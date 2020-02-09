|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:38
M-A-X написав:
Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?
Кожна історична особистісь була на 100% права тільки в той короткий проміжок історії-яку вона вершила.
Святослав, Володимир Святославович, Ярослав Мудрий, Данило Галицький, Хмельницький, Мазепа ,Тарас Шевченко, Іван Франко , Леся Українка - ці постаті є позитивними як мінімум на 80% -для всіх мешканців сьогоднішньої України.
Тепер більш близькі історичні постаті
Коновалець, Грушевський, Скоропадський, Махно, Петлюра - якщо відкинути те , що ці постаті були персонами нон-грата для комуністично-більшовицької пошесті - то вони також можуть бути прикладами для всієї України ( правда з уточненнями-Коновалець і Грушевський-Захід +Центр , Петлюра - центр , Махно -Південь+Схід) - але всі вони хотіли незалежності Україні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22027
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 2258 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:46
budivelnik написав: zРадио написав:
Варшавское восстание - это 1943-й год
Тобі за погану поведінку і неефективну пропоганду зрізали зарплату і доступ до інтернету заборонили?
Я просто опечатался - там речь шла про восстание за год до Варшавского. По контексту год я указал правильный, отняв 1 от 1944, а подпись к событию - нет.
Спасибо, что поправил по сути, и пнх за то, что наплел глупостей про зарплату и прочую лабуду. Кстати, слово "пропАганда" пишется через "а" после "п" и в украинском, и в русском языках - так что ты сам не без греха
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 4885
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 903 раз.
- Подякували: 2052 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:54
Козак-характерник написав:
.....Я казав не про відсутність фактів про плани поляків по відновленню післявоєнних кордонів,
а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю.
Во-первых, Вы врёте.
О моих фантазиях Вы писали именно в связи с возможными требованиями о пересмотре границ.
Во-вторых, "свідченнями очевидців" Вы называете слова какого-то капитана Красной армии? Самому не смешно? Тем более, что даже в его словах нет свидетельств о каком-либо "согласовании планов".
И согласовывать планы поляки должны были с наступающей армией, если рассчитывали на её поддержку, а не на собственные силы. И это необходимо независимо от того коммунистическая армия или нет.
А фантазією я назвав Ваші другорядні твердження в нашій дискусії саме про плани поляків по майбутнім кордонам польської держави. Ви про ці плани поляків почали говорити поза контекстом нашої дискусії і тим самим переставляти акценти з головного на другорядне.
П.С. Що стосується планів поляків по кордонам і їх претензіям на західну Україну, раз Ви вже підняли це питання...Так, такі плани були, я не заперечую.
Если сравнить подчёркнутые места, то я "фантазирую", "лякаю" и "лякаюсь" или Вы крутитесь как уж на сковородке?
А если говорить о "преступности режима" взагали без привязки к конкретному времени и конкретной обстановке, то почему не называете преступными американский, английский, французский и пр. европейские "режимы"? Или захват Техаса, колонии Англии и Франции это не преступно? Или это "цивилизационная миссия" и "бремя белых"? Кстати, освобождение колоний произошло совсем недавно - в 50-60-х годах и не добровольно. Из свежих примеров - Ирак.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 15353
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4315 раз.
- Подякували: 4018 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 09 лют, 2020 16:35
ЛАД написав: Козак-характерник написав:
.....Я казав не про відсутність фактів про плани поляків по відновленню післявоєнних кордонів,
а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю.
Во-первых, Вы врёте.
О моих фантазиях Вы писали именно в связи с возможными требованиями о пересмотре границ.
Во-вторых, "свідченнями очевидців" Вы называете слова какого-то капитана Красной армии? Самому не смешно? Тем более, что даже в его словах нет свидетельств о каком-либо "согласовании планов".
И согласовывать планы поляки должны были с наступающей армией, если рассчитывали на её поддержку, а не на собственные силы. И это необходимо независимо от того коммунистическая армия или нет.
А фантазією я назвав Ваші другорядні твердження в нашій дискусії саме про плани поляків по майбутнім кордонам польської держави. Ви про ці плани поляків почали говорити поза контекстом нашої дискусії і тим самим переставляти акценти з головного на другорядне.
П.С. Що стосується планів поляків по кордонам і їх претензіям на західну Україну, раз Ви вже підняли це питання...Так, такі плани були, я не заперечую.
Если сравнить подчёркнутые места, то я "фантазирую", "лякаю" и "лякаюсь" или Вы крутитесь как уж на сковородке?
А если говорить о "преступности режима" взагали без привязки к конкретному времени и конкретной обстановке, то почему не называете преступными американский, английский, французский и пр. европейские "режимы"? Или захват Техаса, колонии Англии и Франции это не преступно? Или это "цивилизационная миссия" и "бремя белых"? Кстати, освобождение колоний произошло совсем недавно - в 50-60-х годах и не добровольно. Из свежих примеров - Ирак.
Добре, не сперечатимуся з Вами, з приводу звинуваченнь в мій бік у брехні. Вважаєте, що підловили мене на тому, що я кручуся як вуж на пательні? Ок! Думайте так, як Вам зручно. Але я був чесний з Вами. На мою думку, Ви дійсно втратили рівновагу і безпристрасність судженнь і за емоціями не побачили того, що я намагався Вам довести в своїх повідомленнях. Якщо, дійсно хоче зрозуміти мене, то перечитайте будь ласка, ще раз те, що я Вам писав, без емоцій. В мене немає мети з'ясовувати стосунки, в що Ви хочете перетворити концептуальну дискусію. І я не буду заперечувати наступні Ваші тези поза контекстом стрижневої теми дискусії - злочинність нацистського і комуністичного режимів. Я не хочу цю концептуальну тему поховати в обговоренні якихось другорядних тез, що Ви постійно додаєте. Давайте уявимо, що я погоджуюся з тим всім, що Ви писали: винуватість польського уряду в загибелі поляків, злочинність європейських режимів, що ви перерахували вище. Згадаємо злочини всіх країн світу від створіння світу до сьогодення...
І скажіть мені.
Це все виправдовує іншого злочинця - комуністичний режим?
Я вже запитував Вас, а Ви так і не відповіли...Ви вважаєте комуністичний режим злочинним, чи ні?
Якщо вважаєте злочиним, то що Ви намагаєтеся мені довести роблячи порівняння одного злочинця з іншим?
Якщо ж не вважаєте злочиним, то про що ми взагалі дискутуємо?
Прошу... Озвучте нарешті свою позицію.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27588
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1902 раз.
- Подякували: 2081 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лют, 2020 16:44
andrijk777 написав: detroytred написав:
*мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации* -- это перебор, мягко говоря.
А поставити себе на її місце слабо?
Народилась в 1947 році! Німкеня. Думаю її реально було некомфортно "принадлежать к нации фашистов".
Не думаю, что лет, минимум, до пяти она хоть немного осознавала-знала к какой национальности принадлежит))
При Союзе была эта)) дружба народов...
Сомнительно, что её унижали, стыдили.
К тому же, главное - она это говорит сейчас. Сейчас - о гордости за русскую нацию, сейчас - о том, что было стыдно за принадлежность к другой.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23058
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1888 раз.
- Подякували: 3235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:10
ЛАД написав: Козак-характерник написав:
.....Я казав не про відсутність фактів про плани поляків по відновленню післявоєнних кордонів,
а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю.
Во-первых, Вы врёте.
О моих фантазиях Вы писали именно в связи с возможными требованиями о пересмотре границ.
Во-вторых, "свідченнями очевидців" Вы называете слова какого-то капитана Красной армии? Самому не смешно? Тем более, что даже в его словах нет свидетельств о каком-либо "согласовании планов".
И согласовывать планы поляки должны были с наступающей армией, если рассчитывали на её поддержку, а не на собственные силы. И это необходимо независимо от того коммунистическая армия или нет.
А фантазією я назвав Ваші другорядні твердження в нашій дискусії саме про плани поляків по майбутнім кордонам польської держави. Ви про ці плани поляків почали говорити поза контекстом нашої дискусії і тим самим переставляти акценти з головного на другорядне.
П.С. Що стосується планів поляків по кордонам і їх претензіям на західну Україну, раз Ви вже підняли це питання...Так, такі плани були, я не заперечую.
Если сравнить подчёркнутые места, то я "фантазирую", "лякаю" и "лякаюсь" или Вы крутитесь как уж на сковородке?
Ваша помилка, якщо Ви дійсно хочете вести дискусію для з'ясування істини, а не в будь який спосіб довести свою правоту чи обмовити опонента, полягає в наступному. Ви за емоціями, не побачили, або не захотіли побачити ключового словосполучення - "поза контекстом". Ключове виділив червоним. Слово "фантазія" мною було використано, щоб позначити тезу, яка випадає з контексту стрижневої теми нашої дискусії, а не її смисловий зміст. "Фантазія" - теза, що є прийомом, щоб перефокусувати зміст дискусії з головного на другорядне, змістити акценти, уводячи дискусію в обговорення не по суті. Без заперечення або погодження зі змістом цієї тези, як такої.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27588
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1902 раз.
- Подякували: 2081 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:11
M-A-X написав:
Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?
а каким образом историческая личность может вообще объединить?
объединить может современная, настоящая личность
ну или идея
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2338
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:21
19yuriy91 написав: M-A-X написав:
Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?
а каким образом историческая личность может вообще объединить?
объединить может современная, настоящая личность
ну или идея
Тут ключове в цьому меседжі було - підкинути тему для роз'єднання, а не об'єднання.
Постать, яка може поєднати абсолютно всіх людей світу, не лише українців - Христос. Лише через позбавлення гордині і примирення з ближнім і Богом, людина може пізнати Істину - Любов.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27588
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1902 раз.
- Подякували: 2081 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:25
Козак-характерник написав: 19yuriy91 написав: M-A-X написав:
Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?
а каким образом историческая личность может вообще объединить?
объединить может современная, настоящая личность
ну или идея
Тут ключове в цьому меседжі було - підкинути тему для роз'єднання, а не об'єднання.
мне тож показалось, шо вопрос с подвохом
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2338
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:27
19yuriy91 написав:
мне тож показалось, шо вопрос с подвохом
І Ви, і я так подумали...Як там кажуть? Совпадєніє? Нє думаю...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27588
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1902 раз.
- Подякували: 2081 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|