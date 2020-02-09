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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5475547654775478> Додано: Нед 09 лют, 2020 15:38 M-A-X написав: Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев? Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев? Кожна історична особистісь була на 100% права тільки в той короткий проміжок історії-яку вона вершила.

Святослав, Володимир Святославович, Ярослав Мудрий, Данило Галицький, Хмельницький, Мазепа ,Тарас Шевченко, Іван Франко , Леся Українка - ці постаті є позитивними як мінімум на 80% -для всіх мешканців сьогоднішньої України.

Тепер більш близькі історичні постаті

Коновалець, Грушевський, Скоропадський, Махно, Петлюра - якщо відкинути те , що ці постаті були персонами нон-грата для комуністично-більшовицької пошесті - то вони також можуть бути прикладами для всієї України ( правда з уточненнями-Коновалець і Грушевський-Захід +Центр , Петлюра - центр , Махно -Південь+Схід) - але всі вони хотіли незалежності Україні. Кожна історична особистісь була на 100% права тільки в той короткий проміжок історії-яку вона вершила.Святослав, Володимир Святославович, Ярослав Мудрий, Данило Галицький, Хмельницький, Мазепа ,Тарас Шевченко, Іван Франко , Леся Українка - ці постаті є позитивними як мінімум на 80% -для всіх мешканців сьогоднішньої України.Тепер більш близькі історичні постатіКоновалець, Грушевський, Скоропадський, Махно, Петлюра - якщо відкинути те , що ці постаті були персонами нон-грата для комуністично-більшовицької пошесті - то вони також можуть бути прикладами для всієї України ( правда з уточненнями-Коновалець і Грушевський-Захід +Центр , Петлюра - центр , Махно -Південь+Схід) - але всі вони хотіли незалежності Україні. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22027 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2258 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 15:46 budivelnik написав: zРадио написав: Варшавское восстание - это 1943-й год Варшавское восстание - это 1943-й год Тобі за погану поведінку і неефективну пропоганду зрізали зарплату і доступ до інтернету заборонили?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1944)

Варша́вское восста́ние — восстание против Третьего рейха в Варшаве с 1 августа по 2 октября 1944 года, организованное командованием Армии Крайовой (АК) и представительством польского правительства в изгнании[6]. Варша́вское восста́ние — восстание против Третьего рейха в Варшаве с, организованное командованием Армии Крайовой (АК) и представительством польского правительства в изгнании[6]. Тобі за погану поведінку і неефективну пропоганду зрізали зарплату і доступ до інтернету заборонили?



Я просто опечатался - там речь шла про восстание за год до Варшавского. По контексту год я указал правильный, отняв 1 от 1944, а подпись к событию - нет.



Спасибо, что поправил по сути, и пнх за то, что наплел глупостей про зарплату и прочую лабуду. Кстати, слово "пропАганда" пишется через "а" после "п" и в украинском, и в русском языках - так что ты сам не без греха Я просто опечатался - там речь шла про восстание за год до Варшавского. По контексту год я указал правильный, отняв 1 от 1944, а подпись к событию - нет.Спасибо, что поправил по сути, и пнх за то, что наплел глупостей про зарплату и прочую лабуду. Кстати, слово "пропАганда" пишется через "а" после "п" и в украинском, и в русском языках - так что ты сам не без греха zРадио

Повідомлень: 4885 З нами з: 02.05.18 Подякував: 903 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 15:54 Козак-характерник написав: .....

Я казав не про відсутність фактів про плани поляків по відновленню післявоєнних кордонів, а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю. .....а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю.

Во-первых, Вы врёте.

О моих фантазиях Вы писали именно в связи с возможными требованиями о пересмотре границ.

Во-вторых, "свідченнями очевидців" Вы называете слова какого-то капитана Красной армии? Самому не смешно? Тем более, что даже в его словах нет свидетельств о каком-либо "согласовании планов".

И согласовывать планы поляки должны были с наступающей армией, если рассчитывали на её поддержку, а не на собственные силы. И это необходимо независимо от того коммунистическая армия или нет.





А фантазією я назвав Ваші другорядні твердження в нашій дискусії саме про плани поляків по майбутнім кордонам польської держави. Ви про ці плани поляків почали говорити поза контекстом нашої дискусії і тим самим переставляти акценти з головного на другорядне.



П.С. Що стосується планів поляків по кордонам і їх претензіям на західну Україну, раз Ви вже підняли це питання...Так, такі плани були, я не заперечую.



Если сравнить подчёркнутые места, то я "фантазирую", "лякаю" и "лякаюсь" или Вы крутитесь как уж на сковородке?



А если говорить о "преступности режима" взагали без привязки к конкретному времени и конкретной обстановке, то почему не называете преступными американский, английский, французский и пр. европейские "режимы"? Или захват Техаса, колонии Англии и Франции это не преступно? Или это "цивилизационная миссия" и "бремя белых"? Кстати, освобождение колоний произошло совсем недавно - в 50-60-х годах и не добровольно. Из свежих примеров - Ирак. Во-первых, Вы врёте.О моих фантазиях Вы писали именно в связи с возможными требованиями о пересмотре границ.Во-вторых, "свідченнями очевидців" Вы называете слова какого-то капитана Красной армии? Самому не смешно? Тем более, что даже в его словах нет свидетельств о каком-либо "согласовании планов".И согласовывать планы поляки должны были с наступающей армией, если рассчитывали на её поддержку, а не на собственные силы. И это необходимо независимо от того коммунистическая армия или нет.Если сравнить подчёркнутые места, то я "фантазирую", "лякаю" и "лякаюсь" или Вы крутитесь как уж на сковородке?А если говорить о "преступности режима" взагали без привязки к конкретному времени и конкретной обстановке, то почему не называете преступными американский, английский, французский и пр. европейские "режимы"? Или захват Техаса, колонии Англии и Франции это не преступно? Или это "цивилизационная миссия" и "бремя белых"? Кстати, освобождение колоний произошло совсем недавно - в 50-60-х годах и не добровольно. Из свежих примеров - Ирак. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15353 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 16:35 ЛАД написав: Козак-характерник написав: .....

Я казав не про відсутність фактів про плани поляків по відновленню післявоєнних кордонів, а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю. .....а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю.

Во-первых, Вы врёте.

О моих фантазиях Вы писали именно в связи с возможными требованиями о пересмотре границ.

Во-вторых, "свідченнями очевидців" Вы называете слова какого-то капитана Красной армии? Самому не смешно? Тем более, что даже в его словах нет свидетельств о каком-либо "согласовании планов".

И согласовывать планы поляки должны были с наступающей армией, если рассчитывали на её поддержку, а не на собственные силы. И это необходимо независимо от того коммунистическая армия или нет.





А фантазією я назвав Ваші другорядні твердження в нашій дискусії саме про плани поляків по майбутнім кордонам польської держави. Ви про ці плани поляків почали говорити поза контекстом нашої дискусії і тим самим переставляти акценти з головного на другорядне.



П.С. Що стосується планів поляків по кордонам і їх претензіям на західну Україну, раз Ви вже підняли це питання...Так, такі плани були, я не заперечую.



Если сравнить подчёркнутые места, то я "фантазирую", "лякаю" и "лякаюсь" или Вы крутитесь как уж на сковородке?



А если говорить о "преступности режима" взагали без привязки к конкретному времени и конкретной обстановке, то почему не называете преступными американский, английский, французский и пр. европейские "режимы"? Или захват Техаса, колонии Англии и Франции это не преступно? Или это "цивилизационная миссия" и "бремя белых"? Кстати, освобождение колоний произошло совсем недавно - в 50-60-х годах и не добровольно. Из свежих примеров - Ирак. Во-первых, Вы врёте.О моих фантазиях Вы писали именно в связи с возможными требованиями о пересмотре границ.Во-вторых, "свідченнями очевидців" Вы называете слова какого-то капитана Красной армии? Самому не смешно? Тем более, что даже в его словах нет свидетельств о каком-либо "согласовании планов".И согласовывать планы поляки должны были с наступающей армией, если рассчитывали на её поддержку, а не на собственные силы. И это необходимо независимо от того коммунистическая армия или нет.Если сравнить подчёркнутые места, то я "фантазирую", "лякаю" и "лякаюсь" или Вы крутитесь как уж на сковородке?А если говорить о "преступности режима" взагали без привязки к конкретному времени и конкретной обстановке, то почему не называете преступными американский, английский, французский и пр. европейские "режимы"? Или захват Техаса, колонии Англии и Франции это не преступно? Или это "цивилизационная миссия" и "бремя белых"? Кстати, освобождение колоний произошло совсем недавно - в 50-60-х годах и не добровольно. Из свежих примеров - Ирак.

Добре, не сперечатимуся з Вами, з приводу звинуваченнь в мій бік у брехні. Вважаєте, що підловили мене на тому, що я кручуся як вуж на пательні? Ок! Думайте так, як Вам зручно. Але я був чесний з Вами. На мою думку, Ви дійсно втратили рівновагу і безпристрасність судженнь і за емоціями не побачили того, що я намагався Вам довести в своїх повідомленнях. Якщо, дійсно хоче зрозуміти мене, то перечитайте будь ласка, ще раз те, що я Вам писав, без емоцій. В мене немає мети з'ясовувати стосунки, в що Ви хочете перетворити концептуальну дискусію. І я не буду заперечувати наступні Ваші тези поза контекстом стрижневої теми дискусії - злочинність нацистського і комуністичного режимів. Я не хочу цю концептуальну тему поховати в обговоренні якихось другорядних тез, що Ви постійно додаєте. Давайте уявимо, що я погоджуюся з тим всім, що Ви писали: винуватість польського уряду в загибелі поляків, злочинність європейських режимів, що ви перерахували вище. Згадаємо злочини всіх країн світу від створіння світу до сьогодення...



І скажіть мені.



Це все виправдовує іншого злочинця - комуністичний режим?



Я вже запитував Вас, а Ви так і не відповіли...Ви вважаєте комуністичний режим злочинним, чи ні?



Якщо вважаєте злочиним, то що Ви намагаєтеся мені довести роблячи порівняння одного злочинця з іншим?



Якщо ж не вважаєте злочиним, то про що ми взагалі дискутуємо?



Прошу... Озвучте нарешті свою позицію. Добре, не сперечатимуся з Вами, з приводу звинуваченнь в мій бік у брехні. Вважаєте, що підловили мене на тому, що я кручуся як вуж на пательні? Ок! Думайте так, як Вам зручно. Але я був чесний з Вами. На мою думку, Ви дійсно втратили рівновагу і безпристрасність судженнь і за емоціями не побачили того, що я намагався Вам довести в своїх повідомленнях. Якщо, дійсно хоче зрозуміти мене, то перечитайте будь ласка, ще раз те, що я Вам писав, без емоцій. В мене немає мети з'ясовувати стосунки, в що Ви хочете перетворити концептуальну дискусію. І я не буду заперечувати наступні Ваші тези поза контекстом стрижневої теми дискусії - злочинність нацистського і комуністичного режимів. Я не хочу цю концептуальну тему поховати в обговоренні якихось другорядних тез, що Ви постійно додаєте. Давайте уявимо, що я погоджуюся з тим всім, що Ви писали: винуватість польського уряду в загибелі поляків, злочинність європейських режимів, що ви перерахували вище. Згадаємо злочини всіх країн світу від створіння світу до сьогодення...І скажіть мені.Це все виправдовує іншого злочинця - комуністичний режим?Я вже запитував Вас, а Ви так і не відповіли...Ви вважаєте комуністичний режим злочинним, чи ні?Якщо вважаєте злочиним, то що Ви намагаєтеся мені довести роблячи порівняння одного злочинця з іншим?Якщо ж не вважаєте злочиним, то про що ми взагалі дискутуємо?Прошу... Озвучте нарешті свою позицію. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27588 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 16:44 andrijk777 написав: detroytred написав: *мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации* -- это перебор, мягко говоря. *мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации* -- это перебор, мягко говоря.

А поставити себе на її місце слабо?

Народилась в 1947 році! Німкеня. Думаю її реально було некомфортно "принадлежать к нации фашистов". А поставити себе на її місце слабо?Народилась в 1947 році! Німкеня. Думаю її реально було некомфортно "принадлежать к нации фашистов".

Не думаю, что лет, минимум, до пяти она хоть немного осознавала-знала к какой национальности принадлежит))



При Союзе была эта)) дружба народов...

Сомнительно, что её унижали, стыдили.



К тому же, главное - она это говорит сейчас. Сейчас - о гордости за русскую нацию, сейчас - о том, что было стыдно за принадлежность к другой. Не думаю, что лет, минимум, до пяти она хоть немного осознавала-знала к какой национальности принадлежит))При Союзе была эта)) дружба народов...Сомнительно, что её унижали, стыдили.К тому же, главное - она это говорит сейчас. Сейчас - о гордости за русскую нацию, сейчас - о том, что было стыдно за принадлежность к другой. detroytred

Повідомлень: 23058 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 17:10 ЛАД написав: Козак-характерник написав: .....

Я казав не про відсутність фактів про плани поляків по відновленню післявоєнних кордонів, а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю. .....а про Ваше твердження про відсутність співпраці і узгодження дій польських повстанців з комуністами під час Варшавського повстання. Така співпраця і контакти були, що Ви заперечували. Я навів Вам свідчення очевидців про таку співпрацю.

Во-первых, Вы врёте.

О моих фантазиях Вы писали именно в связи с возможными требованиями о пересмотре границ.

Во-вторых, "свідченнями очевидців" Вы называете слова какого-то капитана Красной армии? Самому не смешно? Тем более, что даже в его словах нет свидетельств о каком-либо "согласовании планов".

И согласовывать планы поляки должны были с наступающей армией, если рассчитывали на её поддержку, а не на собственные силы. И это необходимо независимо от того коммунистическая армия или нет.





А фантазією я назвав Ваші другорядні твердження в нашій дискусії саме про плани поляків по майбутнім кордонам польської держави. Ви про ці плани поляків почали говорити поза контекстом нашої дискусії і тим самим переставляти акценти з головного на другорядне .



П.С. Що стосується планів поляків по кордонам і їх претензіям на західну Україну, раз Ви вже підняли це питання...Так, такі плани були, я не заперечую.



Если сравнить подчёркнутые места, то я "фантазирую", "лякаю" и "лякаюсь" или Вы крутитесь как уж на сковородке?

Во-первых, Вы врёте.О моих фантазиях Вы писали именно в связи с возможными требованиями о пересмотре границ.Во-вторых, "свідченнями очевидців" Вы называете слова какого-то капитана Красной армии? Самому не смешно? Тем более, что даже в его словах нет свидетельств о каком-либо "согласовании планов".И согласовывать планы поляки должны были с наступающей армией, если рассчитывали на её поддержку, а не на собственные силы. И это необходимо независимо от того коммунистическая армия или нет.Если сравнить подчёркнутые места, то я "фантазирую", "лякаю" и "лякаюсь" или Вы крутитесь как уж на сковородке?

Ваша помилка, якщо Ви дійсно хочете вести дискусію для з'ясування істини, а не в будь який спосіб довести свою правоту чи обмовити опонента, полягає в наступному. Ви за емоціями, не побачили, або не захотіли побачити ключового словосполучення - "поза контекстом". Ключове виділив червоним. Слово "фантазія" мною було використано, щоб позначити тезу, яка випадає з контексту стрижневої теми нашої дискусії, а не її смисловий зміст. "Фантазія" - теза, що є прийомом, щоб перефокусувати зміст дискусії з головного на другорядне, змістити акценти, уводячи дискусію в обговорення не по суті. Без заперечення або погодження зі змістом цієї тези, як такої. Ваша помилка, якщо Ви дійсно хочете вести дискусію для з'ясування істини, а не в будь який спосіб довести свою правоту чи обмовити опонента, полягає в наступному. Ви за емоціями, не побачили, або не захотіли побачити ключового словосполучення - "поза контекстом". Ключове виділив червоним. Слово "фантазія" мною було використано, щоб позначити тезу, яка випадає з контексту стрижневої теми нашої дискусії, а не її смисловий зміст. "Фантазія" - теза, що є прийомом, щоб перефокусувати зміст дискусії з головного на другорядне, змістити акценти, уводячи дискусію в обговорення не по суті. Без заперечення або погодження зі змістом цієї тези, як такої. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27588 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 17:11 M-A-X написав: Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев? Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?

а каким образом историческая личность может вообще объединить?

объединить может современная, настоящая личность

ну или идея а каким образом историческая личность может вообще объединить?объединить может современная, настоящая личностьну или идея 19yuriy91 Повідомлень: 2338 З нами з: 15.09.12 Подякував: 229 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 17:21 19yuriy91 написав: M-A-X написав: Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев? Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?

а каким образом историческая личность может вообще объединить?

объединить может современная, настоящая личность

ну или идея а каким образом историческая личность может вообще объединить?объединить может современная, настоящая личностьну или идея

Тут ключове в цьому меседжі було - підкинути тему для роз'єднання, а не об'єднання. Постать, яка може поєднати абсолютно всіх людей світу, не лише українців - Христос. Лише через позбавлення гордині і примирення з ближнім і Богом, людина може пізнати Істину - Любов. Тут ключове в цьому меседжі було - підкинути тему для роз'єднання, а не об'єднання.Постать, яка може поєднати абсолютно всіх людей світу, не лише українців - Христос. Лише через позбавлення гордині і примирення з ближнім і Богом, людина може пізнати Істину - Любов. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27588 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 17:25 Козак-характерник написав: 19yuriy91 написав: M-A-X написав: Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев? Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?

а каким образом историческая личность может вообще объединить?

объединить может современная, настоящая личность

ну или идея а каким образом историческая личность может вообще объединить?объединить может современная, настоящая личностьну или идея

Тут ключове в цьому меседжі було - підкинути тему для роз'єднання, а не об'єднання. Тут ключове в цьому меседжі було - підкинути тему для роз'єднання, а не об'єднання.

мне тож показалось, шо вопрос с подвохом мне тож показалось, шо вопрос с подвохом 19yuriy91 Повідомлень: 2338 З нами з: 15.09.12 Подякував: 229 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 17:27 19yuriy91 написав: мне тож показалось, шо вопрос с подвохом мне тож показалось, шо вопрос с подвохом

І Ви, і я так подумали...Як там кажуть? Совпадєніє? Нє думаю... І Ви, і я так подумали...Як там кажуть? Совпадєніє? Нє думаю... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27588 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5475547654775478> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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