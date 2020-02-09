ЛАД написав:19yuriy91 написав:detroytred написав:Имхо.
Украинцы и так объединены.
В державу Украина украинской нацией.
Усилия должны быть направлены на:
- усиление того, что их объединяет (на укрепление экономической, социальной, оборонной, культурной и т.д. сфер державы);
- сопротивление, недопущение того, что их разделяет (разделяет их что-то ... так нечего это что-то трогать. Если же трогать необходимо для решения задач из пункта выше, то трогать только пряниками. И лишь в крайнем случае, в случае угрозы безопасности - принуждением, в рамках демократических законов).
украинцы, безусловно объединены.
им, по-хорошему, делить нечего.
это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.
ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.
тоже, всё имхо.
С одной стороны Вы правы. Но всё же есть вопросы, которые разделяют. Например, то же отношение к ОУН-УПА и Красной армии. У кого-то отец (дед) воевал в ОУН, а у кого-то оуновцы убили отца (деда). То же самое в случае с Красной армией.
Или отношение к сегодняшней жизни - кому-то удалось разбогатеть (хорошо устроиться), он всем доволен и презирает "неудачников" ("лентяев", "дураков" ...), кто-то бедствует и ненавидит "богатеев". Этот вариант, кстати, есть во всех странах. И коммунисты пытались от него избавиться.
ну у меня один дед не вернулся с войны.
я что, должен немцев ненавидеть? да я даже в детстве к ним нормально относился и слушал скорпов с эксептом. нам и не прививалась неприязнь к ним по этому поводу.
не говоря уже о наших детях.
а тут люди живут в одной стране. если бы эта куйня не вбрасывалась сверху (ОУН-УПА и Красной армии) - забыть надо давно, примериться.
у меня племянница с Донбасса ездит с подругами на длинные уикэнды во Львов, Одессу, Днепр, Польшу и тд, где к бывшим однокурсницам, где просто . им и в голову такое не придёт.
давайте представим, в америке вражду между потомками жестоких рабовладельцев и потомками их рабов. утрировано.