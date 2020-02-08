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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5474547554765477> Додано: Нед 09 лют, 2020 01:13 ukrprom2014 написав: Козак-характерник

Сталин поляков не любил. Сталин поляков не любил.

Однак у Кремля сьогодні зовсім інше уявлення і про історичну правду, і про справедливість, і про добро і зло .



Російські керівники примудряються вичитати в документах, які однозначно викривають Сталіна і все його злочинне оточення – як політичне, так і військове – зовсім інші слова. На думку глави російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова, оприлюднені документи проливають світло на те, «хто і як звільнив Варшаву».



І, зрозуміло, ким для Лаврова та інших генералів і солдатів російської пропаганди є воїни Армії крайової, які вели нерівну боротьбу з нацистами, але не хотіли підкорятися комуністам – «бандитами» з більшовицьких реляцій.



У Польщі відповідають на кожну брехню Кремля

Польщі в такій ситуації доводиться вести боротьбу за свою власну історичну пам’ять, за свою ідентичність. Боротьбу з Володимиром Путіним, російськими керівниками, російськими пропагандистами і їхніми союзниками і попутниками в західних країнах.



Але, як бачимо, Польща не збирається «домовлятися» про історію, навпаки – ми спостерігаємо нині Варшавське повстання проти Путіна, повстання захисту власної честі і пам’яті.



Польські офіційні особи, парламентарі, чиновники, журналісти відповідають на кожен російський випад, на кожну кремлівську брехню, на кожен обстріл Варшави в московському небі.



Це саме те, чому українцям варто повчитися у поляків. Та й відповідь на питання, яке може отримати кожен, хто запитує «какая разница», хто стверджує, що мову й історію не намажеш на хліб.



Успішні держави починаються не просто з поваги до своєї спадщини, своєї мови, своїх героїв. Вони починаються з честі. І той, хто готовий проміняти цю честь на презирство до своєї країни, популістські гасла і виконання нездійсненних обіцянок, отримує в результаті деградацію, злидні і війну. І їде на заробітки в ті країни, які про свою честь не забувають . ОднакРосійські керівники примудряються вичитати в документах, які однозначно викривають Сталіна і все його злочинне оточення – як політичне, так і військове – зовсім інші слова. На думку глави російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова, оприлюднені документи проливають світло на те, «хто і як звільнив Варшаву».І, зрозуміло, ким для Лаврова та інших генералів і солдатів російської пропаганди є воїни Армії крайової, які вели нерівну боротьбу з нацистами, але не хотіли підкорятися комуністам – «бандитами» з більшовицьких реляцій.У Польщі відповідають на кожну брехню КремляПольщі в такій ситуації доводиться вести боротьбу за свою власну історичну пам’ять, за свою ідентичність. Боротьбу з Володимиром Путіним, російськими керівниками, російськими пропагандистами і їхніми союзниками і попутниками в західних країнах.Але, як бачимо, Польща не збирається «домовлятися» про історію, навпаки – ми спостерігаємо нині Варшавське повстання проти Путіна, повстання захисту власної честі і пам’яті.Польські офіційні особи, парламентарі, чиновники, журналісти відповідають на кожен російський випад, на кожну кремлівську брехню, на кожен обстріл Варшави в московському небі. Політичні дискусії Тому що в питаннях, які стосуються власної історії і чужих спроб її оббрехати і принизити, не може бути ніяких компромісів. Можна спільними зусиллями добиватися правди, але не можна сприяти поширенню брехні.Та й відповідь на питання, яке може отримати кожен, хто запитує «какая разница», хто стверджує, що мову й історію не намажеш на хліб. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27583 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 01:38 Yuri_T



Снова прилетел, нагадил, улетел? Когда уже эта "чайка" прокомментирует событие, а не форумчанина? Случится такое когда-нибудь? Снова прилетел, нагадил, улетел? Когда уже эта "чайка" прокомментирует событие, а не форумчанина? Случится такое когда-нибудь? zРадио

Повідомлень: 4886 З нами з: 02.05.18 Подякував: 903 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 01:47 ЛАД написав: В корыстных политических целях они бросили в бой против хорошо вооружённых и опытных немецких частей под ура-патриотическими лозунгами безоружных юнцов, фактически обрекая их на "геройскую" смерть.

Десятки и сотни тысяч погибших их совесть не мучают?

Не знаю, какое "громадянське суспільство" могло рождаться во время кровавых боёв. В корыстных политических целях они бросили в бой против хорошо вооружённых и опытных немецких частей под ура-патриотическими лозунгами безоружных юнцов, фактически обрекая их на "геройскую" смерть.Десятки и сотни тысяч погибших их совесть не мучают?Не знаю, какое "громадянське суспільство" могло рождаться во время кровавых боёв.

Ми багата чого не можемо знати і усвідомити. Але це не заперечує той факт, що є речі понад наше розуміння. Це оця людина була кинута "в бой против хорошо вооружённых и опытных немецких частей под ура-патриотическими лозунгами"? Наявність власної волі і вибору в людини Ви заперечуєте? Тобто всіх, як телят, польський уряд навмус, проти їх волі погнав на смерть? Мені здається, що в апології злочинного комуністичного режиму, Ви вже переткнули певну моральну межу. Хоча цю межу, кожний визначає власноруч для себе. Я вкотре повторю, що не бачу сенсу порівнювати одне Зло з іншим. Зло є Злом. Якщо Ви не вважаєте комуністичний режим злочиним, то так і скажіть.



Последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер) умер в Израиле в возрасте 94 лет. Об этом стало известно в субботу, 22 декабря.



Известный под псевдонимом "Казик", он был членом подпольной Еврейской боевой организации, поднявшей в апреле 1943 года восстание против произвола нацистов и депортации евреев в лагеря смерти.



Он сражался вместе с бойцами сопротивления, пытался наладить контакты между отрядами и другими организациями, а также часто был связным между подпольщиками на территории Варшавского гетто и подразделениями за его пределами.



Борьба жителей гетто и Еврейской боевой организации против режима длилась почти месяц. После подавления восстания тысячи евреев депортировали в лагерь смерти в Треблинке, сожгли заживо или расстреляли. Симха "Казик" Ротем был одним из немногих, кому удалось сбежать. С помощью польских инженеров, которые хорошо знали канализацию города, он организовал побег по тоннелям для оставшихся в живых членов Еврейской боевой организации.



Восстание в Варшавском гетто сегодня называют самым масштабным еврейским противостоянием за время Второй Мировой войны. Симха Ротем также участвовал в Варшавском восстании 1944 года. В 1946 году он переехал в Иерусалим.



ЛАД написав: И что такого плохого сделали эти освободители? Освободили-таки Польшу от нацистской оккупации? Ах, какие гады!

И что такого плохого сделали эти освободители? Освободили-таки Польшу от нацистской оккупации? Ах, какие гады!

Запитайте в поляків! Чи Ви за них краще знаєте відповідь?



ЛАД написав: И ещё.

Кто-то сомневается, что это "правительство Польши в изгнании" не захотело бы отдавать "свои " земли, "оккупированные" СССР перед войной? Вряд ли тогда им бы это удалось (не отдать), но вопрос бы висел. И, вероятно, до сих пор. А может и тогда бы что-то вышло.

Вы готовы были бы отдать ЗУ Польше?

И ещё.Кто-то сомневается, что это "правительство Польши в изгнании" не захотело бы отдавать "свои " земли, "оккупированные" СССР перед войной? Вряд ли тогда им бы это удалось (не отдать), но вопрос бы висел. И, вероятно, до сих пор. А может и тогда бы что-то вышло.Вы готовы были бы отдать ЗУ Польше?

Ні, не готовий! А до чого це питання? Останній довод королів? Коли фактів не вистачає запускаємо фантазію, лякаємо і самі лякаємося? Зло є Злом. Крапка. Ви можете й далі шукати ще більше виправданнь злочинному комуністичному режиму, це Ваше право. Я висловив свою точку зору. Не переконав, то не переконав. Розійдемося кожний при своїй думці. Ми багата чого не можемо знати і усвідомити. Але це не заперечує той факт, що є речі понад наше розуміння. Це оця людина була кинута "в бой против хорошо вооружённых и опытных немецких частей под ура-патриотическими лозунгами"? Наявність власної волі і вибору в людини Ви заперечуєте? Тобто всіх, як телят, польський уряд навмус, проти їх волі погнав на смерть? Мені здається, що в апології злочинного комуністичного режиму, Ви вже переткнули певну моральну межу. Хоча цю межу, кожний визначає власноруч для себе. Я вкотре повторю, що не бачу сенсу порівнювати одне Зло з іншим. Зло є Злом. Якщо Ви не вважаєте комуністичний режим злочиним, то так і скажіть.Последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер) умер в Израиле в возрасте 94 лет. Об этом стало известно в субботу, 22 декабря.Известный под псевдонимом "Казик", он был членом подпольной Еврейской боевой организации, поднявшей в апреле 1943 года восстание против произвола нацистов и депортации евреев в лагеря смерти.Он сражался вместе с бойцами сопротивления, пытался наладить контакты между отрядами и другими организациями, а также часто был связным между подпольщиками на территории Варшавского гетто и подразделениями за его пределами.Борьба жителей гетто и Еврейской боевой организации против режима длилась почти месяц. После подавления восстания тысячи евреев депортировали в лагерь смерти в Треблинке, сожгли заживо или расстреляли. Симха "Казик" Ротем был одним из немногих, кому удалось сбежать. С помощью польских инженеров, которые хорошо знали канализацию города, он организовал побег по тоннелям для оставшихся в живых членов Еврейской боевой организации.Восстание в Варшавском гетто сегодня называют самым масштабным еврейским противостоянием за время Второй Мировой войны. Симха Ротем также участвовал в Варшавском восстании 1944 года. В 1946 году он переехал в Иерусалим.Запитайте в поляків! Чи Ви за них краще знаєте відповідь?Ні, не готовий! А до чого це питання? Останній довод королів? Коли фактів не вистачає запускаємо фантазію, лякаємо і самі лякаємося?Зло є Злом. Крапка. Ви можете й далі шукати ще більше виправданнь злочинному комуністичному режиму, це Ваше право. Я висловив свою точку зору. Не переконав, то не переконав. Розійдемося кожний при своїй думці. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27583 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 03:49 Козак-характерник

Простите, но на почве антикоммунизма Вы слегка двинулись.

Вы дважды ответили на мой пост о Варшавском восстании, но успешно "не заметили", что основное в моём посте было не о нацистах и коммунистах, а о лондонском "демократическом" правительстве. Но этот вопрос Вы "изящно" обошли.

Один раз сослались на слова какого-то капитана, кот. конечно прекрасно знал о ситуации на фронте и возможности наступления.

Второй раз занимаетесь чистой демагогией:

Це оця людина була кинута "в бой против хорошо вооружённых и опытных немецких частей под ура-патриотическими лозунгами"? Наявність власної волі і вибору в людини Ви заперечуєте? Тобто всіх, як телят, польський уряд навмус, проти їх волі погнав на смерть?

Конкретно этот человек после разгрома восстания в варшавском гетто и уничтожения гетто мог вдохновляться местью, и лично ему, может быть, было безразлично, выживет ли он. Восставшие в гетто за год до Варшавского восстания и не рассчитывали на победу и очень мало кто из них выжил.

"Власна воля", конечно, есть, но людей, тем более молодых или попросту мальчишек, можно вдохновить красивыми лозунгами на многое.

Надеюсь, читали:

Шагают бараны в ряд,

Бьют барабаны.

Шкуры для них дают

Сами бараны.

Не назову варшавских повстанцев баранами, они вдохновлялись красивыми и благородными идеями и лозунгами, но с точки зрения лондонского правительства дело обстоит именно так.

В конце концов, если бы не решения этого правительства и приказ Бур-Комаровского восстание не началось бы.



ЛАД писал(а):

И что такого плохого сделали эти освободители? Освободили-таки Польшу от нацистской оккупации? Ах, какие гады!

Запитайте в поляків! Чи Ви за них краще знаєте відповідь? Запитайте в поляків! Чи Ви за них краще знаєте відповідь?

Вы написали о советских оккупантах, не я:

І тут прийшли "визволителі"...

Поэтому и вопрос к Вам.

Я ответа не знаю.



ЛАД писал(а):

И ещё.

Кто-то сомневается, что это "правительство Польши в изгнании" не захотело бы отдавать "свои " земли, "оккупированные" СССР перед войной? Вряд ли тогда им бы это удалось (не отдать), но вопрос бы висел. И, вероятно, до сих пор. А может и тогда бы что-то вышло.

Вы готовы были бы отдать ЗУ Польше?

Ні, не готовий! А до чого це питання? Останній довод королів? Коли фактів не вистачає запускаємо фантазію, лякаємо і самі лякаємося? Зло є Злом. Крапка. Ви можете й далі шукати ще більше виправданнь злочинному комуністичному режиму, це Ваше право. Я висловив свою точку зору. Не переконав, то не переконав. Розійдемося кожний при своїй думці. Ні, не готовий! А до чого це питання? Останній довод королів? Коли фактів не вистачає запускаємо фантазію, лякаємо і самі лякаємося?Зло є Злом. Крапка. Ви можете й далі шукати ще більше виправданнь злочинному комуністичному режиму, це Ваше право. Я висловив свою точку зору. Не переконав, то не переконав. Розійдемося кожний при своїй думці.

Теряете выдержку.

Я никого не лякаю, да и сам не лякаюсь.

Но Вы как историк могли бы почитать о планах и требованиях лондонского правительства. Может быть, тогда Вы не стали бы называть мои слова "фантазией" и не обвиняли бы меня в отсутствии фактов. Если Вы их не знаете или не хотите признавать, то это Ваши проблемы, не мои. Простите, но на почве антикоммунизма Вы слегка двинулись.Вы дважды ответили на мой пост о Варшавском восстании, но успешно "не заметили", что основное в моём посте было не о нацистах и коммунистах, а о лондонском "демократическом" правительстве. Но этот вопрос Вы "изящно" обошли.Один раз сослались на слова какого-то капитана, кот. конечно прекрасно знал о ситуации на фронте и возможности наступления.Второй раз занимаетесь чистой демагогией:Конкретно этот человек после разгрома восстания в варшавском гетто и уничтожения гетто мог вдохновляться местью, и лично ему, может быть, было безразлично, выживет ли он. Восставшие в гетто за год до Варшавского восстания и не рассчитывали на победу и очень мало кто из них выжил."Власна воля", конечно, есть, но людей, тем более молодых или попросту мальчишек, можно вдохновить красивыми лозунгами на многое.Надеюсь, читали:Не назову варшавских повстанцев баранами, они вдохновлялись красивыми и благородными идеями и лозунгами, но с точки зрения лондонского правительства дело обстоит именно так.В конце концов, если бы не решения этого правительства и приказ Бур-Комаровского восстание не началось бы.Вы написали о советских оккупантах, не я:Поэтому и вопрос к Вам.Я ответа не знаю.Теряете выдержку.Я никого не лякаю, да и сам не лякаюсь.Но Вы как историк могли бы почитать о планах и требованиях лондонского правительства. Может быть, тогда Вы не стали бы называть мои слова "фантазией" и не обвиняли бы меня в отсутствии фактов. Если Вы их не знаете или не хотите признавать, то это Ваши проблемы, не мои. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15352 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 09:10 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Не назову варшавских повстанцев баранами, они вдохновлялись красивыми и благородными идеями и лозунгами, но с точки зрения лондонского правительства дело обстоит именно так.

В конце концов, если бы не решения этого правительства и приказ Бур-Комаровского восстание не началось бы. Не назову варшавских повстанцев баранами, они вдохновлялись красивыми и благородными идеями и лозунгами, но с точки зрения лондонского правительства дело обстоит именно так.В конце концов, если бы не решения этого правительства и приказ Бур-Комаровского восстание не началось бы.

Звісно, барани, якщо не здали країну окупантам в 39-му, як Чехословаччина, і зараз підняли повстання. Совєтам навіть не довелось робити другу Катинь - союзники нацисти самі все зробили. Звісно, барани, якщо не здали країну окупантам в 39-му, як Чехословаччина, і зараз підняли повстання. Совєтам навіть не довелось робити другу Катинь - союзники нацисти самі все зробили. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9924 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 10:09 ЛАД написав: Простите, но на почве антикоммунизма Вы слегка двинулись.

Вы дважды ответили на мой пост о Варшавском восстании, но успешно "не заметили", что основное в моём посте было не о нацистах и коммунистах, а о лондонском "демократическом" правительстве. Но этот вопрос Вы "изящно" обошли.

Один раз сослались на слова какого-то капитана, кот. конечно прекрасно знал о ситуации на фронте и возможности наступления.

Второй раз занимаетесь чистой демагогией:

Простите, но на почве антикоммунизма Вы слегка двинулись.Вы дважды ответили на мой пост о Варшавском восстании, но успешно "не заметили", что основное в моём посте было не о нацистах и коммунистах, а о лондонском "демократическом" правительстве. Но этот вопрос Вы "изящно" обошли.Один раз сослались на слова какого-то капитана, кот. конечно прекрасно знал о ситуации на фронте и возможности наступления.Второй раз занимаетесь чистой демагогией:

Ні, я не займаюся демагогією. Знову ж таки, проведу аналогію алаверди Вашій шпільці у мій бік, без бажання образити, а задля того, щоб парирувати на закид, в рамках словесно дуелі, удар на удар. Бо і мені здається, що Ви втрачаєте витримку! Якщо я "двинулся на почве антикоммунизма", то Вы двинулись на выбеливании преступлений коммунистического режима. Я НЕ НЕ помітив про польський еміграційний уряд у Вашому повідомленні. Це Ви переставляєте акценти з головного на другорядне і намагаєтеся увести дискусію від стрижневої теми самої дискусії - обоє тоталітарних режимів є злочинними. Якщо ми розпочнемо зараз відходити в бік і занурюватися в безліч другорядних фактів, їх причин, оцінок, то загубимо саму суть дискусії. Приклад з повстанням поляків, я навів просто як яскравий приклад, коли обоє злочинних режимів проявили себе у всій "красі". Ви ж вчепилися за критику польського еміграційного уряду і почали його звинувачувати, що і він винуватий у вбивстві своїх співвітчизників, пославши їх на вірну смерть, скориставшись їх наївністю. Добре, уявимо, що я погодився з Вашої логікою, що польский уряд винуватий. Це якось применшує злочин нацистів і комуністів? Так хто займається демагогією? Далі...Для апології злочинів комуністів, Ви стверджували, що мовляв польский уряд, не повинен був підіймати повстання, а повинен був порадитися з комуністами і узгодити спільні дії. І що польский уряд того не зробив, тому і винуватий в смертях співвітчизників. Я навів вам факти, що спростувують Ваше твердження. Тепер Ви вже кажете, що Вам недостатньо тих фактів і безпідставно їх критикуєте. Я можу звісно навести ще фактів і свідченнь очевидців повстання, що спростовують Вашу тезу, але не впевнений, що Ви цим задовольнитеся. Повторю, що дискусія в нас концептуальна. Я ставерджую, що обидва режими: нацистський і комуністичний - злочинні. Ви постійно займаєтеся "відбілюванням" одного з злочинців, порівнюючи кількість і жорстокість злочинів одного із злочинців та й ще в часовому розрізі. Ваша логіка, якщо провести аналогію полягає в наступному...Так, комуністи - злочинці, начебто погоджуєтеся Ви і в той же самий час починаєте захищати цього злочинця: от дивіться, в той час цей злочинець поводився добре, тоді він дав мені цукерку, потім десь вибачився, ні, він не такий вже й злочинець, він гарний парубок моторний. А от той, інший - гад такий і фашист.



П.С. Давайте позбавлятися від подвійних стандартів. Зло є Злом. Я вже неодноразово підкреслював. Не треба порівнювати яке Зло злєє. Це і є власне суть дискусії, а не другорядні факти і оцінки, на які Ви намагаєтеся змістити фокус уваги, тим самим переставити акценти з суті на другорядне.



П.С.2. Так комуністичний режим злочиний чи ні? Дайте відверту відповідь, без викрутасів. Чи він гидра багатоголова, в якої одна голова не відповідає за іншу? Ні, я не займаюся демагогією. Знову ж таки, проведу аналогію алаверди Вашій шпільці у мій бік, без бажання образити, а задля того, щоб парирувати на закид, в рамках словесно дуелі, удар на удар.Бо і мені здається, що Ви втрачаєте витримку!Якщо я "двинулся на почве антикоммунизма", то Вы двинулись на выбеливании преступлений коммунистического режима. Я НЕ НЕ помітив про польський еміграційний уряд у Вашому повідомленні. Це Ви переставляєте акценти з головного на другорядне і намагаєтеся увести дискусію від стрижневої теми самої дискусії - обоє тоталітарних режимів є злочинними. Якщо ми розпочнемо зараз відходити в бік і занурюватися в безліч другорядних фактів, їх причин, оцінок, то загубимо саму суть дискусії. Приклад з повстанням поляків, я навів просто як яскравий приклад, коли обоє злочинних режимів проявили себе у всій "красі". Ви ж вчепилися за критику польського еміграційного уряду і почали його звинувачувати, що і він винуватий у вбивстві своїх співвітчизників, пославши їх на вірну смерть, скориставшись їх наївністю. Добре, уявимо, що я погодився з Вашої логікою, що польский уряд винуватий. Це якось применшує злочин нацистів і комуністів? Так хто займається демагогією? Далі...Для апології злочинів комуністів, Ви стверджували, що мовляв польский уряд, не повинен був підіймати повстання, а повинен був порадитися з комуністами і узгодити спільні дії. І що польский уряд того не зробив, тому і винуватий в смертях співвітчизників. Я навів вам факти, що спростувують Ваше твердження. Тепер Ви вже кажете, що Вам недостатньо тих фактів і безпідставно їх критикуєте. Я можу звісно навести ще фактів і свідченнь очевидців повстання, що спростовують Вашу тезу, але не впевнений, що Ви цим задовольнитеся. Повторю, що дискусія в нас концептуальна. Я ставерджую, що обидва режими: нацистський і комуністичний - злочинні. Ви постійно займаєтеся "відбілюванням" одного з злочинців, порівнюючи кількість і жорстокість злочинів одного із злочинців та й ще в часовому розрізі. Ваша логіка, якщо провести аналогію полягає в наступному...Так, комуністи - злочинці, начебто погоджуєтеся Ви і в той же самий час починаєте захищати цього злочинця: от дивіться, в той час цей злочинець поводився добре,тоді він дав мені цукерку, потім десь вибачився, ні, він не такий вже й злочинець, він гарний парубок моторний.А от той, інший - гад такий і фашист.П.С. Давайте позбавлятися від подвійних стандартів. Зло є Злом. Я вже неодноразово підкреслював. Не треба порівнювати яке Зло злєє. Це і є власне суть дискусії, а не другорядні факти і оцінки, на які Ви намагаєтеся змістити фокус уваги, тим самим переставити акценти з суті на другорядне.П.С.2. Так комуністичний режим злочиний чи ні? Дайте відверту відповідь, без викрутасів. Чи він гидра багатоголова, в якої одна голова не відповідає за іншу? Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27583 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 10:34 ЛАД написав: ЛАД писал(а):

И что такого плохого сделали эти освободители? Освободили-таки Польшу от нацистской оккупации? Ах, какие гады!

Запитайте в поляків! Чи Ви за них краще знаєте відповідь? Запитайте в поляків! Чи Ви за них краще знаєте відповідь?

Вы написали о советских оккупантах, не я:

І тут прийшли "визволителі"...

Поэтому и вопрос к Вам.

Я ответа не знаю.



Все почалося з цього. Тому і сказав, що запитайте в поляків, як безпосереднього першоджерела НЕ Любові до своїх катів. Я звісно міг би й замість поляків Вам надати фактів про причину їх НЕ Любові до комуністів. Але думаю все одно Вам їх буде не достатньо, як і в попередньому випадку з ситуацією про узгодження дій польських повстанців з червоноармійцями. Та й це не є головною темою нашої дискусії. Ми можемо потонути в безлічі фактів, що уведуть розмову від стрижневої теми: обоє режими - злочинні. Вы написали о советских оккупантах, не я:Поэтому и вопрос к Вам.Я ответа не знаю.Все почалося з цього. Політичні дискусії Поляки назвали комуністів окупантами. Я солідарний з ними.Тому і сказав, що запитайте в поляків, як безпосереднього першоджерела НЕ Любові до своїх катів. Я звісно міг би й замість поляків Вам надати фактів про причину їх НЕ Любові до комуністів. Але думаю все одно Вам їх буде не достатньо, як і в попередньому випадку з ситуацією про узгодження дій польських повстанців з червоноармійцями. Та й це не є головною темою нашої дискусії. Ми можемо потонути в безлічі фактів, що уведуть розмову від стрижневої теми: обоє режими - злочинні. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27583 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 10:46 Козак-характерник написав: Поляки назвали комуністів окупантами. Поляки назвали комуністів окупантами.

всё правильно

освободителями они были бы, если бы выгнав немцев, дали бы полякам, чехам и тд самим определять свой путь.

а если ещё и подавляли потом вооружённым методом их стремление к собственному выбору - оккупанты точно всё правильноосвободителями они были бы, если бы выгнав немцев, дали бы полякам, чехам и тд самим определять свой путь.а если ещё и подавляли потом вооружённым методом их стремление к собственному выбору - оккупанты точно Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Нед 09 лют, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз. 19yuriy91 Повідомлень: 2329 З нами з: 15.09.12 Подякував: 229 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 10:47 ЛАД написав: Я никого не лякаю, да и сам не лякаюсь.

Но Вы как историк могли бы почитать о планах и требованиях лондонского правительства. Может быть, тогда Вы не стали бы называть мои слова "фантазией" и не обвиняли бы меня в отсутствии фактов. Если Вы их не знаете или не хотите признавать, то это Ваши проблемы, не мои. Я никого не лякаю, да и сам не лякаюсь.Но Вы как историк могли бы почитать о планах и требованиях лондонского правительства. Может быть, тогда Вы не стали бы называть мои слова "фантазией" и не обвиняли бы меня в отсутствии фактов. Если Вы их не знаете или не хотите признавать, то это Ваши проблемы, не мои.

Я казав не про відсутність фактів про плани поляків по відновленню післявоєнних кордонів, а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю. А фантазією я назвав Ваші другорядні твердження в нашій дискусії саме про плани поляків по майбутнім кордонам польської держави. Ви про ці плани поляків почали говорити поза контекстом нашої дискусії і тим самим переставляти акценти з головного на другорядне.



П.С. Що стосується планів поляків по кордонам і їх претензіям на західну Україну, раз Ви вже підняли це питання...Так, такі плани були, я не заперечую. Тільки ці плани зовсім не мають стосунку до нашої дискусії про злочинність комуністичного і нацистського режимів. Чи Ви хочете, щоб я з Вами засудив за це поляків і прирівняв їх до інших злочинців - комуністів і нацистів? Я казав не про відсутність фактів про плани поляків по відновленню післявоєнних кордонів, а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю. А фантазією я назвав Ваші другорядні твердження в нашій дискусії саме про плани поляків по майбутнім кордонам польської держави. Ви про ці плани поляків почали говорити поза контекстом нашої дискусії і тим самим переставляти акценти з головного на другорядне.П.С. Що стосується планів поляків по кордонам і їх претензіям на західну Україну, раз Ви вже підняли це питання...Так, такі плани були, я не заперечую. Тільки ці плани зовсім не мають стосунку до нашої дискусії про злочинність комуністичного і нацистського режимів. Чи Ви хочете, щоб я з Вами засудив за це поляків і прирівняв їх до інших злочинців - комуністів і нацистів? Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 09 лют, 2020 11:00, всього редагувалось 6 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27583 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 10:48 19yuriy91 написав: Козак-характерник написав: Поляки назвали комуністів окупантами. Поляки назвали комуністів окупантами.

всё правильно

освободителями они были бы, если бы выгнав немцев, дали бы полякам, чехам и тд самим определять свой путь. всё правильноосвободителями они были бы, если бы выгнав немцев, дали бы полякам, чехам и тд самим определять свой путь.

Я згодний. Пан Лад це заперечує. Я згодний.Пан Лад це заперечує. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27583 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5474547554765477> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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