простите, но лондонское правительство Польши в изгнании и руководство Армии Крайовой не при чём? Они ангелочки с крылышками?Они пробовали выяснить планы советского командования, уточнить сроки наступления? Нет.В корыстных политических целях они бросили в бой против хорошо вооружённых и опытных немецких частей под ура-патриотическими лозунгами безоружных юнцов, фактически обрекая их на "геройскую" смерть.Десятки и сотни тысяч погибших их совесть не мучают?Не знаю, какое "громадянське суспільство" могло рождаться во время кровавых боёв. Наличие партий, прессы, радио это ещё не свидетельство "громадянського суспільства" (у нас это тоже есть и давно, а вот "громадянського суспільства" как-то нет)."І тут прийшли "визволителі"..." И что такого плохого сделали эти освободители? Освободили-таки Польшу от нацистской оккупации? Ах, какие гады!И ещё.Кто-то сомневается, что это "правительство Польши в изгнании" не захотело бы отдавать "свои " земли, "оккупированные" СССР перед войной? Вряд ли тогда им бы это удалось (не отдать), но вопрос бы висел. И, вероятно, до сих пор. А может и тогда бы что-то вышло.Вы готовы были бы отдать ЗУ Польше?Простите, уважаю Ваши религиозные взгляды, но здесь лучше бы вспомнить о том, что Вы историк.Хотя ради того, чтобы доказать вину "2 тоталитарных систем", Вы забываете и о своих религиозных взглядах, делая вид, что вину правительства Польши в изгнании в упор не видите. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15351 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 00:17 pesikot написав: Вкладчик1234 написав: По оперативной информации, перестрелка между мафиозными кланами в Мукачево произошла из-за того, что они не пришли к единому мнению по вопросу, что петь на рассвете: гимн или "качу" По оперативной информации, перестрелка между мафиозными кланами в Мукачево произошла из-за того, что они не пришли к единому мнению по вопросу, что петь на рассвете: гимн или "качу"

У де*** и шутки де***. У де*** и шутки де***.

это обычная триколорная балаболка.

у мальчика просто закончились чужие тексты про факапы влады. это обычная триколорная балаболка.у мальчика просто закончились чужие тексты про факапы влады. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14380 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1916 раз. Подякували: 4171 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 00:22 Ethereum написав: Так що козак ЗАБИРАЙСЯ ГЕТЬ З МОСКОВСЬКИМИ ОКУПАНТАМИ!!!

вован не такой тупой, как кажется.

он хоть и русский, хоть и русскоговорящий, хоть и мечтает быть частью того вонючего мира, но местный профит ни на что не поменяет.

плюс - белый билет. но много советов, как именно нужно было воевать.

вот такая вот диалектика вован не такой тупой, как кажется.он хоть и русский, хоть и русскоговорящий, хоть и мечтает быть частью того вонючего мира, но местный профит ни на что не поменяет.плюс - белый билет. но много советов, как именно нужно было воевать.вот такая вот диалектика Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14380 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1916 раз. Подякували: 4171 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 00:48 ЛАД написав: Да, с советским наступлением ситуация мутноватая - то ли действительно не могли наступать (не готовы были, Ваши ссылки на "военную логику" несерьёзны), то ли специально не хотели, чтобы не отдавать победу в Варшаве в руки Армии Крайовой (лондонского правительства в изгнании).

Но Вы при этом всю вину однозначно возлагаете на "2 тоталитарные системы".

Простите, но лондонское правительство Польши в изгнании и руководство Армии Крайовой не при чём? Они ангелочки с крылышками?

Они пробовали выяснить планы советского командования, уточнить сроки наступления? Нет .

Да, с советским наступлением ситуация мутноватая - то ли действительно не могли наступать (не готовы были, Ваши ссылки на "военную логику" несерьёзны), то ли специально не хотели, чтобы не отдавать победу в Варшаве в руки Армии Крайовой (лондонского правительства в изгнании).Но Вы при этом всю вину однозначно возлагаете на "2 тоталитарные системы".Простите, но лондонское правительство Польши в изгнании и руководство Армии Крайовой не при чём? Они ангелочки с крылышками?Они пробовали выяснить планы советского командования, уточнить сроки наступления?



Так



Командувачі повстання усвідомлювали те, що визначальною може стати лише участь у боях Червоної армії. Сподівання підживлювало радянське керівництво, що через радіо закликало варшав’ян до збройного опору ще у вересні 1944 року . Збереглося інтерв’ю з капітаном Червоної армії Ніколаєм Сєровом – він і його колеги не розуміли, чому «переможна армія» зупинилася перед містом.



– Наш командир, полковник Поґорєлий, пояснив: у Варшаві відбувається буржуазно-націоналістичне повстання, організоване підпільною Армією Крайовою, у зв’язку цим не можемо підтримувати повстання. Наш майбутній польський соціалістичний уряд знаходиться в Люблині, тому наше завдання – звільнити Варшаву власними силами і ввести до столиці Польщі люблинський комітет, – говорив капітан.



На той час у Польщі нараховувалося кілька підпільних урядів. Перший із них, лондонський уряд на вигнанні, вважався правонаступником міжвоєнної польської влади, він керував незалежницькою Армією Крайовою. Натомість у Люблині був створений комітет із прихильників комуністичної партії. Отже, стримуючи своїх вояків, Сталін чекав, аж у Варшаві обидва його вороги – нацисти й антикомуністи – винищать один одного, а Польща таким чином перейде в майбутньому в радянську сферу впливів.



– Я думаю, що саме тому Сталін і весь радянський уряд не хотіли допомагати Варшаві, – це був суто політичний маневр, – говорив капітан.



Через вичерпання боєприпасів і продовольства, а також відсутність реакції з боку Червоної армії, яка з другого боку Вісли чекала, аж німці доб’ють повстанців, 2 жовтня була підписана капітуляція. Німецька сторона пропонувала переговори ще з кінця серпня, але керівництво повстанням все ще сподівалося на допомогу Червоної армії. У 1954 році головнокомандувач польською Армією крайовою, генерал Тадеуш «Бур»-Коморовський, заявив в інтерв’ю Радіо «Вільна Європа», що неодноразові спроби порозуміння з росіянами – не вдалися . Остання телеграма до них була відправлена 28 вересня, тобто за 4 дні до капітуляції:



– Я повідомив у телеграмі, що можу ще протриматися наступні 72 години. Якщо за той час не надійде допомога, то будемо змушені піддатися. На цю телеграму не надійшло жодної відповіді. 1 жовтня наші перемовники почали переговори з німцями, а вже 2 жовтня було підписано договір про капітуляцію, – говорив він.



П.С. І навіть якщо б повстанці діяли б без узгодження своїх дій з червоноармійцями, то це якимось чином применшує гріх тих, хто стояв поруч і чекав, коли нацисти вб'ють польских повстанців і зруйнують місто? Я одного не можу зрозуміти, навіщо Ви хочете відбілити комуністичний режим, порівнюючи його з нацистським? Невже Ви не розумієте, що Зло є Злом. І порівнювати одне Зло з іншим немає сенсу. Так. Збереглося інтерв’ю з капітаном Червоної армії Ніколаєм Сєровом – він і його колеги не розуміли, чому «переможна армія» зупинилася перед містом.– Наш командир, полковник Поґорєлий, пояснив: у Варшаві відбувається буржуазно-націоналістичне повстання, організоване підпільною Армією Крайовою, у зв’язку цим не можемо підтримувати повстання. Наш майбутній польський соціалістичний уряд знаходиться в Люблині, тому наше завдання – звільнити Варшаву власними силами і ввести до столиці Польщі люблинський комітет, – говорив капітан.На той час у Польщі нараховувалося кілька підпільних урядів. Перший із них, лондонський уряд на вигнанні, вважався правонаступником міжвоєнної польської влади, він керував незалежницькою Армією Крайовою. Натомість у Люблині був створений комітет із прихильників комуністичної партії. Отже, стримуючи своїх вояків, Сталін чекав, аж у Варшаві обидва його вороги – нацисти й антикомуністи – винищать один одного, а Польща таким чином перейде в майбутньому в радянську сферу впливів.– Я думаю, що саме тому Сталін і весь радянський уряд не хотіли допомагати Варшаві, – це був суто політичний маневр, – говорив капітан.Через вичерпання боєприпасів і продовольства, а також відсутність реакції з боку Червоної армії, яка з другого боку Вісли чекала, аж німці доб’ють повстанців, 2 жовтня була підписана капітуляція. Німецька сторона пропонувала переговори ще з кінця серпня, але керівництво повстанням все ще сподівалося на допомогу Червоної армії. У 1954 році головнокомандувач польською Армією крайовою, генерал Тадеуш «Бур»-Коморовський, заявив в інтерв’ю Радіо «Вільна Європа», що. Остання телеграма до них була відправлена 28 вересня, тобто за 4 дні до капітуляції:– Я повідомив у телеграмі, що можу ще протриматися наступні 72 години. Якщо за той час не надійде допомога, то будемо змушені піддатися. На цю телеграму не надійшло жодної відповіді. 1 жовтня наші перемовники почали переговори з німцями, а вже 2 жовтня було підписано договір про капітуляцію, – говорив він.П.С. І навіть якщо б повстанці діяли б без узгодження своїх дій з червоноармійцями, то це якимось чином применшує гріх тих, хто стояв поруч і чекав, коли нацисти вб'ють польских повстанців і зруйнують місто? Я одного не можу зрозуміти, навіщо Ви хочете відбілити комуністичний режим, порівнюючи його з нацистським? Невже Ви не розумієте, що Зло є Злом. І порівнювати одне Зло з іншим немає сенсу. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 09 лют, 2020 01:04, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27576 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 00:58 Козак-характерник

Сталин поляков не любил. Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем! ukrprom2014

Повідомлень: 563 З нами з: 09.03.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5473547454755476> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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