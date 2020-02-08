Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.
«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.
Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.
19yuriy91 написав:Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.
«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.
Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.
19yuriy91 написав:Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.
«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.
Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.
19yuriy91 написав:Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.
«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.
Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.