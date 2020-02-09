Додано: Нед 09 лют, 2020 15:04

19yuriy91 написав: Козак-характерник написав: 19yuriy91 написав: ну не знаю, по-моему, очевидно же ну не знаю, по-моему, очевидно же

Для деяких, як пан Лад, ні. Не очевидно. Вимагають доказів. Для деяких, як пан Лад, ні. Не очевидно.Вимагають доказів.

ну, тогда надо, действительно, к полякам-чехам с этим вопросом.

пусть рассудят ну, тогда надо, действительно, к полякам-чехам с этим вопросом.пусть рассудят

«Что делать нам с тобой, моя присяга,

Где взять слова, чтоб рассказать о том,

Как в сорок пятом нас встречала Прага

И как встречала в шестьдесят восьмом…»

Александр Твардовский

«Вплоть до 1968 года у нас не было никаких претензий ни к России, ни к Советскому Союзу, — говорит сотрудник Института современной истории Чехии Олдржих Тума. — В отличие от Польши или Венгрии, здесь никогда не ставилась под сомнение роль Красной армии в освобождении страны от фашистов. Но после вторжения началось распространение антисоветских и антирусских настроений. В какой-то степени эти настроения сохраняются в Чехии по сей день».

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«В отличие от венгров и поляков, мы коммунистов выбрали добровольно», — рассказывает «Медузе» Петр Питгарт, во время Пражской весны — редактор самого влиятельного независимого журнала «Литературная газета», впоследствии — диссидент и сподвижник Вацлава Гавела, а затем — первый премьер-министр посткоммунистической Чехословакии.

Военно-стратегический аспект: волюнтаризм Чехословакии во внешней политике в условиях «холодной войны» угрожал безопасности границы со странами НАТО; до 1968 года Чехословакия оставалась единственной страной ОВД, где не было военных баз СССР.

В 1968 советских солдат встречали плакатами" "Отцы - освободители, сыновья - захватчики". Т.е. чехи рассматривали 1945 как освобождение, а не оккупацию. Нет?Цитаты из Вики статья "Ввод войск в Чехословакию (1968)" и из