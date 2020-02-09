budivelnik написав:Шляхом знищення багатих
А капіталісти-шляхом зменшення бідних.
То чия модель довела що ефективніше?
Не довела нічого . Почитайте ( а можна навіть подивитися кіно ) - "Капітал в 21 столітті " ...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 лют, 2020 09:53
Не довела нічого . Почитайте ( а можна навіть подивитися кіно ) - "Капітал в 21 столітті " ...
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:05
"забыть надо давно, примириться" - согласен.
Согласен и с тем, что всё это вбрасывается сверху.
Для того чтобы об этом забыть и примириться, это не должно становиться вопросом для постоянного общественного обсуждения и не надо пытаться сделать это чуть ли не основой национального мировоззрения.
Вы не должны ненавидеть немцев, но если вам постоянно напоминать о том, что ""кляті німці" убили ваших дедов" (тем более с детства), вы начнёте их ненавидеть.
Я к чему - основа для противоречий всё же есть, проявится ли эта основа в общественной жизни, зависит, действительно, от "элит".
А в Америке вражда между неграми (потомками рабов) и белыми (потомками рабовладельцев) до сих пор полностью не изжита.
О том, что "кому-то удалось разбогатеть", я тоже писал, что это не украинская особенность, а характерно для всех (или почти всех?) существующих государств.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:12
Ось в цьому і концептуальні розбіжності між нами. Ви заперечуєте "Дух, що тіло рве до бою", і ставите матерію вище Духа. Буття визначає свідомість чи свідомість буття? Тут є певна діалектика. І треба розуміти, що все взаємопов'язано і на певних етапах, щось одне стає визначальним: або матерія, або дух. Але першоджерело - саме Дух. Людину створив Бог, за своїм образом і подобою. Людина - не змутована мавпа. Тому, враховуючи це, а також рівень розвитку науки, культури людства, можна стверджувати, що передові люди - еліта, можуть генерувати ідеї, що перетворюють дійсність і сприяють розвитку інших менш свідомих братів та сестер своїх. Еліта - це певна місія. Перед тим, як щось зробити: побудувати хату чи державу, треба спочатку уявити, що ми хочемо будувати, а не навпаки, мати той план в голові. Якщо ми не уявляємо, що ми хочемо збудувати, то вийде щось не зрозуміле: не хата, а нора, чи пещера, чи кривий дім. Ви постійно критикуєте багато чого з моїх дописів, але нічого не пропонуєте взамін, уникаєте відповідей на питання, що потребують персонального визначення своєї позиції.
Що стосується історії...Ви знов додумали за мене і приписали мені висновки, які я не робив: поставили знак рівняння між СВОЯ історія = НЕ об'єктивна історія. А це не так. СВОЯ історія, це історія написана в Україні українцями, а не принесена зовні. Читайте Шевченка.І так, державна міфологія повинна бути, державницький підхід. Тим паче враховуючи, що Україна довгий час не мала державності і власної історії. І лише зараз ця держава намагається народитися, а українці усвідомити самих себе, як окрему європейську модерну націю. Невже це не зрозуміло?
Ви ж постійно живите з озиранням на минуле і не найкраще минуле: злочинний радянський режим. Не можете чесно і однозначо засудити його саме для себе, як злочинний, антилюдський, шукаєте йому виправданнь. Не подумайте, що я дорікаю Вам, чи хочу образити...Це просто факт. Ви є людиною свого часу, з відповідним вихованням і цінностями, що те виховання заклало в свідомість, зі всіма тими стереотипами свого часу. І позбавитися миттєво всього того тне можливо. Але є позитив, що Ви намагаєтеся думати, переосмислювати дещо. Тож позбавтеся того тягаря, що був закладений вам у свідомість злочинним радянським режимом і засудіть його, чого Вам бажаю! Ми живемо в незалежній Україні і є українцями. Всі ті імперії, що мордували українців пішли в небуття. Диявол отримав поразку. А Україна є...І Добро завжди перемогає. Вірте і Віра завжди буде з Вами!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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