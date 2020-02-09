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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5478547954805481 Додано: Пон 10 лют, 2020 09:53 budivelnik написав: ЛАД написав: кому-то удалось разбогатеть (хорошо устроиться), он всем доволен и презирает "неудачников" ("лентяев", "дураков" ...), кто-то бедствует и ненавидит "богатеев". Этот вариант, кстати, есть во всех странах. И коммунисты пытались от него избавиться. кому-то удалось разбогатеть (хорошо устроиться), он всем доволен и презирает "неудачников" ("лентяев", "дураков" ...), кто-то бедствует и ненавидит "богатеев". Этот вариант, кстати, есть во всех странах. И коммунисты пытались от него избавиться. Шляхом знищення багатих

А капіталісти-шляхом зменшення бідних.

То чия модель довела що ефективніше? Шляхом знищення багатихА капіталісти-шляхом зменшення бідних.То чия модель довела що ефективніше?



Не довела нічого . Почитайте ( а можна навіть подивитися кіно ) - "Капітал в 21 столітті " ... Не довела нічого . Почитайте ( а можна навіть подивитися кіно ) - "Капітал в 21 столітті " ... Puente Повідомлень: 2489 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 10:05 19yuriy91 написав: ЛАД написав: 19yuriy91 написав: ................

украинцы, безусловно объединены.

им, по-хорошему, делить нечего.

это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.

ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.



тоже, всё имхо. ................украинцы, безусловно объединены.им, по-хорошему, делить нечего.это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.тоже, всё имхо.

С одной стороны Вы правы. Но всё же есть вопросы, которые разделяют. Например, то же отношение к ОУН-УПА и Красной армии. У кого-то отец (дед) воевал в ОУН, а у кого-то оуновцы убили отца (деда). То же самое в случае с Красной армией.

Или отношение к сегодняшней жизни - кому-то удалось разбогатеть (хорошо устроиться), он всем доволен и презирает "неудачников" ("лентяев", "дураков" ...), кто-то бедствует и ненавидит "богатеев". Этот вариант, кстати, есть во всех странах. И коммунисты пытались от него избавиться. С одной стороны Вы правы. Но всё же есть вопросы, которые разделяют. Например, то же отношение к ОУН-УПА и Красной армии. У кого-то отец (дед) воевал в ОУН, а у кого-то оуновцы убили отца (деда). То же самое в случае с Красной армией.Или отношение к сегодняшней жизни - кому-то удалось разбогатеть (хорошо устроиться), он всем доволен и презирает "неудачников" ("лентяев", "дураков" ...), кто-то бедствует и ненавидит "богатеев". Этот вариант, кстати, есть во всех странах. И коммунисты пытались от него избавиться.



ну у меня один дед не вернулся с войны.

я что, должен немцев ненавидеть? да я даже в детстве к ним нормально относился и слушал скорпов с эксептом. нам и не прививалась неприязнь к ним по этому поводу.

не говоря уже о наших детях.

а тут люди живут в одной стране. если бы эта куйня не вбрасывалась сверху (ОУН-УПА и Красной армии) - забыть надо давно, примириться.

у меня племянница с Донбасса ездит с подругами на длинные уикэнды во Львов, Одессу, Днепр, Польшу и тд, где к бывшим однокурсницам, где просто . им и в голову такое не придёт.

давайте представим, в америке вражду между потомками жестоких рабовладельцев и потомками их рабов. утрировано.

испания и тд ....

насчёт "кому-то удалось разбогатеть" - не треба скиглити

это далеко не укр. проблема, нужно строить социальноориентированное государство, вот и выход. ну у меня один дед не вернулся с войны.я что, должен немцев ненавидеть? да я даже в детстве к ним нормально относился и слушал скорпов с эксептом.нам и не прививалась неприязнь к ним по этому поводу.не говоря уже о наших детях.а тут люди живут в одной стране. если бы эта куйня не вбрасывалась сверху (ОУН-УПА и Красной армии) - забыть надо давно, примириться.у меня племянница с Донбасса ездит с подругами на длинные уикэнды во Львов, Одессу, Днепр, Польшу и тд, где к бывшим однокурсницам, где просто . им и в голову такое не придёт.давайте представим, в америке вражду между потомками жестоких рабовладельцев и потомками их рабов. утрировано.испания и тд ....насчёт "кому-то удалось разбогатеть" - не треба скиглитиэто далеко не укр. проблема, нужно строить социальноориентированное государство, вот и выход.

"забыть надо давно, примириться" - согласен.

Согласен и с тем, что всё это вбрасывается сверху.

Для того чтобы об этом забыть и примириться, это не должно становиться вопросом для постоянного общественного обсуждения и не надо пытаться сделать это чуть ли не основой национального мировоззрения.

Вы не должны ненавидеть немцев, но если вам постоянно напоминать о том, что ""кляті німці" убили ваших дедов" (тем более с детства), вы начнёте их ненавидеть.

Я к чему - основа для противоречий всё же есть, проявится ли эта основа в общественной жизни, зависит, действительно, от "элит".

А в Америке вражда между неграми (потомками рабов) и белыми (потомками рабовладельцев) до сих пор полностью не изжита.

О том, что "кому-то удалось разбогатеть", я тоже писал, что это не украинская особенность, а характерно для всех (или почти всех?) существующих государств. "забыть надо давно, примириться" - согласен.Согласен и с тем, что всё это вбрасывается сверху.Для того чтобы об этом забыть и примириться, это не должно становиться вопросом для постоянного общественного обсуждения и не надо пытаться сделать это чуть ли не основой национального мировоззрения.Выненавидеть немцев, но если вам постоянно напоминать о том, что ""кляті німці" убили ваших дедов" (тем более с детства), вы начнёте их ненавидеть.Я к чему - основа для противоречий всё же есть, проявится ли эта основа в общественной жизни, зависит, действительно, от "элит".А в Америке вражда между неграми (потомками рабов) и белыми (потомками рабовладельцев) до сих пор полностью не изжита.О том, что "кому-то удалось разбогатеть", я тоже писал, что это не украинская особенность, а характерно для всех (или почти всех?) существующих государств. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15358 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 10:12 ЛАД написав: Козак-характерник написав: M-A-X написав: И в чем она должна состоять? Это идеология на счет истории? Можно пару пунктов.

В США есть такая идеология? И в чем она должна состоять? Это идеология на счет истории? Можно пару пунктов.В США есть такая идеология?

Про США нічого не можу сказати, не в темі. А про Україну, не треба винаходити лісапєд вдруге.



1. Україна - спільна хата українців.



2. Де кожний один одному брат і сестра.



3. А в СВОЇЙ хаті своя й правда, і сила, і воля.





П.С. І СВОЯ історія, написана в Україні українцями, а не нав'язана зовні.

......... Про США нічого не можу сказати, не в темі.А про Україну, не треба винаходити лісапєд вдруге.1. Україна - спільна хата українців.2. Де кожний один одному брат і сестра.3. А в СВОЇЙ хаті своя й правда, і сила, і воля.П.С. І СВОЯ історія, написана в Україні українцями, а не нав'язана зовні..........

Таких стран нет в реальном мире.

Не надо путать свою веру с реальной жизнью, такое может быть только после второго пришествия.



А история должна быть не СВОЯ, а объективная.

Может, предлОжите ещё свою математику, свою физику и т.д. Таких стран нет в реальном мире.Не надо путать свою веру с реальной жизнью, такое может быть только после второго пришествия.А история должна быть не СВОЯ, а объективная.Может, предлОжите ещё свою математику, свою физику и т.д.

Ось в цьому і концептуальні розбіжності між нами. Ви заперечуєте "Дух, що тіло рве до бою", і ставите матерію вище Духа. Буття визначає свідомість чи свідомість буття? Тут є певна діалектика. І треба розуміти, що все взаємопов'язано і на певних етапах, щось одне стає визначальним: або матерія, або дух. Але першоджерело - саме Дух. Людину створив Бог, за своїм образом і подобою. Людина - не змутована мавпа. Тому, враховуючи це, а також рівень розвитку науки, культури людства, можна стверджувати, що передові люди - еліта, можуть генерувати ідеї, що перетворюють дійсність і сприяють розвитку інших менш свідомих братів та сестер своїх. Еліта - це певна місія. Перед тим, як щось зробити: побудувати хату чи державу, треба спочатку уявити, що ми хочемо будувати, а не навпаки, мати той план в голові. Якщо ми не уявляємо, що ми хочемо збудувати, то вийде щось не зрозуміле: не хата, а нора, чи пещера, чи кривий дім. Ви постійно критикуєте багато чого з моїх дописів, але нічого не пропонуєте взамін, уникаєте відповідей на питання, що потребують персонального визначення своєї позиції.



Що стосується історії...Ви знов додумали за мене і приписали мені висновки, які я не робив: поставили знак рівняння між СВОЯ історія = НЕ об'єктивна історія. А це не так. СВОЯ історія, це історія написана в Україні українцями, а не принесена зовні. Читайте Шевченка.І так, державна міфологія повинна бути, державницький підхід. Тим паче враховуючи, що Україна довгий час не мала державності і власної історії. І лише зараз ця держава намагається народитися, а українці усвідомити самих себе, як окрему європейську модерну націю. Невже це не зрозуміло?



Ви ж постійно живите з озиранням на минуле і не найкраще минуле: злочинний радянський режим. Не можете чесно і однозначо засудити його саме для себе, як злочинний, антилюдський, шукаєте йому виправданнь. Не подумайте, що я дорікаю Вам, чи хочу образити...Це просто факт. Ви є людиною свого часу, з відповідним вихованням і цінностями, що те виховання заклало в свідомість, зі всіма тими стереотипами свого часу. І позбавитися миттєво всього того тне можливо. Але є позитив, що Ви намагаєтеся думати, переосмислювати дещо. Тож позбавтеся того тягаря, що був закладений вам у свідомість злочинним радянським режимом і засудіть його, чого Вам бажаю! Ми живемо в незалежній Україні і є українцями. Всі ті імперії, що мордували українців пішли в небуття. Диявол отримав поразку. А Україна є...І Добро завжди перемогає. Вірте і Віра завжди буде з Вами! Ось в цьому і концептуальні розбіжності між нами. Ви заперечуєте "Дух, що тіло рве до бою",і ставите матерію вище Духа. Буття визначає свідомість чи свідомість буття? Тут є певна діалектика. І треба розуміти, що все взаємопов'язано і на певних етапах, щось одне стає визначальним: або матерія, або дух. Але першоджерело - саме Дух. Людину створив Бог, за своїм образом і подобою. Людина - не змутована мавпа. Тому, враховуючи це, а також рівень розвитку науки, культури людства, можна стверджувати, що передові люди - еліта, можуть генерувати ідеї, що перетворюють дійсність і сприяють розвитку інших менш свідомих братів та сестер своїх. Еліта - це певна місія. Перед тим, як щось зробити: побудувати хату чи державу, треба спочатку уявити, що ми хочемо будувати, а не навпаки, мати той план в голові. Якщо ми не уявляємо, що ми хочемо збудувати, то вийде щось не зрозуміле: не хата, а нора, чи пещера,чи кривий дім. Ви постійно критикуєте багато чого з моїх дописів, але нічого не пропонуєте взамін, уникаєте відповідей на питання, що потребують персонального визначення своєї позиції.Що стосується історії...Ви знов додумали за мене і приписали мені висновки, які я не робив: поставили знак рівняння між СВОЯ історія = НЕ об'єктивна історія. А це не так. СВОЯ історія, це історія написана в Україні українцями, а не принесена зовні. Читайте Шевченка.І так, державна міфологія повинна бути, державницький підхід. Тим паче враховуючи, що Україна довгий час не мала державності і власної історії. І лише зараз ця держава намагається народитися, а українці усвідомити самих себе, як окрему європейську модерну націю. Невже це не зрозуміло?Ви ж постійно живите з озиранням на минуле і не найкраще минуле: злочинний радянський режим. Не можете чесно і однозначо засудити його саме для себе, як злочинний, антилюдський, шукаєте йому виправданнь. Не подумайте, що я дорікаю Вам, чи хочу образити...Це просто факт. Ви є людиною свого часу, з відповідним вихованням і цінностями, що те виховання заклало в свідомість, зі всіма тими стереотипами свого часу. І позбавитися миттєво всього того тне можливо. Але є позитив, що Ви намагаєтеся думати, переосмислювати дещо. Тож позбавтеся того тягаря, що був закладений вам у свідомість злочинним радянським режимом і засудіть його, чого Вам бажаю!Ми живемо в незалежній Україні і є українцями. Всі ті імперії, що мордували українців пішли в небуття. Диявол отримав поразку. А Україна є...І Добро завжди перемогає. Вірте і Віра завжди буде з Вами! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27595 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5478547954805481 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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