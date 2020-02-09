Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
о, поціновувач калюж виліз з них же мені, в принципі пох хто там куди прибуває, це по1. по2, не тобі ж писав, проходь повз, тому що, по3, ти ж ніби обіцяв мене в ігнор відправити чи на перезмінці не повідомляєте один одному що попередник понаписував? дивись, бо тащ майор покарає, премії позбавить, а то чого доброго взагалі вижете без відступних.
zРадио написав:Тролль, сказки про російських писак рассказывай на цензоре - там тебе поверят. Есть контр-аргументы по моему замечанию относительно оккупантов?
дожився, справжній троляка мене тролем називає ти хоч на кількість моїх повідомлень за 10+ років хоч би глянув і на свої, за неповних 2. точно начальник по нсс вижене, в кращому випадку. віник вже купив, а, калюжопоціновувач?
19yuriy91 написав:Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.
«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.
Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.
andrijk777 написав:А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною. В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага.
чувство меры? не ? здравый смысл? не ?
Тетушка из Ылиты российского обшества, чистая экономика, жизнь удалась, кого она должна благодарить и кому поклоняться ? Кем бы она была уехавши в Германию ? Держала бы лавочку или ходила бы на работу на завод. Так и у нас, чем выше к нашей элите и большим заработкам, тем больше патриотических речей, посмотрите на Зеленского, Гройсмана, Найема, а вот у Шапо не очень с патриотическими речами, потому что не так зарабатывает, а был бы Шапо на месте Найема с зарплатой в 300 тысяч в месяц, он бы гимн пел как намаз пять раз в день. Так и обратный пример сколько сот тысяч мегапатриотичных людей, намаявшись безденежьем, забыв про патриотизм уехали в Канаду, Италию, Польшу и тд навсегда. Еще Маркс сказал, что экономика правит обществом и государством.
Ти щось пропустив, шапо патріот, тільки не України, а Ізраіля. Не зрозуміло, чому він не там, де "євреям добре", а страдає, "там де їх гнобл_ять"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/