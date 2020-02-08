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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 лют, 2020 01:13
ukrprom2014 написав:Козак-характерник
Сталин поляков не любил.
Однак у Кремля сьогодні зовсім інше уявлення і про історичну правду, і про справедливість, і про добро і зло
.
Російські керівники примудряються вичитати в документах, які однозначно викривають Сталіна і все його злочинне оточення – як політичне, так і військове – зовсім інші слова. На думку глави російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова, оприлюднені документи проливають світло на те, «хто і як звільнив Варшаву».
І, зрозуміло, ким для Лаврова та інших генералів і солдатів російської пропаганди є воїни Армії крайової, які вели нерівну боротьбу з нацистами, але не хотіли підкорятися комуністам – «бандитами» з більшовицьких реляцій.
У Польщі відповідають на кожну брехню Кремля
Польщі в такій ситуації доводиться вести боротьбу за свою власну історичну пам’ять, за свою ідентичність. Боротьбу з Володимиром Путіним, російськими керівниками, російськими пропагандистами і їхніми союзниками і попутниками в західних країнах.
Але, як бачимо, Польща не збирається «домовлятися» про історію, навпаки – ми спостерігаємо нині Варшавське повстання проти Путіна, повстання захисту власної честі і пам’яті.
Польські офіційні особи, парламентарі, чиновники, журналісти відповідають на кожен російський випад, на кожну кремлівську брехню, на кожен обстріл Варшави в московському небі. Політичні дискусії
Тому що в питаннях, які стосуються власної історії і чужих спроб її оббрехати і принизити, не може бути ніяких компромісів. Можна спільними зусиллями добиватися правди, але не можна сприяти поширенню брехні.Це саме те, чому українцям варто повчитися у поляків.
Та й відповідь на питання, яке може отримати кожен, хто запитує «какая разница», хто стверджує, що мову й історію не намажеш на хліб.Успішні держави починаються не просто з поваги до своєї спадщини, своєї мови, своїх героїв. Вони починаються з честі. І той, хто готовий проміняти цю честь на презирство до своєї країни, популістські гасла і виконання нездійсненних обіцянок, отримує в результаті деградацію, злидні і війну. І їде на заробітки в ті країни, які про свою честь не забувають
.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 01:38
Yuri_T
Снова прилетел, нагадил, улетел? Когда уже эта "чайка" прокомментирует событие, а не форумчанина? Случится такое когда-нибудь?
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Додано: Нед 09 лют, 2020 01:47
ЛАД написав:
В корыстных политических целях они бросили в бой против хорошо вооружённых и опытных немецких частей под ура-патриотическими лозунгами безоружных юнцов, фактически обрекая их на "геройскую" смерть.
Десятки и сотни тысяч погибших их совесть не мучают?
Не знаю, какое "громадянське суспільство" могло рождаться во время кровавых боёв.
Ми багата чого не можемо знати і усвідомити. Але це не заперечує той факт, що є речі понад наше розуміння. Це оця людина була кинута "в бой против хорошо вооружённых и опытных немецких частей под ура-патриотическими лозунгами"? Наявність власної волі і вибору в людини Ви заперечуєте? Тобто всіх, як телят, польський уряд навмус, проти їх волі погнав на смерть? Мені здається, що в апології злочинного комуністичного режиму, Ви вже переткнули певну моральну межу. Хоча цю межу, кожний визначає власноруч для себе. Я вкотре повторю, що не бачу сенсу порівнювати одне Зло з іншим. Зло є Злом. Якщо Ви не вважаєте комуністичний режим злочиним, то так і скажіть.
Последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер) умер в Израиле в возрасте 94 лет. Об этом стало известно в субботу, 22 декабря.
Известный под псевдонимом "Казик", он был членом подпольной Еврейской боевой организации, поднявшей в апреле 1943 года восстание против произвола нацистов и депортации евреев в лагеря смерти.
Он сражался вместе с бойцами сопротивления, пытался наладить контакты между отрядами и другими организациями, а также часто был связным между подпольщиками на территории Варшавского гетто и подразделениями за его пределами.
Борьба жителей гетто и Еврейской боевой организации против режима длилась почти месяц. После подавления восстания тысячи евреев депортировали в лагерь смерти в Треблинке, сожгли заживо или расстреляли. Симха "Казик" Ротем был одним из немногих, кому удалось сбежать. С помощью польских инженеров, которые хорошо знали канализацию города, он организовал побег по тоннелям для оставшихся в живых членов Еврейской боевой организации.
Восстание в Варшавском гетто сегодня называют самым масштабным еврейским противостоянием за время Второй Мировой войны. Симха Ротем также участвовал в Варшавском восстании 1944 года. В 1946 году он переехал в Иерусалим.
ЛАД написав:
И что такого плохого сделали эти освободители? Освободили-таки Польшу от нацистской оккупации? Ах, какие гады!
Запитайте в поляків! Чи Ви за них краще знаєте відповідь?
ЛАД написав:
И ещё.
Кто-то сомневается, что это "правительство Польши в изгнании" не захотело бы отдавать "свои " земли, "оккупированные" СССР перед войной? Вряд ли тогда им бы это удалось (не отдать), но вопрос бы висел. И, вероятно, до сих пор. А может и тогда бы что-то вышло.
Вы готовы были бы отдать ЗУ Польше?
Ні, не готовий! А до чого це питання? Останній довод королів? Коли фактів не вистачає запускаємо фантазію, лякаємо і самі лякаємося?
Зло є Злом. Крапка. Ви можете й далі шукати ще більше виправданнь злочинному комуністичному режиму, це Ваше право. Я висловив свою точку зору. Не переконав, то не переконав. Розійдемося кожний при своїй думці.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 03:49
Козак-характерник
Простите, но на почве антикоммунизма Вы слегка двинулись.
Вы дважды ответили на мой пост о Варшавском восстании, но успешно "не заметили", что основное в моём посте было не о нацистах и коммунистах, а о лондонском "демократическом" правительстве. Но этот вопрос Вы "изящно" обошли.
Один раз сослались на слова какого-то капитана, кот. конечно прекрасно знал о ситуации на фронте и возможности наступления.
Второй раз занимаетесь чистой демагогией:
Це оця людина була кинута "в бой против хорошо вооружённых и опытных немецких частей под ура-патриотическими лозунгами"? Наявність власної волі і вибору в людини Ви заперечуєте? Тобто всіх, як телят, польський уряд навмус, проти їх волі погнав на смерть?
Конкретно этот человек после разгрома восстания в варшавском гетто и уничтожения гетто мог вдохновляться местью, и лично ему, может быть, было безразлично, выживет ли он. Восставшие в гетто за год до Варшавского восстания и не рассчитывали на победу и очень мало кто из них выжил.
"Власна воля", конечно, есть, но людей, тем более молодых или попросту мальчишек, можно вдохновить красивыми лозунгами на многое.
Надеюсь, читали:
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны.
Шкуры для них дают
Сами бараны.
Не назову варшавских повстанцев баранами, они вдохновлялись красивыми и благородными идеями и лозунгами, но с точки зрения лондонского правительства дело обстоит именно так.
В конце концов, если бы не решения этого правительства и приказ Бур-Комаровского восстание не началось бы.
ЛАД писал(а):
И что такого плохого сделали эти освободители? Освободили-таки Польшу от нацистской оккупации? Ах, какие гады!
Запитайте в поляків! Чи Ви за них краще знаєте відповідь?
Вы написали о советских оккупантах, не я:
І тут прийшли "визволителі"...
Поэтому и вопрос к Вам.
Я ответа не знаю.
ЛАД писал(а):
И ещё.
Кто-то сомневается, что это "правительство Польши в изгнании" не захотело бы отдавать "свои " земли, "оккупированные" СССР перед войной? Вряд ли тогда им бы это удалось (не отдать), но вопрос бы висел. И, вероятно, до сих пор. А может и тогда бы что-то вышло.
Вы готовы были бы отдать ЗУ Польше?
Ні, не готовий! А до чого це питання? Останній довод королів? Коли фактів не вистачає запускаємо фантазію, лякаємо і самі лякаємося?
Зло є Злом. Крапка. Ви можете й далі шукати ще більше виправданнь злочинному комуністичному режиму, це Ваше право. Я висловив свою точку зору. Не переконав, то не переконав. Розійдемося кожний при своїй думці.
Теряете выдержку.
Я никого не лякаю, да и сам не лякаюсь.
Но Вы как историк могли бы почитать о планах и требованиях лондонского правительства. Может быть, тогда Вы не стали бы называть мои слова "фантазией" и не обвиняли бы меня в отсутствии фактов. Если Вы их не знаете или не хотите признавать, то это Ваши проблемы, не мои.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 09:10
ЛАД написав:
Не назову варшавских повстанцев баранами, они вдохновлялись красивыми и благородными идеями и лозунгами, но с точки зрения лондонского правительства дело обстоит именно так.
В конце концов, если бы не решения этого правительства и приказ Бур-Комаровского восстание не началось бы.
Звісно, барани, якщо не здали країну окупантам в 39-му, як Чехословаччина, і зараз підняли повстання. Совєтам навіть не довелось робити другу Катинь - союзники нацисти самі все зробили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 10:09
ЛАД написав:
Простите, но на почве антикоммунизма Вы слегка двинулись.
Вы дважды ответили на мой пост о Варшавском восстании, но успешно "не заметили", что основное в моём посте было не о нацистах и коммунистах, а о лондонском "демократическом" правительстве. Но этот вопрос Вы "изящно" обошли.
Один раз сослались на слова какого-то капитана, кот. конечно прекрасно знал о ситуации на фронте и возможности наступления.
Второй раз занимаетесь чистой демагогией:
Ні, я не займаюся демагогією. Знову ж таки, проведу аналогію алаверди Вашій шпільці у мій бік, без бажання образити, а задля того, щоб парирувати на закид, в рамках словесно дуелі, удар на удар.
Бо і мені здається, що Ви втрачаєте витримку!
Якщо я "двинулся на почве антикоммунизма", то Вы двинулись на выбеливании преступлений коммунистического режима. Я НЕ НЕ помітив про польський еміграційний уряд у Вашому повідомленні. Це Ви переставляєте акценти з головного на другорядне і намагаєтеся увести дискусію від стрижневої теми самої дискусії - обоє тоталітарних режимів є злочинними. Якщо ми розпочнемо зараз відходити в бік і занурюватися в безліч другорядних фактів, їх причин, оцінок, то загубимо саму суть дискусії. Приклад з повстанням поляків, я навів просто як яскравий приклад, коли обоє злочинних режимів проявили себе у всій "красі". Ви ж вчепилися за критику польського еміграційного уряду і почали його звинувачувати, що і він винуватий у вбивстві своїх співвітчизників, пославши їх на вірну смерть, скориставшись їх наївністю. Добре, уявимо, що я погодився з Вашої логікою, що польский уряд винуватий. Це якось применшує злочин нацистів і комуністів? Так хто займається демагогією? Далі...Для апології злочинів комуністів, Ви стверджували, що мовляв польский уряд, не повинен був підіймати повстання, а повинен був порадитися з комуністами і узгодити спільні дії. І що польский уряд того не зробив, тому і винуватий в смертях співвітчизників. Я навів вам факти, що спростувують Ваше твердження. Тепер Ви вже кажете, що Вам недостатньо тих фактів і безпідставно їх критикуєте. Я можу звісно навести ще фактів і свідченнь очевидців повстання, що спростовують Вашу тезу, але не впевнений, що Ви цим задовольнитеся. Повторю, що дискусія в нас концептуальна. Я ставерджую, що обидва режими: нацистський і комуністичний - злочинні. Ви постійно займаєтеся "відбілюванням" одного з злочинців, порівнюючи кількість і жорстокість злочинів одного із злочинців та й ще в часовому розрізі. Ваша логіка, якщо провести аналогію полягає в наступному...Так, комуністи - злочинці, начебто погоджуєтеся Ви і в той же самий час починаєте захищати цього злочинця: от дивіться, в той час цей злочинець поводився добре,
тоді він дав мені цукерку, потім десь вибачився, ні, він не такий вже й злочинець, він гарний парубок моторний.
А от той, інший - гад такий і фашист.
П.С. Давайте позбавлятися від подвійних стандартів. Зло є Злом. Я вже неодноразово підкреслював. Не треба порівнювати яке Зло злєє. Це і є власне суть дискусії, а не другорядні факти і оцінки, на які Ви намагаєтеся змістити фокус уваги, тим самим переставити акценти з суті на другорядне.
П.С.2. Так комуністичний режим злочиний чи ні? Дайте відверту відповідь, без викрутасів. Чи він гидра багатоголова, в якої одна голова не відповідає за іншу?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 10:34
ЛАД написав:
ЛАД писал(а):
И что такого плохого сделали эти освободители? Освободили-таки Польшу от нацистской оккупации? Ах, какие гады!
Запитайте в поляків! Чи Ви за них краще знаєте відповідь?
Вы написали о советских оккупантах, не я:
І тут прийшли "визволителі"...
Поэтому и вопрос к Вам.
Я ответа не знаю.
Все почалося з цього. Політичні дискусії
Поляки назвали комуністів окупантами. Я солідарний з ними.
Тому і сказав, що запитайте в поляків, як безпосереднього першоджерела НЕ Любові до своїх катів. Я звісно міг би й замість поляків Вам надати фактів про причину їх НЕ Любові до комуністів. Але думаю все одно Вам їх буде не достатньо, як і в попередньому випадку з ситуацією про узгодження дій польських повстанців з червоноармійцями. Та й це не є головною темою нашої дискусії. Ми можемо потонути в безлічі фактів, що уведуть розмову від стрижневої теми: обоє режими - злочинні.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 10:46
Козак-характерник написав:
Поляки назвали комуністів окупантами.
всё правильно
освободителями они были бы, если бы выгнав немцев, дали бы полякам, чехам и тд самим определять свой путь.
а если ещё и подавляли потом вооружённым методом их стремление к собственному выбору - оккупанты точно
Востаннє редагувалось 19yuriy91
в Нед 09 лют, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 10:47
ЛАД написав:
Я никого не лякаю, да и сам не лякаюсь.
Но Вы как историк могли бы почитать о планах и требованиях лондонского правительства. Может быть, тогда Вы не стали бы называть мои слова "фантазией" и не обвиняли бы меня в отсутствии фактов. Если Вы их не знаете или не хотите признавать, то это Ваши проблемы, не мои.
Я казав не про відсутність фактів про плани поляків по відновленню післявоєнних кордонів, а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю. А фантазією я назвав Ваші другорядні твердження в нашій дискусії саме про плани поляків по майбутнім кордонам польської держави. Ви про ці плани поляків почали говорити поза контекстом нашої дискусії і тим самим переставляти акценти з головного на другорядне.
П.С. Що стосується планів поляків по кордонам і їх претензіям на західну Україну, раз Ви вже підняли це питання...Так, такі плани були, я не заперечую. Тільки ці плани зовсім не мають стосунку до нашої дискусії про злочинність комуністичного і нацистського режимів. Чи Ви хочете, щоб я з Вами засудив за це поляків і прирівняв їх до інших злочинців - комуністів і нацистів?
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Нед 09 лют, 2020 11:00, всього редагувалось 6 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 10:48
19yuriy91 написав: Козак-характерник написав:
Поляки назвали комуністів окупантами.
всё правильно
освободителями они были бы, если бы выгнав немцев, дали бы полякам, чехам и тд самим определять свой путь.
Я згодний.
Пан Лад це заперечує.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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