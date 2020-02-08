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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5473547454755476 Додано: Нед 09 лют, 2020 13:44 detroytred написав: 19yuriy91 написав: Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.



«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.



Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.



https://www.mskagency.ru/materials/2970581



путинизм это бессменная власть путена + ипанутость всей страны Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.путинизм это бессменная власть путена + ипанутость всей страны

Я вам скажу честно, от души --- такие слова от депутата, да ещё и путловской Думы, да ещё и компартии --- значит врёт, как сивый мерин)) Я вам скажу честно, от души --- такие слова от депутата, да ещё и путловской Думы, да ещё и компартии --- значит врёт, как сивый мерин))



тоже посетила такая мысль - ну не может быть человек, да ещё и не совсем простой, быть таким йопнутым, на всю голову.

но тогда, какая атмосфера должна быть в стране, шоб нести такую куйню.

взяла б да и совсем от родителей отреклась, как в славное сталинское время. тоже посетила такая мысль - ну не может быть человек, да ещё и не совсем простой, быть таким йопнутым, на всю голову.но тогда, какая атмосфера должна быть в стране, шоб нести такую куйню.взяла б да и совсем от родителей отреклась, как в славное сталинское время. 19yuriy91 Повідомлень: 2333 З нами з: 15.09.12 Подякував: 229 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 13:50 Re: Політичні дискусії 19yuriy91 написав: andrijk777 написав: А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною.

В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага. А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною.В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага.

чувство меры? не ?

здравый смысл? не ? чувство меры? не ?здравый смысл? не ?



Тетушка из Ылиты российского обшества, чистая экономика, жизнь удалась, кого она должна благодарить и кому поклоняться ?

Кем бы она была уехавши в Германию ? Держала бы лавочку или ходила бы на работу на завод.

Так и у нас, чем выше к нашей элите и большим заработкам, тем больше патриотических речей, посмотрите на Зеленского, Гройсмана, Найема, а вот у Шапо не очень с патриотическими речами, потому что не так зарабатывает, а был бы Шапо на месте Найема с зарплатой в 300 тысяч в месяц, он бы гимн пел как намаз пять раз в день.

Так и обратный пример сколько сот тысяч мегапатриотичных людей, намаявшись безденежьем, забыв про патриотизм уехали в Канаду, Италию, Польшу и тд навсегда.

Еще Маркс сказал, что экономика правит обществом и государством. Тетушка из Ылиты российского обшества, чистая экономика, жизнь удалась, кого она должна благодарить и кому поклоняться ?Кем бы она была уехавши в Германию ? Держала бы лавочку или ходила бы на работу на завод.Так и у нас, чем выше к нашей элите и большим заработкам, тем больше патриотических речей, посмотрите на Зеленского, Гройсмана, Найема, а вот у Шапо не очень с патриотическими речами, потому что не так зарабатывает, а был бы Шапо на месте Найема с зарплатой в 300 тысяч в месяц, он бы гимн пел как намаз пять раз в день.Так и обратный пример сколько сот тысяч мегапатриотичных людей, намаявшись безденежьем, забыв про патриотизм уехали в Канаду, Италию, Польшу и тд навсегда.Еще Маркс сказал, что экономика правит обществом и государством. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15132 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3939 раз. Подякували: 6009 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 14:09 freeze написав: 19yuriy91 написав: andrijk777 написав: А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною.

В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага. А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною.В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага.

чувство меры? не ?

здравый смысл? не ? чувство меры? не ?здравый смысл? не ?



Тетушка из Ылиты российского обшества, чистая экономика, жизнь удалась, кого она должна благодарить и кому поклоняться ?

Кем бы она была уехавши в Германию ? Держала бы лавочку или ходила бы на работу на завод.

Так и у нас, чем выше к нашей элите и большим заработкам, тем больше патриотических речей, посмотрите на Зеленского, Гройсмана, Найема, а вот у Шапо не очень с патриотическими речами, потому что не так зарабатывает, а был бы Шапо на месте Найема с зарплатой в 300 тысяч в месяц, он бы гимн пел как намаз пять раз в день.

Так и обратный пример сколько сот тысяч мегапатриотичных людей, намаявшись безденежьем, забыв про патриотизм уехали в Канаду, Италию, Польшу и тд навсегда.

Еще Маркс сказал, что экономика правит обществом и государством. Тетушка из Ылиты российского обшества, чистая экономика, жизнь удалась, кого она должна благодарить и кому поклоняться ?Кем бы она была уехавши в Германию ? Держала бы лавочку или ходила бы на работу на завод.Так и у нас, чем выше к нашей элите и большим заработкам, тем больше патриотических речей, посмотрите на Зеленского, Гройсмана, Найема, а вот у Шапо не очень с патриотическими речами, потому что не так зарабатывает, а был бы Шапо на месте Найема с зарплатой в 300 тысяч в месяц, он бы гимн пел как намаз пять раз в день.Так и обратный пример сколько сот тысяч мегапатриотичных людей, намаявшись безденежьем, забыв про патриотизм уехали в Канаду, Италию, Польшу и тд навсегда.Еще Маркс сказал, что экономика правит обществом и государством.

и это так

вспомнилась "наша" геращенко, за пороха порвала б

как вся мразь, в своё время, вышиванки понатягивала да гимн пела

но всё же у нас не с таким "размахом"

пока.... и это таквспомнилась "наша" геращенко, за пороха порвала бкак вся мразь, в своё время, вышиванки понатягивала да гимн пелано всё же у нас не с таким "размахом"пока.... 19yuriy91 Повідомлень: 2333 З нами з: 15.09.12 Подякував: 229 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 14:11 19yuriy91

Та отож.

Главное Вы уловили -- говорит ДЛЯ кого-то. detroytred

Повідомлень: 23056 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5473547454755476 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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