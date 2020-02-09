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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5474547554765477>
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:11

19yuriy91
Та отож.
Главное Вы уловили -- говорит ДЛЯ кого-то.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:04

  19yuriy91 написав:
  Козак-характерник написав:
  19yuriy91 написав:ну не знаю, по-моему, очевидно же

Для деяких, як пан Лад, ні. Не очевидно. :P Вимагають доказів.

ну, тогда надо, действительно, к полякам-чехам с этим вопросом.
пусть рассудят :D

В 1968 советских солдат встречали плакатами" "Отцы - освободители, сыновья - захватчики". Т.е. чехи рассматривали 1945 как освобождение, а не оккупацию. Нет?
«Что делать нам с тобой, моя присяга,
Где взять слова, чтоб рассказать о том,
Как в сорок пятом нас встречала Прага
И как встречала в шестьдесят восьмом…»
Александр Твардовский

«Вплоть до 1968 года у нас не было никаких претензий ни к России, ни к Советскому Союзу, — говорит сотрудник Института современной истории Чехии Олдржих Тума. — В отличие от Польши или Венгрии, здесь никогда не ставилась под сомнение роль Красной армии в освобождении страны от фашистов. Но после вторжения началось распространение антисоветских и антирусских настроений. В какой-то степени эти настроения сохраняются в Чехии по сей день».
...........
«В отличие от венгров и поляков, мы коммунистов выбрали добровольно», — рассказывает «Медузе» Петр Питгарт, во время Пражской весны — редактор самого влиятельного независимого журнала «Литературная газета», впоследствии — диссидент и сподвижник Вацлава Гавела, а затем — первый премьер-министр посткоммунистической Чехословакии.

Военно-стратегический аспект: волюнтаризм Чехословакии во внешней политике в условиях «холодной войны» угрожал безопасности границы со странами НАТО; до 1968 года Чехословакия оставалась единственной страной ОВД, где не было военных баз СССР.

Цитаты из Вики статья "Ввод войск в Чехословакию (1968)" и из https://meduza.io/feature/2018/08/21/do-1968-goda-u-nas-ne-bylo-nikakih-pretenziy-k-rossii
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:05

  detroytred написав:*мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации* -- это перебор, мягко говоря.

А поставити себе на її місце слабо?
Народилась в 1947 році! Німкеня. Думаю її реально було некомфортно "принадлежать к нации фашистов".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:07

  lapay написав:
  ЛАД написав:Не назову варшавских повстанцев баранами, они вдохновлялись красивыми и благородными идеями и лозунгами, но с точки зрения лондонского правительства дело обстоит именно так.
В конце концов, если бы не решения этого правительства и приказ Бур-Комаровского восстание не началось бы.

Звісно, барани, якщо не здали країну окупантам в 39-му, як Чехословаччина, і зараз підняли повстання. Совєтам навіть не довелось робити другу Катинь - союзники нацисти самі все зробили.


Бредок в каждом слове. Ты уже зашкварился постоянным повторением "Янукович сам убежал", и теперь, вот, начинаешь шквариться с "Чехословакия сама сдалась". А внешние обстоятельства ты не хочешь учесть???

Ну и по поводу союзников-нацистов - еще один перл. Варшавское восстание - это 1943-й год! Если кто и был союзником Германии в это время, так это соседи по половине западной границы современной Украины!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:10

  ЛАД написав:Козак-характерник
Простите, но на почве антикоммунизма Вы слегка двинулись.

Плюсую.
Вроде пишет, давайте прощать. А сам начинает ворошить прошлое. В прошлом можно найти чего угодно.
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:15

Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:21

  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:ну, тогда надо, действительно, к полякам-чехам с этим вопросом.
пусть рассудят :D

В 1968 советских солдат встречали плакатами" "Отцы - освободители, сыновья - захватчики". Т.е. чехи рассматривали 1945 как освобождение, а не оккупацию. Нет?

в 1945 - безусловно, освободители
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:30

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Варшавское восстание - это 1943-й год
Тобі за погану поведінку і неефективну пропоганду зрізали зарплату і доступ до інтернету заборонили?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1944)
Варша́вское восста́ние — восстание против Третьего рейха в Варшаве с 1 августа по 2 октября 1944 года, организованное командованием Армии Крайовой (АК) и представительством польского правительства в изгнании[6].
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:31

Re: Політичні дискусії

M-A-X написав:Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?


Никакие личности не должны обьединять, все это пустое, обьединять должен только прогресс в росте благосостояния.

Какие разнородные личности уж говорят были раньше задействованы в схемах контрабанды в зоне АТО, а рост личного благосостояния обьединял негодников.
Или из ОРДЛО сейчас многие бегут в большую Украину не от большого притяжения к личности Бандеры, а в надежде уйти от бедности и неустроенности на неконтролируемых территориях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:32

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:*мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации* -- это перебор, мягко говоря.

А поставити себе на її місце слабо?
Народилась в 1947 році! Німкеня. Думаю її реально було некомфортно "принадлежать к нации фашистов".

у меня родители дружили семьями с "немецкой" семьёй, я не замечал, что бы они страдали из-за своей "принадлежности к нации фашистов", ещё и сыновей назвали именами, на немецкий манер, употребляемые и у нас. уехали от стыда :mrgreen: на ист.родину в 93-94г
это ГЛУПОСТИ
Народилась в 1947 році
все 72 года було некомфортно ? :mrgreen:
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