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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5476547754785479
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:57

  zРадио написав:
  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:В 1968 советских солдат встречали плакатами" "Отцы - освободители, сыновья - захватчики". Т.е. чехи рассматривали 1945 как освобождение, а не оккупацию. Нет?


розглядали, сподівалася, що після того, як звільнять, підуть додому. помилилися. в 68 намагалися виправити. це так тяжко для розуміння для поціновувачів "савєцкава"?


А для поціновувачів "гамериканського" - тяжко, чи нетяжко? :mrgreen:

Сегодня в Чехию прибудет американский военный конвой
https://420on.cz/news/people/51284-sego ... nyy-konvoy


о, поціновувач калюж виліз з них же :D мені, в принципі пох хто там куди прибуває, це по1. по2, не тобі ж писав, проходь повз, тому що, по3, ти ж ніби обіцяв мене в ігнор відправити чи на перезмінці не повідомляєте один одному що попередник понаписував? :D дивись, бо тащ майор покарає, премії позбавить, а то чого доброго взагалі вижете без відступних.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:00

  wild.tomcat написав:о, поціновувач калюж виліз з них же :D ти ж ніби обіцяв мене в ігнор відправити чи на перезмінці не повідомляєте один одному що попередник понаписував?


Вот жалею, что не поставил в игнор. Просто решил не читать и забыл - здесь томкэтов и песикэтов хватает :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:04

  zРадио написав:
  wild.tomcat написав:о, поціновувач калюж виліз з них же :D ти ж ніби обіцяв мене в ігнор відправити чи на перезмінці не повідомляєте один одному що попередник понаписував?


Вот жалею, что не поставил в игнор. Просто решил не читать и забыл - здесь томкэтов и песикэтов хватает :mrgreen:


ну звісно, забув. я ж кажу, ви там на перезмінці акуратніше, а то насяльніка вижене за профнепридатність. підеш вулиці підмітати замість сидіти в зручному офісі.
wild.tomcat
 
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