Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.
«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.
Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.
путинизм это бессменная власть путена + ипанутость всей страны
Я вам скажу честно, от души --- такие слова от депутата, да ещё и путловской Думы, да ещё и компартии --- значит врёт, как сивый мерин))
тоже посетила такая мысль - ну не может быть человек, да ещё и не совсем простой, быть таким йопнутым, на всю голову. но тогда, какая атмосфера должна быть в стране, шоб нести такую куйню. взяла б да и совсем от родителей отреклась, как в славное сталинское время.
andrijk777 написав:А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною. В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага.
чувство меры? не ? здравый смысл? не ?
Тетушка из Ылиты российского обшества, чистая экономика, жизнь удалась, кого она должна благодарить и кому поклоняться ? Кем бы она была уехавши в Германию ? Держала бы лавочку или ходила бы на работу на завод. Так и у нас, чем выше к нашей элите и большим заработкам, тем больше патриотических речей, посмотрите на Зеленского, Гройсмана, Найема, а вот у Шапо не очень с патриотическими речами, потому что не так зарабатывает, а был бы Шапо на месте Найема с зарплатой в 300 тысяч в месяц, он бы гимн пел как намаз пять раз в день. Так и обратный пример сколько сот тысяч мегапатриотичных людей, намаявшись безденежьем, забыв про патриотизм уехали в Канаду, Италию, Польшу и тд навсегда. Еще Маркс сказал, что экономика правит обществом и государством.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
andrijk777 написав:А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною. В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага.
чувство меры? не ? здравый смысл? не ?
Тетушка из Ылиты российского обшества, чистая экономика, жизнь удалась, кого она должна благодарить и кому поклоняться ? Кем бы она была уехавши в Германию ? Держала бы лавочку или ходила бы на работу на завод. Так и у нас, чем выше к нашей элите и большим заработкам, тем больше патриотических речей, посмотрите на Зеленского, Гройсмана, Найема, а вот у Шапо не очень с патриотическими речами, потому что не так зарабатывает, а был бы Шапо на месте Найема с зарплатой в 300 тысяч в месяц, он бы гимн пел как намаз пять раз в день. Так и обратный пример сколько сот тысяч мегапатриотичных людей, намаявшись безденежьем, забыв про патриотизм уехали в Канаду, Италию, Польшу и тд навсегда. Еще Маркс сказал, что экономика правит обществом и государством.
и это так вспомнилась "наша" геращенко, за пороха порвала б как вся мразь, в своё время, вышиванки понатягивала да гимн пела но всё же у нас не с таким "размахом" пока....