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Присоединяюсь.
Разъединять прошлая лич-ть может, а вот объединять наврядли.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:34
+1
Присоединяюсь.
Разъединять прошлая лич-ть может, а вот объединять наврядли.
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:50
Ученые, композиторы, художники, спортсмены - могут объединять. Писатели - уже вряд ли. Политики, вояки и духовенство - почти никогда. Это касается и прошлого, и настоящего
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:55
Если такой личности нет, то может не нужно навязывать свое видение истории кому-то.
Принимается?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:06
Ответ принимается. Спасибо.
Ну там князь Ярослав Мудрый, хотя это я, наверно, слишком далеко копнул.
Современная?
Ну из современных - разве спортсмены, музыканты.
На счет идеи согласен.
Уже прозвучала идея роста благосостояния. Думаю, нормальная идея. Вся страна, наверное, заинтересована в такой идее.
А многие другие идеи подбрасывают политики, чтобы разделить людей.
Спасибо за ваше мнение.
Вы за собой не замечаете, как подкидываете темы для разъединения?
Я то имел в виду как раз политиков и вояк :)
А так да. Страну объединяют спортсмены (не только) настоящего. Толку дрочить на прошлое.
Вся страна (те, кто следит за спортом) болеет за сборную Украины, за олимпийцев.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:24
Як я можу помітити те, чого немає?
Не треба нав'язувати, погоджуюся. Але державна ідеологія повинна бути.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:29
розглядали, сподівалася, що після того, як звільнять, підуть додому. помилилися. в 68 намагалися виправити. це так тяжко для розуміння для поціновувачів "савєцкава"?
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:31
Это Вам может так казаться.
И в чем она должна состоять? Это идеология на счет истории? Можно пару пунктов.
В США есть такая идеология?
Востаннє редагувалось M-A-X в Нед 09 лют, 2020 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:31
Я отвечу - принимается. Но смысл? Это все равно не принимается теми, кто у вас в ингор-списке. Потому что история, как известно - это служанка идеологии, и сторонники идеологической формы государственного строительства не перестанут использовать ее в качестве оружия. На чем иначе они будут строить позиции - неужели на развитии науки и образования, увеличении продолжительности жизни и культивации гуманизма?
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:48
А для поціновувачів "гамериканського" - тяжко, чи нетяжко?
Сегодня в Чехию прибудет американский военный конвой
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:52
І мертвим, і живим, і ненарожденним...
Про США нічого не можу сказати, не в темі. А про Україну, не треба винаходити лісапєд вдруге.
1. Україна - спільна хата українців.
2. Де кожний один одному брат і сестра.
3. А в СВОЇЙ хаті своя й правда, і сила, і воля.
П.С. І СВОЯ історія, написана в Україні українцями, а не нав'язана зовні.
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
— І ми — не ми, і я — не я!
І все те бачив, і все знаю:
Нема ні пекла, ані раю,
Немає й бога, тільки я!
Та куций німець узлуватий,
А більш нікого!.. — Добре, брате,
Що ж ти такеє?
— Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм. —
Отак-то ви навчаєтесь
У чужому краю!
Німець скаже: — Ви моголи. —
— Моголи! моголи! —
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: — Ви слав'яни.
— Слав'яни! слав'яни!
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
І Коллара читаєте
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка,
І в слав'янофіли
Так і претесь... І всі мови
Слав'янського люду —
Всі знаєте. А своєї
Дастьбі... Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже.
Отоді ми заходимось!
Добре заходились
По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа,
Учитель великий,
А не те, щоб прості люди,
А гвалту! а крику!
— І гармонія, і сила:
Музика та й годі!
А історія!.. Поема
Вольного народа!
Що ті римляни убогі!
Чорт зна що — не Брутиі
У нас Брути! і Коклеси!
Плавні, незабуті!
( У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови гори слала,
Степом укривалась! —
Кров'ю вона умивалась,
А спала на купах,
На козацьких вольних трупах,
Окрадених трупах!
Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми —
Все розберіть... Та й спитайте
Тоді себе: що ми?..
Чиї сини? Яких батьків?
Ким? За що закуті?..
То й побачите, що ось що
Ваші славні Брути:
Раби, підніжки, грязь Москви,
Варшавське сміття — ваші пани,
Ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили?!
Не чваньтесь, з вас деруть ремінь,
А з їх, бувало, й лій топили.
Може, чванитесь, що братство
Віру заступило?
Що Синопом, Трапезонтом
Галушки варило?
Правда!.. Правда, наїдались,
А вам тепер вадить.
І па Січі мудрий німець
Картопельку садить,
А ви її купуєте,
Їсте на здоров'я
Та славите Запорожжя.
А чиєю кров'ю
Ота земля напоєна,
Що картопля родить?
Вам байдуже. Аби добра
Була для городу!
А чванитесь, що ми Польщу
Колись завалили!..
Правда ваша: Польща впала,
Та й вас роздавила!
Так от як кров свою лили
Батьки за Москву і Варшаву,
І вам, синам, передали
Свої кайдани, свою славу!
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
Замість пива праведную
Кров із ребер точать.
Просвітити, кажуть, хочуть
Материні очі
Современними огнями.
Повести за віком,
За німцями, недоріку,
Сліпую каліку.
Добре! Ведіть, показуйте!
Нехай стара мати
Навчається, як дітей тих
Нових доглядати.
Показуйте!.. За науку
Не турбуйтесь! Буде
Материна добра плата:
Розпадеться луда
На очах ваших неситих;
Побачите славу,
Живу славу дідів своїх
І батьків лукавих.
Не дуріте самі себе!
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.
Чужі люди проганяють,
І немає злому
На всій землі безконечній
Веселого дому.
Я ридаю, як згадаю
Діла незабуті
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
Отак і ви прочитайте,
Щоб не сонним снились
Всі неправди, щоб розкрились
Високі могили
Перед вашими очима.
Щоб ви розпитали
Мучеників: кого, коли,
За що розпинали?
Обніміте ж, брати мої,
Найменшого брата, —
Нехай мати усміхнеться,
Заплакана мати.
Благословить дітей своїх
Твердими руками
І діточок поцілує
Вольними устами.
І забудеться срамотна
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України,
І світ ясний, невечерній
Тихо засіяє. ....
Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!
14 грудня 1845 В'юнища
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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