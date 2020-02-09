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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5476547754785479
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:57

  zРадио написав:
  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:В 1968 советских солдат встречали плакатами" "Отцы - освободители, сыновья - захватчики". Т.е. чехи рассматривали 1945 как освобождение, а не оккупацию. Нет?


розглядали, сподівалася, що після того, як звільнять, підуть додому. помилилися. в 68 намагалися виправити. це так тяжко для розуміння для поціновувачів "савєцкава"?


А для поціновувачів "гамериканського" - тяжко, чи нетяжко? :mrgreen:

Сегодня в Чехию прибудет американский военный конвой
https://420on.cz/news/people/51284-sego ... nyy-konvoy


о, поціновувач калюж виліз з них же :D мені, в принципі пох хто там куди прибуває, це по1. по2, не тобі ж писав, проходь повз, тому що, по3, ти ж ніби обіцяв мене в ігнор відправити чи на перезмінці не повідомляєте один одному що попередник понаписував? :D дивись, бо тащ майор покарає, премії позбавить, а то чого доброго взагалі вижете без відступних.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:00

  wild.tomcat написав:о, поціновувач калюж виліз з них же :D ти ж ніби обіцяв мене в ігнор відправити чи на перезмінці не повідомляєте один одному що попередник понаписував?


Вот жалею, что не поставил в игнор. Просто решил не читать и забыл - здесь томкэтов и песикэтов хватает :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:04

  zРадио написав:
  wild.tomcat написав:о, поціновувач калюж виліз з них же :D ти ж ніби обіцяв мене в ігнор відправити чи на перезмінці не повідомляєте один одному що попередник понаписував?


Вот жалею, что не поставил в игнор. Просто решил не читать и забыл - здесь томкэтов и песикэтов хватает :mrgreen:


ну звісно, забув. я ж кажу, ви там на перезмінці акуратніше, а то насяльніка вижене за профнепридатність. підеш вулиці підмітати замість сидіти в зручному офісі.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:14

  wild.tomcat написав:
  zРадио написав:
  wild.tomcat написав:о, поціновувач калюж виліз з них же :D ти ж ніби обіцяв мене в ігнор відправити чи на перезмінці не повідомляєте один одному що попередник понаписував?


Вот жалею, что не поставил в игнор. Просто решил не читать и забыл - здесь томкэтов и песикэтов хватает :mrgreen:


ну звісно, забув. я ж кажу, ви там на перезмінці акуратніше, а то насяльніка вижене за профнепридатність. підеш вулиці підмітати замість сидіти в зручному офісі.


Тролль, сказки про російських писак рассказывай на цензоре - там тебе поверят. Есть контр-аргументы по моему замечанию относительно оккупантов?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:23

  zРадио написав:Тролль, сказки про російських писак рассказывай на цензоре - там тебе поверят. Есть контр-аргументы по моему замечанию относительно оккупантов?


дожився, справжній троляка мене тролем називає :shock: ти хоч на кількість моїх повідомлень за 10+ років хоч би глянув і на свої, за неповних 2. :D точно начальник по нсс вижене, в кращому випадку. віник вже купив, а, калюжопоціновувач?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:11

  andrijk777 написав:
  19yuriy91 написав:Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.

«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.

Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.

https://www.mskagency.ru/materials/2970581

путинизм это бессменная власть путена + ипанутость всей страны

А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною.
В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага.


Она сожілєєт, що німка.
Про українців, ти несеш дурню.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:16

  freeze написав:
19yuriy91 написав:
  andrijk777 написав:А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною.
В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага.

чувство меры? не ? :mrgreen:
здравый смысл? не ?


Тетушка из Ылиты российского обшества, чистая экономика, жизнь удалась, кого она должна благодарить и кому поклоняться ?
Кем бы она была уехавши в Германию ? Держала бы лавочку или ходила бы на работу на завод.
Так и у нас, чем выше к нашей элите и большим заработкам, тем больше патриотических речей, посмотрите на Зеленского, Гройсмана, Найема, а вот у Шапо не очень с патриотическими речами, потому что не так зарабатывает, а был бы Шапо на месте Найема с зарплатой в 300 тысяч в месяц, он бы гимн пел как намаз пять раз в день.
Так и обратный пример сколько сот тысяч мегапатриотичных людей, намаявшись безденежьем, забыв про патриотизм уехали в Канаду, Италию, Польшу и тд навсегда.
Еще Маркс сказал, что экономика правит обществом и государством.

Ти щось пропустив, шапо патріот, тільки не України, а Ізраіля.
Не зрозуміло, чому він не там, де "євреям добре", а страдає, "там де їх гнобл_ять"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:19

  M-A-X написав:Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?

Як яка? Звісно Сталін. У 39 об'єднав же!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:27

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:чому він не там, де "євреям добре", а страдає, "там де їх гнобл_ять"


Віктор Бобиренко: Нині ж країною фактично керує тріумвірат Пінчука, Коломойського і Зеленського.https://www.radiosvoboda.org/a/30110019.html


А ще загноблені Суркіси шукають напрацьовані непомірною працею мільярди в закордонних судах, бідака Фрідман та ін.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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