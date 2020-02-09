freeze написав:

19yuriy91 написав: andrijk777 написав: А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною.

В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага. А чому це "ипанутость"? Нормальна риса характеру годитись своєю нацією/країною.В українців немає цієї ментальної риси - це скоріше недолік ніж перевага.

чувство меры? не ?

здравый смысл? не ? чувство меры? не ?здравый смысл? не ?

Тетушка из Ылиты российского обшества, чистая экономика, жизнь удалась, кого она должна благодарить и кому поклоняться ?Кем бы она была уехавши в Германию ? Держала бы лавочку или ходила бы на работу на завод.Так и у нас, чем выше к нашей элите и большим заработкам, тем больше патриотических речей, посмотрите на Зеленского, Гройсмана, Найема, а вот у Шапо не очень с патриотическими речами, потому что не так зарабатывает, а был бы Шапо на месте Найема с зарплатой в 300 тысяч в месяц, он бы гимн пел как намаз пять раз в день.Так и обратный пример сколько сот тысяч мегапатриотичных людей, намаявшись безденежьем, забыв про патриотизм уехали в Канаду, Италию, Польшу и тд навсегда.Еще Маркс сказал, что экономика правит обществом и государством.