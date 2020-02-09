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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5475547654775478>
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:38

  M-A-X написав:Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?
Кожна історична особистісь була на 100% права тільки в той короткий проміжок історії-яку вона вершила.
Святослав, Володимир Святославович, Ярослав Мудрий, Данило Галицький, Хмельницький, Мазепа ,Тарас Шевченко, Іван Франко , Леся Українка - ці постаті є позитивними як мінімум на 80% -для всіх мешканців сьогоднішньої України.
Тепер більш близькі історичні постаті
Коновалець, Грушевський, Скоропадський, Махно, Петлюра - якщо відкинути те , що ці постаті були персонами нон-грата для комуністично-більшовицької пошесті - то вони також можуть бути прикладами для всієї України ( правда з уточненнями-Коновалець і Грушевський-Захід +Центр , Петлюра - центр , Махно -Південь+Схід) - але всі вони хотіли незалежності Україні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:46

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Варшавское восстание - это 1943-й год
Тобі за погану поведінку і неефективну пропоганду зрізали зарплату і доступ до інтернету заборонили?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1944)
Варша́вское восста́ние — восстание против Третьего рейха в Варшаве с 1 августа по 2 октября 1944 года, организованное командованием Армии Крайовой (АК) и представительством польского правительства в изгнании[6].


Я просто опечатался - там речь шла про восстание за год до Варшавского. По контексту год я указал правильный, отняв 1 от 1944, а подпись к событию - нет.

Спасибо, что поправил по сути, и пнх за то, что наплел глупостей про зарплату и прочую лабуду. Кстати, слово "пропАганда" пишется через "а" после "п" и в украинском, и в русском языках - так что ты сам не без греха :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:54

  Козак-характерник написав:.....
Я казав не про відсутність фактів про плани поляків по відновленню післявоєнних кордонів, а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю.

Во-первых, Вы врёте.
О моих фантазиях Вы писали именно в связи с возможными требованиями о пересмотре границ.
Во-вторых, "свідченнями очевидців" Вы называете слова какого-то капитана Красной армии? Самому не смешно? Тем более, что даже в его словах нет свидетельств о каком-либо "согласовании планов".
И согласовывать планы поляки должны были с наступающей армией, если рассчитывали на её поддержку, а не на собственные силы. И это необходимо независимо от того коммунистическая армия или нет.


А фантазією я назвав Ваші другорядні твердження в нашій дискусії саме про плани поляків по майбутнім кордонам польської держави. Ви про ці плани поляків почали говорити поза контекстом нашої дискусії і тим самим переставляти акценти з головного на другорядне.

П.С. Що стосується планів поляків по кордонам і їх претензіям на західну Україну, раз Ви вже підняли це питання...Так, такі плани були, я не заперечую.

Если сравнить подчёркнутые места, то я "фантазирую", "лякаю" и "лякаюсь" или Вы крутитесь как уж на сковородке?

А если говорить о "преступности режима" взагали без привязки к конкретному времени и конкретной обстановке, то почему не называете преступными американский, английский, французский и пр. европейские "режимы"? Или захват Техаса, колонии Англии и Франции это не преступно? Или это "цивилизационная миссия" и "бремя белых"? Кстати, освобождение колоний произошло совсем недавно - в 50-60-х годах и не добровольно. Из свежих примеров - Ирак.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:35

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:.....
Я казав не про відсутність фактів про плани поляків по відновленню післявоєнних кордонів, а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю.

Во-первых, Вы врёте.
О моих фантазиях Вы писали именно в связи с возможными требованиями о пересмотре границ.
Во-вторых, "свідченнями очевидців" Вы называете слова какого-то капитана Красной армии? Самому не смешно? Тем более, что даже в его словах нет свидетельств о каком-либо "согласовании планов".
И согласовывать планы поляки должны были с наступающей армией, если рассчитывали на её поддержку, а не на собственные силы. И это необходимо независимо от того коммунистическая армия или нет.


А фантазією я назвав Ваші другорядні твердження в нашій дискусії саме про плани поляків по майбутнім кордонам польської держави. Ви про ці плани поляків почали говорити поза контекстом нашої дискусії і тим самим переставляти акценти з головного на другорядне.

П.С. Що стосується планів поляків по кордонам і їх претензіям на західну Україну, раз Ви вже підняли це питання...Так, такі плани були, я не заперечую.

Если сравнить подчёркнутые места, то я "фантазирую", "лякаю" и "лякаюсь" или Вы крутитесь как уж на сковородке?

А если говорить о "преступности режима" взагали без привязки к конкретному времени и конкретной обстановке, то почему не называете преступными американский, английский, французский и пр. европейские "режимы"? Или захват Техаса, колонии Англии и Франции это не преступно? Или это "цивилизационная миссия" и "бремя белых"? Кстати, освобождение колоний произошло совсем недавно - в 50-60-х годах и не добровольно. Из свежих примеров - Ирак.

Добре, не сперечатимуся з Вами, з приводу звинуваченнь в мій бік у брехні. Вважаєте, що підловили мене на тому, що я кручуся як вуж на пательні? Ок! Думайте так, як Вам зручно. Але я був чесний з Вами. На мою думку, Ви дійсно втратили рівновагу і безпристрасність судженнь і за емоціями не побачили того, що я намагався Вам довести в своїх повідомленнях. Якщо, дійсно хоче зрозуміти мене, то перечитайте будь ласка, ще раз те, що я Вам писав, без емоцій. В мене немає мети з'ясовувати стосунки, в що Ви хочете перетворити концептуальну дискусію. І я не буду заперечувати наступні Ваші тези поза контекстом стрижневої теми дискусії - злочинність нацистського і комуністичного режимів. Я не хочу цю концептуальну тему поховати в обговоренні якихось другорядних тез, що Ви постійно додаєте. Давайте уявимо, що я погоджуюся з тим всім, що Ви писали: винуватість польського уряду в загибелі поляків, злочинність європейських режимів, що ви перерахували вище. Згадаємо злочини всіх країн світу від створіння світу до сьогодення...

І скажіть мені.

Це все виправдовує іншого злочинця - комуністичний режим?

Я вже запитував Вас, а Ви так і не відповіли...Ви вважаєте комуністичний режим злочинним, чи ні?

Якщо вважаєте злочиним, то що Ви намагаєтеся мені довести роблячи порівняння одного злочинця з іншим?

Якщо ж не вважаєте злочиним, то про що ми взагалі дискутуємо?

Прошу... Озвучте нарешті свою позицію. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:44

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:*мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации* -- это перебор, мягко говоря.

А поставити себе на її місце слабо?
Народилась в 1947 році! Німкеня. Думаю її реально було некомфортно "принадлежать к нации фашистов".

Не думаю, что лет, минимум, до пяти она хоть немного осознавала-знала к какой национальности принадлежит))

При Союзе была эта)) дружба народов...
Сомнительно, что её унижали, стыдили.

К тому же, главное - она это говорит сейчас. Сейчас - о гордости за русскую нацию, сейчас - о том, что было стыдно за принадлежность к другой.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:10

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:.....
Я казав не про відсутність фактів про плани поляків по відновленню післявоєнних кордонів, а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю.

Во-первых, Вы врёте.
О моих фантазиях Вы писали именно в связи с возможными требованиями о пересмотре границ.
Во-вторых, "свідченнями очевидців" Вы называете слова какого-то капитана Красной армии? Самому не смешно? Тем более, что даже в его словах нет свидетельств о каком-либо "согласовании планов".
И согласовывать планы поляки должны были с наступающей армией, если рассчитывали на её поддержку, а не на собственные силы. И это необходимо независимо от того коммунистическая армия или нет.


А фантазією я назвав Ваші другорядні твердження в нашій дискусії саме про плани поляків по майбутнім кордонам польської держави. Ви про ці плани поляків почали говорити поза контекстом нашої дискусії і тим самим переставляти акценти з головного на другорядне.

П.С. Що стосується планів поляків по кордонам і їх претензіям на західну Україну, раз Ви вже підняли це питання...Так, такі плани були, я не заперечую.

Если сравнить подчёркнутые места, то я "фантазирую", "лякаю" и "лякаюсь" или Вы крутитесь как уж на сковородке?

Ваша помилка, якщо Ви дійсно хочете вести дискусію для з'ясування істини, а не в будь який спосіб довести свою правоту чи обмовити опонента, полягає в наступному. Ви за емоціями, не побачили, або не захотіли побачити ключового словосполучення - "поза контекстом". Ключове виділив червоним. Слово "фантазія" мною було використано, щоб позначити тезу, яка випадає з контексту стрижневої теми нашої дискусії, а не її смисловий зміст. "Фантазія" - теза, що є прийомом, щоб перефокусувати зміст дискусії з головного на другорядне, змістити акценти, уводячи дискусію в обговорення не по суті. Без заперечення або погодження зі змістом цієї тези, як такої.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:11

  M-A-X написав:Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?

а каким образом историческая личность может вообще объединить?
объединить может современная, настоящая личность
ну или идея
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:21

  19yuriy91 написав:
  M-A-X написав:Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?

а каким образом историческая личность может вообще объединить?
объединить может современная, настоящая личность
ну или идея

Тут ключове в цьому меседжі було - підкинути тему для роз'єднання, а не об'єднання. :) Постать, яка може поєднати абсолютно всіх людей світу, не лише українців - Христос. Лише через позбавлення гордині і примирення з ближнім і Богом, людина може пізнати Істину - Любов.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:25

  Козак-характерник написав:
  19yuriy91 написав:
  M-A-X написав:Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?

а каким образом историческая личность может вообще объединить?
объединить может современная, настоящая личность
ну или идея

Тут ключове в цьому меседжі було - підкинути тему для роз'єднання, а не об'єднання. :)

мне тож показалось, шо вопрос с подвохом
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:27

  19yuriy91 написав:мне тож показалось, шо вопрос с подвохом

І Ви, і я так подумали...Як там кажуть? Совпадєніє? Нє думаю... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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