Додано: Нед 09 лют, 2020 20:11

andrijk777 написав: 19yuriy91 написав: Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.



«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.



Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.



https://www.mskagency.ru/materials/2970581



путинизм это бессменная власть путена + ипанутость всей страны Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, и что она всегда хотела быть русской.«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - сказала Т.Плетнева.Т.Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.путинизм это бессменная власть путена + ипанутость всей страны

А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною.

В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага. А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною.В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага.



Она сожілєєт, що німка.

Про українців, ти несеш дурню. Она сожілєєт, що німка.Про українців, ти несеш дурню.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/