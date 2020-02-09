Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
о, поціновувач калюж виліз з них же мені, в принципі пох хто там куди прибуває, це по1. по2, не тобі ж писав, проходь повз, тому що, по3, ти ж ніби обіцяв мене в ігнор відправити чи на перезмінці не повідомляєте один одному що попередник понаписував? дивись, бо тащ майор покарає, премії позбавить, а то чого доброго взагалі вижете без відступних.