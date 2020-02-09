Додано: Нед 09 лют, 2020 18:52

M-A-X написав: И в чем она должна состоять? Это идеология на счет истории? Можно пару пунктов.

В США есть такая идеология? И в чем она должна состоять? Это идеология на счет истории? Можно пару пунктов.В США есть такая идеология?

Про США нічого не можу сказати, не в темі.А про Україну, не треба винаходити лісапєд вдруге.1. Україна - спільна хата українців.2. Де кожний один одному брат і сестра.3. А в СВОЇЙ хаті своя й правда, і сила, і воля.П.С. І СВОЯ історія, написана в Україні українцями, а не нав'язана зовні.Якби ви вчились так, як треба,То й мудрість би була своя.А то залізете на небо:— І ми — не ми, і я — не я!І все те бачив, і все знаю:Нема ні пекла, ані раю,Немає й бога, тільки я!Та куций німець узлуватий,А більш нікого!.. — Добре, брате,Що ж ти такеє?— Нехай скажеНімець. Ми не знаєм. —Отак-то ви навчаєтесьУ чужому краю!Німець скаже: — Ви моголи. —— Моголи! моголи! —Золотого ТамерланаОнучата голі.Німець скаже: — Ви слав'яни.— Слав'яни! слав'яни!Славних прадідів великихПравнуки погані!І Коллара читаєтеЗ усієї сили,І Шафарика, і Ганка,І в слав'янофілиТак і претесь... І всі мовиСлав'янського люду —Всі знаєте. А своєїДастьбі... Колись будемІ по-своєму глаголать,Як німець покажеТа до того й історіюНашу нам розкаже.Отоді ми заходимось!Добре заходилисьПо німецькому показуІ заговорилиТак, що й німець не второпа,Учитель великий,А не те, щоб прості люди,А гвалту! а крику!— І гармонія, і сила:Музика та й годі!А історія!.. ПоемаВольного народа!Що ті римляни убогі!Чорт зна що — не БрутиіУ нас Брути! і Коклеси!Плавні, незабуті!( У нас воля виростала,Дніпром умивалась,У голови гори слала,Степом укривалась! —Кров'ю вона умивалась,А спала на купах,На козацьких вольних трупах,Окрадених трупах!Подивіться лишень добре,Прочитайте зновуТую славу. Та читайтеОд слова до слова,Не минайте ані титли,Ніже тії коми —Все розберіть... Та й спитайтеТоді себе: що ми?..Чиї сини? Яких батьків?Ким? За що закуті?..То й побачите, що ось щоВаші славні Брути:Раби, підніжки, грязь Москви,Варшавське сміття — ваші пани,Ясновельможнії гетьмани.Чого ж ви чванитеся, ви!Сини сердешної Украйни!Що добре ходите в ярмі,Ще лучче, як батьки ходили?!Не чваньтесь, з вас деруть ремінь,А з їх, бувало, й лій топили.Може, чванитесь, що братствоВіру заступило?Що Синопом, ТрапезонтомГалушки варило?Правда!.. Правда, наїдались,А вам тепер вадить.І па Січі мудрий німецьКартопельку садить,А ви її купуєте,Їсте на здоров'яТа славите Запорожжя.А чиєю кров'юОта земля напоєна,Що картопля родить?Вам байдуже. Аби добраБула для городу!А чванитесь, що ми ПольщуКолись завалили!..Правда ваша: Польща впала,Та й вас роздавила!Так от як кров свою лилиБатьки за Москву і Варшаву,І вам, синам, передалиСвої кайдани, свою славу!Доборолась УкраїнаДо самого краю.Гірше ляха свої дітиЇї розпинають.Замість пива праведнуюКров із ребер точать.Просвітити, кажуть, хочутьМатерині очіСовременними огнями.Повести за віком,За німцями, недоріку,Сліпую каліку.Добре! Ведіть, показуйте!Нехай стара матиНавчається, як дітей тихНових доглядати.Показуйте!.. За наукуНе турбуйтесь! БудеМатерина добра плата:Розпадеться лудаНа очах ваших неситих;Побачите славу,Живу славу дідів своїхІ батьків лукавих.Не дуріте самі себе!Учітесь, читайте,І чужому научайтесь,Й свого не цурайтесь.Бо хто матір забуває,Того бог карає,Того діти цураються,В хату не пускають.Чужі люди проганяють,І немає зломуНа всій землі безконечнійВеселого дому.Я ридаю, як згадаюДіла незабутіДідів наших. Тяжкі діла!Якби їх забути,Я оддав би веселогоВіку половину.Отака-то наша слава,Слава України.Отак і ви прочитайте,Щоб не сонним снилисьВсі неправди, щоб розкрилисьВисокі могилиПеред вашими очима.Щоб ви розпиталиМучеників: кого, коли,За що розпинали?Обніміте ж, брати мої,Найменшого брата, —Нехай мати усміхнеться,Заплакана мати.Благословить дітей своїхТвердими рукамиІ діточок поцілуєВольними устами.І забудеться срамотнаДавняя година,І оживе добра слава,Слава України,І світ ясний, невечернійТихо засіяє. ....Обніміться ж, брати мої,Молю вас, благаю!14 грудня 1845 В'юнища