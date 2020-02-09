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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5478547954805481
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:53

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:кому-то удалось разбогатеть (хорошо устроиться), он всем доволен и презирает "неудачников" ("лентяев", "дураков" ...), кто-то бедствует и ненавидит "богатеев". Этот вариант, кстати, есть во всех странах. И коммунисты пытались от него избавиться.
Шляхом знищення багатих
А капіталісти-шляхом зменшення бідних.
То чия модель довела що ефективніше?


Не довела нічого . Почитайте ( а можна навіть подивитися кіно ) - "Капітал в 21 столітті " ...
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:05

  19yuriy91 написав:
  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:................
украинцы, безусловно объединены.
им, по-хорошему, делить нечего.
это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.
ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.

тоже, всё имхо. :oops:

С одной стороны Вы правы. Но всё же есть вопросы, которые разделяют. Например, то же отношение к ОУН-УПА и Красной армии. У кого-то отец (дед) воевал в ОУН, а у кого-то оуновцы убили отца (деда). То же самое в случае с Красной армией.
Или отношение к сегодняшней жизни - кому-то удалось разбогатеть (хорошо устроиться), он всем доволен и презирает "неудачников" ("лентяев", "дураков" ...), кто-то бедствует и ненавидит "богатеев". Этот вариант, кстати, есть во всех странах. И коммунисты пытались от него избавиться.


ну у меня один дед не вернулся с войны.
я что, должен немцев ненавидеть? да я даже в детстве к ним нормально относился и слушал скорпов с эксептом. :D нам и не прививалась неприязнь к ним по этому поводу.
не говоря уже о наших детях.
а тут люди живут в одной стране. если бы эта куйня не вбрасывалась сверху (ОУН-УПА и Красной армии) - забыть надо давно, примириться.
у меня племянница с Донбасса ездит с подругами на длинные уикэнды во Львов, Одессу, Днепр, Польшу и тд, где к бывшим однокурсницам, где просто . им и в голову такое не придёт.
давайте представим, в америке вражду между потомками жестоких рабовладельцев и потомками их рабов. утрировано. :D
испания и тд ....
насчёт "кому-то удалось разбогатеть" - не треба скиглити :D
это далеко не укр. проблема, нужно строить социальноориентированное государство, вот и выход.

"забыть надо давно, примириться" - согласен.
Согласен и с тем, что всё это вбрасывается сверху.
Для того чтобы об этом забыть и примириться, это не должно становиться вопросом для постоянного общественного обсуждения и не надо пытаться сделать это чуть ли не основой национального мировоззрения.
Вы не должны ненавидеть немцев, но если вам постоянно напоминать о том, что ""кляті німці" убили ваших дедов" (тем более с детства), вы начнёте их ненавидеть.
Я к чему - основа для противоречий всё же есть, проявится ли эта основа в общественной жизни, зависит, действительно, от "элит".
А в Америке вражда между неграми (потомками рабов) и белыми (потомками рабовладельцев) до сих пор полностью не изжита.
О том, что "кому-то удалось разбогатеть", я тоже писал, что это не украинская особенность, а характерно для всех (или почти всех?) существующих государств.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:12

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:
  M-A-X написав:И в чем она должна состоять? Это идеология на счет истории? Можно пару пунктов.
В США есть такая идеология?

Про США нічого не можу сказати, не в темі. :P А про Україну, не треба винаходити лісапєд вдруге. :P

1. Україна - спільна хата українців.

2. Де кожний один одному брат і сестра.

3. А в СВОЇЙ хаті своя й правда, і сила, і воля.


П.С. І СВОЯ історія, написана в Україні українцями, а не нав'язана зовні.
.........

Таких стран нет в реальном мире.
Не надо путать свою веру с реальной жизнью, такое может быть только после второго пришествия.

А история должна быть не СВОЯ, а объективная.
Может, предлОжите ещё свою математику, свою физику и т.д.

Ось в цьому і концептуальні розбіжності між нами. Ви заперечуєте "Дух, що тіло рве до бою", :) і ставите матерію вище Духа. Буття визначає свідомість чи свідомість буття? Тут є певна діалектика. І треба розуміти, що все взаємопов'язано і на певних етапах, щось одне стає визначальним: або матерія, або дух. Але першоджерело - саме Дух. Людину створив Бог, за своїм образом і подобою. Людина - не змутована мавпа. Тому, враховуючи це, а також рівень розвитку науки, культури людства, можна стверджувати, що передові люди - еліта, можуть генерувати ідеї, що перетворюють дійсність і сприяють розвитку інших менш свідомих братів та сестер своїх. Еліта - це певна місія. Перед тим, як щось зробити: побудувати хату чи державу, треба спочатку уявити, що ми хочемо будувати, а не навпаки, мати той план в голові. Якщо ми не уявляємо, що ми хочемо збудувати, то вийде щось не зрозуміле: не хата, а нора, чи пещера, :) чи кривий дім. Ви постійно критикуєте багато чого з моїх дописів, але нічого не пропонуєте взамін, уникаєте відповідей на питання, що потребують персонального визначення своєї позиції.

Що стосується історії...Ви знов додумали за мене і приписали мені висновки, які я не робив: поставили знак рівняння між СВОЯ історія = НЕ об'єктивна історія. А це не так. СВОЯ історія, це історія написана в Україні українцями, а не принесена зовні. Читайте Шевченка.І так, державна міфологія повинна бути, державницький підхід. Тим паче враховуючи, що Україна довгий час не мала державності і власної історії. І лише зараз ця держава намагається народитися, а українці усвідомити самих себе, як окрему європейську модерну націю. Невже це не зрозуміло?

Ви ж постійно живите з озиранням на минуле і не найкраще минуле: злочинний радянський режим. Не можете чесно і однозначо засудити його саме для себе, як злочинний, антилюдський, шукаєте йому виправданнь. Не подумайте, що я дорікаю Вам, чи хочу образити...Це просто факт. Ви є людиною свого часу, з відповідним вихованням і цінностями, що те виховання заклало в свідомість, зі всіма тими стереотипами свого часу. І позбавитися миттєво всього того тне можливо. Але є позитив, що Ви намагаєтеся думати, переосмислювати дещо. Тож позбавтеся того тягаря, що був закладений вам у свідомість злочинним радянським режимом і засудіть його, чого Вам бажаю! :) Ми живемо в незалежній Україні і є українцями. Всі ті імперії, що мордували українців пішли в небуття. Диявол отримав поразку. А Україна є...І Добро завжди перемогає. Вірте і Віра завжди буде з Вами!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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