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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 лют, 2020 10:51
Козак-характерник написав: 19yuriy91 написав: Козак-характерник написав:
Поляки назвали комуністів окупантами.
всё правильно
освободителями они были бы, если бы выгнав немцев, дали бы полякам, чехам и тд самим определять свой путь.
Я згодний.
Пан Лад це заперечує.
ну не знаю, по-моему, очевидно же
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Додано: Нед 09 лют, 2020 10:54
19yuriy91 написав:
ну не знаю, по-моему, очевидно же
Для деяких, як пан Лад, ні. Не очевидно.
Вимагають доказів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 11:00
Козак-характерник написав: 19yuriy91 написав:
ну не знаю, по-моему, очевидно же
Для деяких, як пан Лад, ні. Не очевидно.
Вимагають доказів.
ну, тогда надо, действительно, к полякам-чехам с этим вопросом.
пусть рассудят
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Додано: Нед 09 лют, 2020 11:02
19yuriy91 написав: Козак-характерник написав: 19yuriy91 написав:
ну не знаю, по-моему, очевидно же
Для деяких, як пан Лад, ні. Не очевидно.
Вимагають доказів.
ну, тогда надо, действительно, к полякам-чехам с этим вопросом.
пусть рассудят
Я і перенаправив за адресою. Культурно.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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