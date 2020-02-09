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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:38
M-A-X написав:
Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?
Кожна історична особистісь була на 100% права тільки в той короткий проміжок історії-яку вона вершила.
Святослав, Володимир Святославович, Ярослав Мудрий, Данило Галицький, Хмельницький, Мазепа ,Тарас Шевченко, Іван Франко , Леся Українка - ці постаті є позитивними як мінімум на 80% -для всіх мешканців сьогоднішньої України.
Тепер більш близькі історичні постаті
Коновалець, Грушевський, Скоропадський, Махно, Петлюра - якщо відкинути те , що ці постаті були персонами нон-грата для комуністично-більшовицької пошесті - то вони також можуть бути прикладами для всієї України ( правда з уточненнями-Коновалець і Грушевський-Захід +Центр , Петлюра - центр , Махно -Південь+Схід) - але всі вони хотіли незалежності Україні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 09 лют, 2020 15:46
budivelnik написав: zРадио написав:
Варшавское восстание - это 1943-й год
Тобі за погану поведінку і неефективну пропоганду зрізали зарплату і доступ до інтернету заборонили?
Я просто опечатался - там речь шла про восстание за год до Варшавского. По контексту год я указал правильный, отняв 1 от 1944, а подпись к событию - нет.
Спасибо, что поправил по сути, и пнх за то, что наплел глупостей про зарплату и прочую лабуду. Кстати, слово "пропАганда" пишется через "а" после "п" и в украинском, и в русском языках - так что ты сам не без греха
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zРадио
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Додано: Нед 09 лют, 2020 15:54
Козак-характерник написав:
.....Я казав не про відсутність фактів про плани поляків по відновленню післявоєнних кордонів,
а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю.
Во-первых, Вы врёте.
О моих фантазиях Вы писали именно в связи с возможными требованиями о пересмотре границ.
Во-вторых, "свідченнями очевидців" Вы называете слова какого-то капитана Красной армии? Самому не смешно? Тем более, что даже в его словах нет свидетельств о каком-либо "согласовании планов".
И согласовывать планы поляки должны были с наступающей армией, если рассчитывали на её поддержку, а не на собственные силы. И это необходимо независимо от того коммунистическая армия или нет.
А фантазією я назвав Ваші другорядні твердження в нашій дискусії саме про плани поляків по майбутнім кордонам польської держави. Ви про ці плани поляків почали говорити поза контекстом нашої дискусії і тим самим переставляти акценти з головного на другорядне.
П.С. Що стосується планів поляків по кордонам і їх претензіям на західну Україну, раз Ви вже підняли це питання...Так, такі плани були, я не заперечую.
Если сравнить подчёркнутые места, то я "фантазирую", "лякаю" и "лякаюсь" или Вы крутитесь как уж на сковородке?
А если говорить о "преступности режима" взагали без привязки к конкретному времени и конкретной обстановке, то почему не называете преступными американский, английский, французский и пр. европейские "режимы"? Или захват Техаса, колонии Англии и Франции это не преступно? Или это "цивилизационная миссия" и "бремя белых"? Кстати, освобождение колоний произошло совсем недавно - в 50-60-х годах и не добровольно. Из свежих примеров - Ирак.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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