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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5473547454755476
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:44

  detroytred написав:
  19yuriy91 написав:Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.

«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.

Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.

https://www.mskagency.ru/materials/2970581

путинизм это бессменная власть путена + ипанутость всей страны

Я вам скажу честно, от души --- такие слова от депутата, да ещё и путловской Думы, да ещё и компартии --- значит врёт, как сивый мерин))


тоже посетила такая мысль - ну не может быть человек, да ещё и не совсем простой, быть таким йопнутым, на всю голову.
но тогда, какая атмосфера должна быть в стране, шоб нести такую куйню.
взяла б да и совсем от родителей отреклась, как в славное сталинское время.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:50

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 написав:
  andrijk777 написав:А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною.
В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага.

чувство меры? не ? :mrgreen:
здравый смысл? не ?


Тетушка из Ылиты российского обшества, чистая экономика, жизнь удалась, кого она должна благодарить и кому поклоняться ?
Кем бы она была уехавши в Германию ? Держала бы лавочку или ходила бы на работу на завод.
Так и у нас, чем выше к нашей элите и большим заработкам, тем больше патриотических речей, посмотрите на Зеленского, Гройсмана, Найема, а вот у Шапо не очень с патриотическими речами, потому что не так зарабатывает, а был бы Шапо на месте Найема с зарплатой в 300 тысяч в месяц, он бы гимн пел как намаз пять раз в день.
Так и обратный пример сколько сот тысяч мегапатриотичных людей, намаявшись безденежьем, забыв про патриотизм уехали в Канаду, Италию, Польшу и тд навсегда.
Еще Маркс сказал, что экономика правит обществом и государством.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:09

  freeze написав:
19yuriy91 написав:
  andrijk777 написав:А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною.
В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага.

чувство меры? не ? :mrgreen:
здравый смысл? не ?


Тетушка из Ылиты российского обшества, чистая экономика, жизнь удалась, кого она должна благодарить и кому поклоняться ?
Кем бы она была уехавши в Германию ? Держала бы лавочку или ходила бы на работу на завод.
Так и у нас, чем выше к нашей элите и большим заработкам, тем больше патриотических речей, посмотрите на Зеленского, Гройсмана, Найема, а вот у Шапо не очень с патриотическими речами, потому что не так зарабатывает, а был бы Шапо на месте Найема с зарплатой в 300 тысяч в месяц, он бы гимн пел как намаз пять раз в день.
Так и обратный пример сколько сот тысяч мегапатриотичных людей, намаявшись безденежьем, забыв про патриотизм уехали в Канаду, Италию, Польшу и тд навсегда.
Еще Маркс сказал, что экономика правит обществом и государством.

и это так
вспомнилась "наша" геращенко, за пороха порвала б :mrgreen:
как вся мразь, в своё время, вышиванки понатягивала да гимн пела
но всё же у нас не с таким "размахом" :mrgreen:
пока....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:11

19yuriy91
Та отож.
Главное Вы уловили -- говорит ДЛЯ кого-то.
detroytred
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  #<1 ... 5473547454755476
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