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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5473547454755476>
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:51

  Козак-характерник написав:
  19yuriy91 написав:
  Козак-характерник написав: Поляки назвали комуністів окупантами.

всё правильно
освободителями они были бы, если бы выгнав немцев, дали бы полякам, чехам и тд самим определять свой путь.

Я згодний. :P Пан Лад це заперечує.

ну не знаю, по-моему, очевидно же
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:54

  19yuriy91 написав:ну не знаю, по-моему, очевидно же

Для деяких, як пан Лад, ні. Не очевидно. :P Вимагають доказів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:00

  Козак-характерник написав:
  19yuriy91 написав:ну не знаю, по-моему, очевидно же

Для деяких, як пан Лад, ні. Не очевидно. :P Вимагають доказів.

ну, тогда надо, действительно, к полякам-чехам с этим вопросом.
пусть рассудят :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:02

  19yuriy91 написав:
  Козак-характерник написав:
  19yuriy91 написав:ну не знаю, по-моему, очевидно же

Для деяких, як пан Лад, ні. Не очевидно. :P Вимагають доказів.

ну, тогда надо, действительно, к полякам-чехам с этим вопросом.
пусть рассудят :D

Я і перенаправив за адресою. Культурно. :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:10

Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.

«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.

Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.

https://www.mskagency.ru/materials/2970581

путинизм это бессменная власть путена + ипанутость всей страны
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:20

  19yuriy91 написав:Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.

«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.

Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.

https://www.mskagency.ru/materials/2970581

путинизм это бессменная власть путена + ипанутость всей страны

А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною.
В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:24

  andrijk777 написав:
  19yuriy91 написав:Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.

«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.

Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.

https://www.mskagency.ru/materials/2970581

путинизм это бессменная власть путена + ипанутость всей страны

А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною.
В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага.

чувство меры? не ? :mrgreen:
здравый смысл? не ?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:34

  19yuriy91 написав:чувство меры? не ? :mrgreen:
здравый смысл? не ?

нє
вона що в морду комусь била за своє прізвище? нє?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:37

  19yuriy91 написав:Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.

«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.

Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.

https://www.mskagency.ru/materials/2970581

путинизм это бессменная власть путена + ипанутость всей страны

Я вам скажу честно, от души --- такие слова от депутата, да ещё и путловской Думы, да ещё и компартии --- значит врёт, как сивый мерин))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:43

  andrijk777 написав:
  19yuriy91 написав:чувство меры? не ? :mrgreen:
здравый смысл? не ?

нє
вона що в морду комусь била за своє прізвище? нє?

*мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации* -- это перебор, мягко говоря.
detroytred
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  #<1 ... 5473547454755476>
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