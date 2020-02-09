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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5477547854795480 Додано: Нед 09 лют, 2020 21:07 Цікаві фото

Був і такий Львів... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27595 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 21:15 Имхо.

Украинцы и так объединены.

В державу Украина украинской нацией.



Усилия должны быть направлены на:

- усиление того, что их объединяет (на укрепление экономической, социальной, оборонной, культурной и т.д. сфер державы);

- сопротивление, недопущение того, что их разделяет (разделяет их что-то ... так нечего это что-то трогать. Если же трогать необходимо для решения задач из пункта выше, то трогать только пряниками. И лишь в крайнем случае, в случае угрозы безопасности - принуждением, в рамках демократических законов). detroytred

Повідомлень: 23059 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 21:21 Подолянин написав: zРадио написав: Подолянин написав: ...Типичный ответ типичного человека который пишет с российских айпишников

Такие аргументы за поребриком в моде. ...Типичный ответ типичного человека который пишет с российских айпишниковТакие аргументы за поребриком в моде.

Лживый пропагандист - показывай российские айпишники! Лживый пропагандист - показывай российские айпишники! Нервный и резкий ты стал. Плату за посты снизили?

Тебя Кудрявый подловил когда ты постил видео которое доступно только с роСС айпишников

И ты и твои коллеги волгари палитесь на мелочах. Достаточно понаблюдать за вами какое-то время.

До этого у меня только догадки были а теперь 100% уверенность Нервный и резкий ты стал. Плату за посты снизили?Тебяподловил когда ты постил видео которое доступно только с роСС айпишниковИ ты и твои коллеги волгари палитесь на мелочах. Достаточно понаблюдать за вами какое-то время.До этого у меня только догадки были а теперь 100% уверенность



С одной учетки нагадить мало - нужно со второй помогать? Показывай российские айпишники, пустобрех!



А вот и лужа для тебя с моим "разоблачением":

Політичні дискусії С одной учетки нагадить мало - нужно со второй помогать?Показывай российские айпишники, пустобрех!А вот и лужа для тебя с моим "разоблачением": zРадио

Повідомлень: 4891 З нами з: 02.05.18 Подякував: 903 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 21:29 detroytred написав: Имхо.

Украинцы и так объединены.

В державу Украина украинской нацией.

Имхо.Украинцы и так объединены.В державу Украина украинской нацией.

Коли по хрещеному краю

Гули то навала, то битва.

Тоді між людей зародилась

Ця проповідь, наче молитва:

Єднаймося, любо родино,

Хай наша свята Україна,

Цвіте як калина.



О батьківська земле святая!

Цілую тебе урочисто.

Утверджуй, калино, братання

Рясне, як у тебе намисто.

Єднаймося, любо родино,

Хай буде довіку єдина,

Свята Україна.

Коли по хрещеному краюГули то навала, то битва.Тоді між людей зародиласьЦя проповідь, наче молитва:Єднаймося, любо родино,Хай наша свята Україна,Цвіте як калина.О батьківська земле святая!Цілую тебе урочисто.Утверджуй, калино, братанняРясне, як у тебе намисто.Єднаймося, любо родино,Хай буде довіку єдина,Свята Україна. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27595 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 21:45 detroytred написав: Имхо.

Украинцы и так объединены.

В державу Украина украинской нацией.



Усилия должны быть направлены на:

- усиление того, что их объединяет (на укрепление экономической, социальной, оборонной, культурной и т.д. сфер державы);

- сопротивление, недопущение того, что их разделяет (разделяет их что-то ... так нечего это что-то трогать. Если же трогать необходимо для решения задач из пункта выше, то трогать только пряниками. И лишь в крайнем случае, в случае угрозы безопасности - принуждением, в рамках демократических законов). Имхо.Украинцы и так объединены.В державу Украина украинской нацией.Усилия должны быть направлены на:- усиление того, что их объединяет (на укрепление экономической, социальной, оборонной, культурной и т.д. сфер державы);- сопротивление, недопущение того, что их разделяет (разделяет их что-то ... так нечего это что-то трогать. Если же трогать необходимо для решения задач из пункта выше, то трогать только пряниками. И лишь в крайнем случае, в случае угрозы безопасности - принуждением, в рамках демократических законов).



украинцы, безусловно объединены.

им, по-хорошему, делить нечего.

это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.

ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.





тоже, всё имхо. украинцы, безусловно объединены.им, по-хорошему, делить нечего.это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.тоже, всё имхо. 19yuriy91 Повідомлень: 2339 З нами з: 15.09.12 Подякував: 229 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 22:06 19yuriy91 написав: украинцы, безусловно объединены.

им, по-хорошему, делить нечего.

это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.

ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.

тоже, всё имхо. украинцы, безусловно объединены.им, по-хорошему, делить нечего.это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.тоже, всё имхо.

Нажаль, ми часто сваримось. Причиняємо образи,створюємо конфлікти. А образа, непорозуміння, недоброзичливість відштовхують нас один від одного. «Бог є любов» - і створив людину по образу Своєму та подобію. Господь бажав щоб людина жила в любові, а диявол навпаки – хоче розділити всіх людей, сіяти ворожнечу та злобу. Один з перекладів слова «диявол» - розділяючий. Він хоче розділити між собою народи, зруйнувати сім`ї, розлучити батьків з дітьми та посварити найкращих друзів. Тому якщо ми приймаємо участь в сварці ми підчиняємо себе дияволу, слідуємо думкам які він вкладає в наш розум, співчуваємо їм серцем, виконуємо волю його і тим віддаляємо себе від Бога, а це дуже страшно. Всяке відлучення від Бога ніщо інше як гріх. Тому Господь і сказав, що Отець Небесний не пробачить таку людину. Не тому, що Він веде підрахунок хто, кому і що винен, ніби якщо ви так,тоді і Я так. Ні, просто ми самі віддаляючись від іншої людини, діємо проти любові, а значить проти Самого Бога. А якщо так вчиняємо то відповідно не можемо увійти у вічність, стати на шлях духовного життя тобто не можемо пізнати нашого Творця. Коли ж ми тримаємо на когось образу, відповідно тримаємо образу і на Господа тому що виступаємо проти заповідей Його, тобто відкидаємо Самого Бога.



Тому слова Господа означають не те, що Отець Небесний хоче нам будь якою ціною помститись за гріхи. Ні, Син Божий Господь наш Іісус Христос свідчить, що якщо ми не пробачаємо образи то не можемо бути дітьми Божими, тоді ми являємось дітьми диявола. Саме тому, коли нас хтось образить, причинить зло, ми, якщо хочемо досягнути вічного життя, хочемо бути учнями Христовими, нам треба переступити через себе і пробачити цю людину. Хтось може сказати: «Ну, це ж не я винен, то всі він, мій ближній, такий-сякий». Зрозуміло це не знімає гріх який звершила та людина, гріх завжди залишається гріхом, але ми повинні пробачити. Знову ж: «чому повинні?» Та нічого ж ми не повинні, кожен вправі жити так як йому хочеться, як подобається, і вибирати – де хоче опинитись чи в райських обителях чи в аду? Це справа вільного вибору кожної людини, Господь не обмежує нашу волю і не змушує нічого. Не наказує, так роби, а так ні, того люби а іншого ні… Він говорить нам: «Така Моя воля, таке Моє бажання, Я хочу цього, а ви дивіться, що вам дорожче». Або власна самозакоханість та гордість, яка не дає зробити крок на зустріч, це то, що намагається виховати в нас диявол, або ж навпаки кротість та смирення – те, що може зробити нас дітьми Божими. Якщо ми бажаємо цього навчитись, мусимо відкинути все негативне від себе та стати справжніми учнями Христовими. Спочатку дуже тяжко, іноді навіть з титанічними зусиллями але зможемо викорінити в собі те, що посіяв в нас диявол. Тому нам необхідно всіма зусиллями старатись не приймати участі ні в яких суперечках та конфліктних ситуаціях. Буває іноді, що не можливо примиритись з людиною, але нехай ця можливість йде не з нашої подачі. Апостол Павло говорить: «Якщо можливо з вашого боку, будьте в мирі з усіма людьми». Будемо старатись щоб не від нас йшло це розділення. Наше серце має завжди бути відкритим для примирення, відкритим для любові. Потрібно виховати в собі цю властивість - прощати, і по цьому ми станемо уподібнюватись Господу, тому, що така ж властивість Божества.



А що ж таке пробачення? Ось дві людини посварились між собою, потім усвідомивши пагубність ситуації примирились, пробачили одне одного – і вже не має між ними стіни, вони знову перебувають в любові, зло яке панувало потерпіло поразку. Те ж саме і в пробаченні від Бога. Бог прощає, а це значить, що Він єднається з нами, приходить до нас і перебуває поряд. І коли Господь поряд, а Він це Дух – то для нас починається духовне життя, без Бога таке життя просто не можливе.



Саме тому нам необхідно прощати завжди, що б не сталось. І якщо ради Христа, тільки заради Нього, заради Його любові, заради того щоб досягнути духовного життя, досягнути вічності ми повинні весь час прощати одне одного, прощати щиро, без фальші та обману, з чистою сердечною простотою. Матимемо терпіння до немощів нашого ближнього, приймати на себе удар і не відповідати злом на зло, тоді ми зможемо виховати в собі необхідні якості і досягти єднання з Христом, досягнути мирного духу. «Спасись сам і біля тебе спасуться тисячі» говорив преподобний Серафим Саровський. Людина яка досягає цього стану може перемогти будь-яке зло. Згадаємо приклад з життя преподобного коли двоє розбійників напали на нього і побили до полу смерті і лишили ледь живого. В Серафима знайшлось стільки любові щоб пробачити їх. І що ж ми бачимо? Цим він переміг їхню ненависть, розбійники розкаялись. Якби ж преподобний помстився, відповів злом на зло, то вже б не мали шанс на покаянні ці люди, а він спас їх від цього страшного стану в якому перебували їхні душі. Значить, чим більше ми вміємо пробачати, тим більше ми здатні любити, і тим ближче стаємо до Бога.



Отож, дорогі браття та сестри, в сьогоднішній день залишимо і пробачимо всі образи заподіяні нами, проситимемо прощення один в одного, щоб з чистим серцем та радісною душею жити в мирі з Богом, в мирі з ближніми та самим собою згодом зустріти Світле Христове воскресіння. Амінь. Нажаль, ми часто сваримось. Причиняємо образи,створюємо конфлікти. А образа, непорозуміння, недоброзичливість відштовхують нас один від одного. «Бог є любов» - і створив людину по образу Своєму та подобію. Господь бажав щоб людина жила в любові, а диявол навпаки – хоче розділити всіх людей, сіяти ворожнечу та злобу. Один з перекладів слова «диявол» - розділяючий. Він хоче розділити між собою народи, зруйнувати сім`ї, розлучити батьків з дітьми та посварити найкращих друзів. Тому якщо ми приймаємо участь в сварці ми підчиняємо себе дияволу, слідуємо думкам які він вкладає в наш розум, співчуваємо їм серцем, виконуємо волю його і тим віддаляємо себе від Бога, а це дуже страшно. Всяке відлучення від Бога ніщо інше як гріх. Тому Господь і сказав, що Отець Небесний не пробачить таку людину. Не тому, що Він веде підрахунок хто, кому і що винен, ніби якщо ви так,тоді і Я так. Ні, просто ми самі віддаляючись від іншої людини, діємо проти любові, а значить проти Самого Бога. А якщо так вчиняємо то відповідно не можемо увійти у вічність, стати на шлях духовного життя тобто не можемо пізнати нашого Творця. Коли ж ми тримаємо на когось образу, відповідно тримаємо образу і на Господа тому що виступаємо проти заповідей Його, тобто відкидаємо Самого Бога.Тому слова Господа означають не те, що Отець Небесний хоче нам будь якою ціною помститись за гріхи. Ні, Син Божий Господь наш Іісус Христос свідчить, що якщо ми не пробачаємо образи то не можемо бути дітьми Божими, тоді ми являємось дітьми диявола. Саме тому, коли нас хтось образить, причинить зло, ми, якщо хочемо досягнути вічного життя, хочемо бути учнями Христовими, нам треба переступити через себе і пробачити цю людину. Хтось може сказати: «Ну, це ж не я винен, то всі він, мій ближній, такий-сякий». Зрозуміло це не знімає гріх який звершила та людина, гріх завжди залишається гріхом, але ми повинні пробачити. Знову ж: «чому повинні?» Та нічого ж ми не повинні, кожен вправі жити так як йому хочеться, як подобається, і вибирати – де хоче опинитись чи в райських обителях чи в аду? Це справа вільного вибору кожної людини, Господь не обмежує нашу волю і не змушує нічого. Не наказує, так роби, а так ні, того люби а іншого ні… Він говорить нам: «Така Моя воля, таке Моє бажання, Я хочу цього, а ви дивіться, що вам дорожче». Або власна самозакоханість та гордість, яка не дає зробити крок на зустріч, це то, що намагається виховати в нас диявол, або ж навпаки кротість та смирення – те, що може зробити нас дітьми Божими. Якщо ми бажаємо цього навчитись, мусимо відкинути все негативне від себе та стати справжніми учнями Христовими. Спочатку дуже тяжко, іноді навіть з титанічними зусиллями але зможемо викорінити в собі те, що посіяв в нас диявол. Тому нам необхідно всіма зусиллями старатись не приймати участі ні в яких суперечках та конфліктних ситуаціях. Буває іноді, що не можливо примиритись з людиною, але нехай ця можливість йде не з нашої подачі. Апостол Павло говорить: «Якщо можливо з вашого боку, будьте в мирі з усіма людьми». Будемо старатись щоб не від нас йшло це розділення. Наше серце має завжди бути відкритим для примирення, відкритим для любові. Потрібно виховати в собі цю властивість - прощати, і по цьому ми станемо уподібнюватись Господу, тому, що така ж властивість Божества.А що ж таке пробачення? Ось дві людини посварились між собою, потім усвідомивши пагубність ситуації примирились, пробачили одне одного – і вже не має між ними стіни, вони знову перебувають в любові, зло яке панувало потерпіло поразку. Те ж саме і в пробаченні від Бога. Бог прощає, а це значить, що Він єднається з нами, приходить до нас і перебуває поряд. І коли Господь поряд, а Він це Дух – то для нас починається духовне життя, без Бога таке життя просто не можливе.Саме тому нам необхідно прощати завжди, що б не сталось. І якщо ради Христа, тільки заради Нього, заради Його любові, заради того щоб досягнути духовного життя, досягнути вічності ми повинні весь час прощати одне одного, прощати щиро, без фальші та обману, з чистою сердечною простотою. Матимемо терпіння до немощів нашого ближнього, приймати на себе удар і не відповідати злом на зло, тоді ми зможемо виховати в собі необхідні якості і досягти єднання з Христом, досягнути мирного духу. «Спасись сам і біля тебе спасуться тисячі» говорив преподобний Серафим Саровський. Людина яка досягає цього стану може перемогти будь-яке зло. Згадаємо приклад з життя преподобного коли двоє розбійників напали на нього і побили до полу смерті і лишили ледь живого. В Серафима знайшлось стільки любові щоб пробачити їх. І що ж ми бачимо? Цим він переміг їхню ненависть, розбійники розкаялись. Якби ж преподобний помстився, відповів злом на зло, то вже б не мали шанс на покаянні ці люди, а він спас їх від цього страшного стану в якому перебували їхні душі. Значить, чим більше ми вміємо пробачати, тим більше ми здатні любити, і тим ближче стаємо до Бога.Отож, дорогі браття та сестри, в сьогоднішній день залишимо і пробачимо всі образи заподіяні нами, проситимемо прощення один в одного, щоб з чистим серцем та радісною душею жити в мирі з Богом, в мирі з ближніми та самим собою згодом зустріти Світле Христове воскресіння. Амінь. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27595 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 00:53 wild.tomcat написав: ЛАД написав: В 1968 советских солдат встречали плакатами" "Отцы - освободители, сыновья - захватчики". Т.е. чехи рассматривали 1945 как освобождение, а не оккупацию. Нет?

В 1968 советских солдат встречали плакатами" "Отцы - освободители, сыновья - захватчики". Т.е. чехи рассматривали 1945 как освобождение, а не оккупацию. Нет?



розглядали, сподівалася, що після того, як звільнять, підуть додому. помилилися. в 68 намагалися виправити. це так тяжко для розуміння для поціновувачів "савєцкава"? розглядали, сподівалася, що після того, як звільнять, підуть додому. помилилися. в 68 намагалися виправити. це так тяжко для розуміння для поціновувачів "савєцкава"?

Прежде чем умничать, научитесь читать.

По-моему, в том же посте я приводил цитаты чехов и писал о том, что в Чехословакии до 1968 не было советских военных. Прежде чем умничать, научитесь читать.По-моему, в том же посте я приводил цитаты чехов и писал о том, что в Чехословакии до 1968 не было советских военных. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15357 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 01:01 Козак-характерник написав: M-A-X написав: И в чем она должна состоять? Это идеология на счет истории? Можно пару пунктов.

В США есть такая идеология? И в чем она должна состоять? Это идеология на счет истории? Можно пару пунктов.В США есть такая идеология?

Про США нічого не можу сказати, не в темі. А про Україну, не треба винаходити лісапєд вдруге.



1. Україна - спільна хата українців.



2. Де кожний один одному брат і сестра.



3. А в СВОЇЙ хаті своя й правда, і сила, і воля.





П.С. І СВОЯ історія, написана в Україні українцями, а не нав'язана зовні.

......... Про США нічого не можу сказати, не в темі.А про Україну, не треба винаходити лісапєд вдруге.1. Україна - спільна хата українців.2. Де кожний один одному брат і сестра.3. А в СВОЇЙ хаті своя й правда, і сила, і воля.П.С. І СВОЯ історія, написана в Україні українцями, а не нав'язана зовні..........

Таких стран нет в реальном мире.

Не надо путать свою веру с реальной жизнью, такое может быть только после второго пришествия.



А история должна быть не СВОЯ, а объективная.

Может, предлОжите ещё свою математику, свою физику и т.д. Таких стран нет в реальном мире.Не надо путать свою веру с реальной жизнью, такое может быть только после второго пришествия.А история должна быть не СВОЯ, а объективная.Может, предлОжите ещё свою математику, свою физику и т.д. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15357 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 01:18 detroytred написав: Имхо.

Украинцы и так объединены.

В державу Украина украинской нацией.



Усилия должны быть направлены на:

- усиление того, что их объединяет (на укрепление экономической, социальной, оборонной, культурной и т.д. сфер державы);

- сопротивление, недопущение того, что их разделяет (разделяет их что-то ... так нечего это что-то трогать. Если же трогать необходимо для решения задач из пункта выше, то трогать только пряниками. И лишь в крайнем случае, в случае угрозы безопасности - принуждением, в рамках демократических законов). Имхо.Украинцы и так объединены.В державу Украина украинской нацией.Усилия должны быть направлены на:- усиление того, что их объединяет (на укрепление экономической, социальной, оборонной, культурной и т.д. сфер державы);- сопротивление, недопущение того, что их разделяет (разделяет их что-то ... так нечего это что-то трогать. Если же трогать необходимо для решения задач из пункта выше, то трогать только пряниками. И лишь в крайнем случае, в случае угрозы безопасности - принуждением, в рамках демократических законов).

Поддерживаю! Поддерживаю! Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15357 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 01:26 19yuriy91 написав: detroytred написав: Имхо.

Украинцы и так объединены.

В державу Украина украинской нацией.



Усилия должны быть направлены на:

- усиление того, что их объединяет (на укрепление экономической, социальной, оборонной, культурной и т.д. сфер державы);

- сопротивление, недопущение того, что их разделяет (разделяет их что-то ... так нечего это что-то трогать. Если же трогать необходимо для решения задач из пункта выше, то трогать только пряниками. И лишь в крайнем случае, в случае угрозы безопасности - принуждением, в рамках демократических законов). Имхо.Украинцы и так объединены.В державу Украина украинской нацией.Усилия должны быть направлены на:- усиление того, что их объединяет (на укрепление экономической, социальной, оборонной, культурной и т.д. сфер державы);- сопротивление, недопущение того, что их разделяет (разделяет их что-то ... так нечего это что-то трогать. Если же трогать необходимо для решения задач из пункта выше, то трогать только пряниками. И лишь в крайнем случае, в случае угрозы безопасности - принуждением, в рамках демократических законов).



украинцы, безусловно объединены.

им, по-хорошему, делить нечего.

это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.

ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.





тоже, всё имхо. украинцы, безусловно объединены.им, по-хорошему, делить нечего.это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.тоже, всё имхо.

С одной стороны Вы правы. Но всё же есть вопросы, которые разделяют. Например, то же отношение к ОУН-УПА и Красной армии. У кого-то отец (дед) воевал в ОУН, а у кого-то оуновцы убили отца (деда). То же самое в случае с Красной армией.

Или отношение к сегодняшней жизни - кому-то удалось разбогатеть (хорошо устроиться), он всем доволен и презирает "неудачников" ("лентяев", "дураков" ...), кто-то бедствует и ненавидит "богатеев". Этот вариант, кстати, есть во всех странах. И коммунисты пытались от него избавиться. С одной стороны Вы правы. Но всё же есть вопросы, которые разделяют. Например, то же отношение к ОУН-УПА и Красной армии. У кого-то отец (дед) воевал в ОУН, а у кого-то оуновцы убили отца (деда). То же самое в случае с Красной армией.Или отношение к сегодняшней жизни - кому-то удалось разбогатеть (хорошо устроиться), он всем доволен и презирает "неудачников" ("лентяев", "дураков" ...), кто-то бедствует и ненавидит "богатеев". Этот вариант, кстати, есть во всех странах. И коммунисты пытались от него избавиться. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15357 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5477547854795480 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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