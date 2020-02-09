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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5478547954805481
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:53

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:кому-то удалось разбогатеть (хорошо устроиться), он всем доволен и презирает "неудачников" ("лентяев", "дураков" ...), кто-то бедствует и ненавидит "богатеев". Этот вариант, кстати, есть во всех странах. И коммунисты пытались от него избавиться.
Шляхом знищення багатих
А капіталісти-шляхом зменшення бідних.
То чия модель довела що ефективніше?


Не довела нічого . Почитайте ( а можна навіть подивитися кіно ) - "Капітал в 21 столітті " ...
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:05

  19yuriy91 написав:
  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:................
украинцы, безусловно объединены.
им, по-хорошему, делить нечего.
это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.
ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.

тоже, всё имхо. :oops:

С одной стороны Вы правы. Но всё же есть вопросы, которые разделяют. Например, то же отношение к ОУН-УПА и Красной армии. У кого-то отец (дед) воевал в ОУН, а у кого-то оуновцы убили отца (деда). То же самое в случае с Красной армией.
Или отношение к сегодняшней жизни - кому-то удалось разбогатеть (хорошо устроиться), он всем доволен и презирает "неудачников" ("лентяев", "дураков" ...), кто-то бедствует и ненавидит "богатеев". Этот вариант, кстати, есть во всех странах. И коммунисты пытались от него избавиться.


ну у меня один дед не вернулся с войны.
я что, должен немцев ненавидеть? да я даже в детстве к ним нормально относился и слушал скорпов с эксептом. :D нам и не прививалась неприязнь к ним по этому поводу.
не говоря уже о наших детях.
а тут люди живут в одной стране. если бы эта куйня не вбрасывалась сверху (ОУН-УПА и Красной армии) - забыть надо давно, примириться.
у меня племянница с Донбасса ездит с подругами на длинные уикэнды во Львов, Одессу, Днепр, Польшу и тд, где к бывшим однокурсницам, где просто . им и в голову такое не придёт.
давайте представим, в америке вражду между потомками жестоких рабовладельцев и потомками их рабов. утрировано. :D
испания и тд ....
насчёт "кому-то удалось разбогатеть" - не треба скиглити :D
это далеко не укр. проблема, нужно строить социальноориентированное государство, вот и выход.

"забыть надо давно, примириться" - согласен.
Согласен и с тем, что всё это вбрасывается сверху.
Для того чтобы об этом забыть и примириться, это не должно становиться вопросом для постоянного общественного обсуждения и не надо пытаться сделать это чуть ли не основой национального мировоззрения.
Вы не должны ненавидеть немцев, но если вам постоянно напоминать о том, что ""кляті німці" убили ваших дедов" (тем более с детства), вы начнёте их ненавидеть.
Я к чему - основа для противоречий всё же есть, проявится ли эта основа в общественной жизни, зависит, действительно, от "элит".
А в Америке вражда между неграми (потомками рабов) и белыми (потомками рабовладельцев) до сих пор полностью не изжита.
О том, что "кому-то удалось разбогатеть", я тоже писал, что это не украинская особенность, а характерно для всех (или почти всех?) существующих государств.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:12

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:
  M-A-X написав:И в чем она должна состоять? Это идеология на счет истории? Можно пару пунктов.
В США есть такая идеология?

Про США нічого не можу сказати, не в темі. :P А про Україну, не треба винаходити лісапєд вдруге. :P

1. Україна - спільна хата українців.

2. Де кожний один одному брат і сестра.

3. А в СВОЇЙ хаті своя й правда, і сила, і воля.


П.С. І СВОЯ історія, написана в Україні українцями, а не нав'язана зовні.
.........

Таких стран нет в реальном мире.
Не надо путать свою веру с реальной жизнью, такое может быть только после второго пришествия.

А история должна быть не СВОЯ, а объективная.
Может, предлОжите ещё свою математику, свою физику и т.д.

Ось в цьому і концептуальні розбіжності між нами. Ви заперечуєте "Дух, що тіло рве до бою", :) і ставите матерію вище Духа. Буття визначає свідомість чи свідомість буття? Тут є певна діалектика. І треба розуміти, що все взаємопов'язано і на певних етапах, щось одне стає визначальним: або матерія, або дух. Але першоджерело - саме Дух. Людину створив Бог, за своїм образом і подобою. Людина - не змутована мавпа. Тому, враховуючи це, а також рівень розвитку науки, культури людства, можна стверджувати, що передові люди - еліта, можуть генерувати ідеї, що перетворюють дійсність і сприяють розвитку інших менш свідомих братів та сестер своїх. Еліта - це певна місія. Перед тим, як щось зробити: побудувати хату чи державу, треба спочатку уявити, що ми хочемо будувати, а не навпаки, мати той план в голові. Якщо ми не уявляємо, що ми хочемо збудувати, то вийде щось не зрозуміле: не хата, а нора, чи пещера, :) чи кривий дім. Ви постійно критикуєте багато чого з моїх дописів, але нічого не пропонуєте взамін, уникаєте відповідей на питання, що потребують персонального визначення своєї позиції.

Що стосується історії...Ви знов додумали за мене і приписали мені висновки, які я не робив: поставили знак рівняння між СВОЯ історія = НЕ об'єктивна історія. А це не так. СВОЯ історія, це історія написана в Україні українцями, а не принесена зовні. Читайте Шевченка.І так, державна міфологія повинна бути, державницький підхід. Тим паче враховуючи, що Україна довгий час не мала державності і власної історії. І лише зараз ця держава намагається народитися, а українці усвідомити самих себе, як окрему європейську модерну націю. Невже це не зрозуміло?

Ви ж постійно живите з озиранням на минуле і не найкраще минуле: злочинний радянський режим. Не можете чесно і однозначо засудити його саме для себе, як злочинний, антилюдський, шукаєте йому виправданнь. Не подумайте, що я дорікаю Вам, чи хочу образити...Це просто факт. Ви є людиною свого часу, з відповідним вихованням і цінностями, що те виховання заклало в свідомість, зі всіма тими стереотипами свого часу. І позбавитися миттєво всього того тне можливо. Але є позитив, що Ви намагаєтеся думати, переосмислювати дещо. Тож позбавтеся того тягаря, що був закладений вам у свідомість злочинним радянським режимом, назвіть Зло Злом, не порівнюючи його з іншим Злом і засудіть його, чого Вам бажаю! :) Ми живемо в незалежній Україні і є українцями. Всі ті імперії, що мордували українців пішли в небуття. Диявол отримав поразку. А Україна є...І Добро завжди перемогає. Вірте і Віра завжди буде з Вами!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:44

  Puente написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:кому-то удалось разбогатеть (хорошо устроиться), он всем доволен и презирает "неудачников" ("лентяев", "дураков" ...), кто-то бедствует и ненавидит "богатеев". Этот вариант, кстати, есть во всех странах. И коммунисты пытались от него избавиться.
Шляхом знищення багатих
А капіталісти-шляхом зменшення бідних.
То чия модель довела що ефективніше?
Не довела нічого . Почитайте ( а можна навіть подивитися кіно ) - "Капітал в 21 столітті " ...
Ви прихильник абсолютної справедливості?
Так її не має і не буде.
Простий приклад еволюція рослинного/тваринного світу
Постійно в залежності від змін зовнішнього середовища , той чи інший вид отримує переваги...і користується ними з метою максимально поширитись...
Якби цього не було - наші предки до сьогодні сиділи б на деревах
Бо рись - швидша,рибка дихає під водою , пташка літає з ефективністю на порядок кращою ніж боїнг, слон сильніший,верблюд може жити довше без води ,таракан легше переносить радіацію... але поки що найвищий щабель у людини.

Тому з точки зору досягнутих результатів
Коммунізм довів свою неефективність і як економічна ідея не використовується в жодній країні розвинутого світу, а в тих країнах де використовується - рівень життя населення на порядок гірший
Капіталізм - довів свої економічні переваги перед комунізмом , і з часом пробує використати певні постулати комунізму інтегровуючи їх в себе-приклад Швеції чи Швейцарії..., але при цьому головна риса(сила) капіталізму полягає в тому , що він заточений на підтримку найсильнішого і ця заточеність створює максимальну нерівність...але й створює максимальну кількість благ ,які з часом можна буде поділити ,на відміну від комунізму,який не забезпечує створення навіть мінімально необхідної кількості благ, а тому у країнах які жорстко впроваджували комуністичні ідеї - з часом виникав голод і розруха
Ленін - росія
Пол-пот - Камбоджа
Мао-цзедун - Китай
Фідель-Куба
Мадуро-Венесуела

ПС
У США пенсіонери отримують - 6-7% від ВВП
У ЄС (Німеччина-Франція-Швеція) - 12-13 від ВВП
...
В Україні :shock: :shock: :shock: -12-13% від ВВП
З точки зору перерозподілу
В США - 30% від ВВП - пенсія+освіта+медицина+соцтрансфери
В Німеччині - 45%
В Швеції - 55%
В Україні - 38%
Ми на рівні з іншими
От тільки капіталізм у нас похазяйнував трошки менший період часу-от і виходить ,що у відсотках так само як в злобних капіталістів, а в абсолютних сумах - справа швах.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 10 лют, 2020 10:58, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:54

  budivelnik написав:головна риса(сила) капіталізму полягає в тому , що він заточений на підтримку найсильнішого і ця заточеність створює максимальну нерівність...але й створює максимальну кількість благ ,які з часом можна буде поділити ,на відміну від комунізму,

Абсолютно вірно. Проблема лише в тому, що сильних багато і між ними є конкуренція. А конкуренція повинна бути чесною, а не бєспрєдєл, з вбивствами конкурентів. Тому для сильних держава повинна створити рівні правила і слідкувати за дотриманням цих правил. І карати залізною рукою за недотримання цих правил. Тобто держава є певним арбітром, що як дамоклів меч висить над усіма сильними і є силою проти якої йти, все одно, що справити фізіологічну потребу проти вітру. :) Державу не повинна монополізувати якась окрема бізнесова структура і надавати собі привілеї, створюючи не конкурентні умови для інших сильних гравців ринку. Бізнес повинен бути відділений від влади.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:00

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:А конкуренція повинна бути чесною, а не бєспрєдєл, з вбивствами конкурентів.
Розскажете це лелекам - які їдять жаб ,
жабам- які їдять комарів....
А так і ті і ті - ніби й божі створіння.....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:39

Козак-характерник
"Людина" все ж таки "змутована мавпа". :)
То, что Вы пишете о со СВОЕЙ истории, по-моему, просто игра словами. Если история объективная, то какая разница, кто её написал - украинец, англичанин или даже китаец. И так же не важно для кого она написана.
Уже говорил - предложите написать физику "украинцем для украинцев". Если она будет такая же, как написанная "немцем для немцев", то какая разница? Если она будет отличаться, то это уже не физика.
Ви є людиною свого часу, з відповідним вихованням і цінностями, що те виховання заклало в свідомість, зі всіма тими стереотипами свого часу. І позбавитися миттєво всього того тне можливо. Але є позитив, що Ви намагаєтеся думати, переосмислювати дещо. Тож позбавтеся того тягаря, що був закладений вам у свідомість

То же самое могу написать Вам.
Вы уверены, что "позбавлятися від тягаря" должен я, а не Вы? :)
Всі ті імперії, що мордували українців пішли в небуття. Диявол отримав поразку.

Уточните, пожалуйста, какие империи Вы имеете ввиду.
Я не считаю, что в Союзе "мордували українців", тем более в послевоенные годы.
И перестаньте, пожалуйста, списывать всё на дьявола. Вы не на религиозном сайте. Расскажите ещё, что дьявол являлся (-ется) врагом именно Украины и был настроен против неё, потому что кузнец Вакула поймал его за хвост. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 10 лют, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:40

  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:А конкуренція повинна бути чесною, а не бєспрєдєл, з вбивствами конкурентів.
Розскажете це лелекам - які їдять жаб ,
жабам- які їдять комарів....
А так і ті і ті - ніби й божі створіння.....

Тобто Людину Ви прирівнюєте до лелек, жаб, комарів? :P Але й навіть серед тварин мало таких, які поїдають себе подібних і є канібалами. Ви готові вбивати фізично людей, підставляти, оббрехувати чи робити наклеп, щоб позбавитися конкурентів? Чи можливо вже таке робили і це запитання до Вас не гіпотетичне?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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