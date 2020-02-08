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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5474547554765477
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:51

  Козак-характерник написав:
  19yuriy91 написав:
  Козак-характерник написав: Поляки назвали комуністів окупантами.

всё правильно
освободителями они были бы, если бы выгнав немцев, дали бы полякам, чехам и тд самим определять свой путь.

Я згодний. :P Пан Лад це заперечує.

ну не знаю, по-моему, очевидно же
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:54

  19yuriy91 написав:ну не знаю, по-моему, очевидно же

Для деяких, як пан Лад, ні. Не очевидно. :P Вимагають доказів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:00

  Козак-характерник написав:
  19yuriy91 написав:ну не знаю, по-моему, очевидно же

Для деяких, як пан Лад, ні. Не очевидно. :P Вимагають доказів.

ну, тогда надо, действительно, к полякам-чехам с этим вопросом.
пусть рассудят :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:02

  19yuriy91 написав:
  Козак-характерник написав:
  19yuriy91 написав:ну не знаю, по-моему, очевидно же

Для деяких, як пан Лад, ні. Не очевидно. :P Вимагають доказів.

ну, тогда надо, действительно, к полякам-чехам с этим вопросом.
пусть рассудят :D

Я і перенаправив за адресою. Культурно. :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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  #<1 ... 5474547554765477
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