Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:ну не знаю, по-моему, очевидно же
Для деяких, як пан Лад, ні. Не очевидно. Вимагають доказів.
ну, тогда надо, действительно, к полякам-чехам с этим вопросом. пусть рассудят
В 1968 советских солдат встречали плакатами" "Отцы - освободители, сыновья - захватчики". Т.е. чехи рассматривали 1945 как освобождение, а не оккупацию. Нет?
«Что делать нам с тобой, моя присяга, Где взять слова, чтоб рассказать о том, Как в сорок пятом нас встречала Прага И как встречала в шестьдесят восьмом…» Александр Твардовский
«Вплоть до 1968 года у нас не было никаких претензий ни к России, ни к Советскому Союзу, — говорит сотрудник Института современной истории Чехии Олдржих Тума. — В отличие от Польши или Венгрии, здесь никогда не ставилась под сомнение роль Красной армии в освобождении страны от фашистов. Но после вторжения началось распространение антисоветских и антирусских настроений. В какой-то степени эти настроения сохраняются в Чехии по сей день». ........... «В отличие от венгров и поляков, мы коммунистов выбрали добровольно», — рассказывает «Медузе» Петр Питгарт, во время Пражской весны — редактор самого влиятельного независимого журнала «Литературная газета», впоследствии — диссидент и сподвижник Вацлава Гавела, а затем — первый премьер-министр посткоммунистической Чехословакии.
Военно-стратегический аспект: волюнтаризм Чехословакии во внешней политике в условиях «холодной войны» угрожал безопасности границы со странами НАТО; до 1968 года Чехословакия оставалась единственной страной ОВД, где не было военных баз СССР.
ЛАД написав:Не назову варшавских повстанцев баранами, они вдохновлялись красивыми и благородными идеями и лозунгами, но с точки зрения лондонского правительства дело обстоит именно так. В конце концов, если бы не решения этого правительства и приказ Бур-Комаровского восстание не началось бы.
Звісно, барани, якщо не здали країну окупантам в 39-му, як Чехословаччина, і зараз підняли повстання. Совєтам навіть не довелось робити другу Катинь - союзники нацисти самі все зробили.
Бредок в каждом слове. Ты уже зашкварился постоянным повторением "Янукович сам убежал", и теперь, вот, начинаешь шквариться с "Чехословакия сама сдалась". А внешние обстоятельства ты не хочешь учесть???
Ну и по поводу союзников-нацистов - еще один перл. Варшавское восстание - это 1943-й год! Если кто и был союзником Германии в это время, так это соседи по половине западной границы современной Украины!
M-A-X написав:Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?
Никакие личности не должны обьединять, все это пустое, обьединять должен только прогресс в росте благосостояния.
Какие разнородные личности уж говорят были раньше задействованы в схемах контрабанды в зоне АТО, а рост личного благосостояния обьединял негодников. Или из ОРДЛО сейчас многие бегут в большую Украину не от большого притяжения к личности Бандеры, а в надежде уйти от бедности и неустроенности на неконтролируемых территориях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:*мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации* -- это перебор, мягко говоря.
А поставити себе на її місце слабо? Народилась в 1947 році! Німкеня. Думаю її реально було некомфортно "принадлежать к нации фашистов".
у меня родители дружили семьями с "немецкой" семьёй, я не замечал, что бы они страдали из-за своей "принадлежности к нации фашистов", ещё и сыновей назвали именами, на немецкий манер, употребляемые и у нас. уехали от стыда на ист.родину в 93-94г это ГЛУПОСТИ