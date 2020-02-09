budivelnik написав:Шляхом знищення багатих
А капіталісти-шляхом зменшення бідних.
То чия модель довела що ефективніше?
Не довела нічого . Почитайте ( а можна навіть подивитися кіно ) - "Капітал в 21 столітті " ...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 лют, 2020 09:53
Не довела нічого . Почитайте ( а можна навіть подивитися кіно ) - "Капітал в 21 столітті " ...
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:05
"забыть надо давно, примириться" - согласен.
Согласен и с тем, что всё это вбрасывается сверху.
Для того чтобы об этом забыть и примириться, это не должно становиться вопросом для постоянного общественного обсуждения и не надо пытаться сделать это чуть ли не основой национального мировоззрения.
Вы не должны ненавидеть немцев, но если вам постоянно напоминать о том, что ""кляті німці" убили ваших дедов" (тем более с детства), вы начнёте их ненавидеть.
Я к чему - основа для противоречий всё же есть, проявится ли эта основа в общественной жизни, зависит, действительно, от "элит".
А в Америке вражда между неграми (потомками рабов) и белыми (потомками рабовладельцев) до сих пор полностью не изжита.
О том, что "кому-то удалось разбогатеть", я тоже писал, что это не украинская особенность, а характерно для всех (или почти всех?) существующих государств.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:12
Ось в цьому і концептуальні розбіжності між нами. Ви заперечуєте "Дух, що тіло рве до бою", і ставите матерію вище Духа. Буття визначає свідомість чи свідомість буття? Тут є певна діалектика. І треба розуміти, що все взаємопов'язано і на певних етапах, щось одне стає визначальним: або матерія, або дух. Але першоджерело - саме Дух. Людину створив Бог, за своїм образом і подобою. Людина - не змутована мавпа. Тому, враховуючи це, а також рівень розвитку науки, культури людства, можна стверджувати, що передові люди - еліта, можуть генерувати ідеї, що перетворюють дійсність і сприяють розвитку інших менш свідомих братів та сестер своїх. Еліта - це певна місія. Перед тим, як щось зробити: побудувати хату чи державу, треба спочатку уявити, що ми хочемо будувати, а не навпаки, мати той план в голові. Якщо ми не уявляємо, що ми хочемо збудувати, то вийде щось не зрозуміле: не хата, а нора, чи пещера, чи кривий дім. Ви постійно критикуєте багато чого з моїх дописів, але нічого не пропонуєте взамін, уникаєте відповідей на питання, що потребують персонального визначення своєї позиції.
Що стосується історії...Ви знов додумали за мене і приписали мені висновки, які я не робив: поставили знак рівняння між СВОЯ історія = НЕ об'єктивна історія. А це не так. СВОЯ історія, це історія написана в Україні українцями, а не принесена зовні. Читайте Шевченка.І так, державна міфологія повинна бути, державницький підхід. Тим паче враховуючи, що Україна довгий час не мала державності і власної історії. І лише зараз ця держава намагається народитися, а українці усвідомити самих себе, як окрему європейську модерну націю. Невже це не зрозуміло?
Ви ж постійно живите з озиранням на минуле і не найкраще минуле: злочинний радянський режим. Не можете чесно і однозначо засудити його саме для себе, як злочинний, антилюдський, шукаєте йому виправданнь. Не подумайте, що я дорікаю Вам, чи хочу образити...Це просто факт. Ви є людиною свого часу, з відповідним вихованням і цінностями, що те виховання заклало в свідомість, зі всіма тими стереотипами свого часу. І позбавитися миттєво всього того тне можливо. Але є позитив, що Ви намагаєтеся думати, переосмислювати дещо. Тож позбавтеся того тягаря, що був закладений вам у свідомість злочинним радянським режимом, назвіть Зло Злом, не порівнюючи його з іншим Злом і засудіть його, чого Вам бажаю! Ми живемо в незалежній Україні і є українцями. Всі ті імперії, що мордували українців пішли в небуття. Диявол отримав поразку. А Україна є...І Добро завжди перемогає. Вірте і Віра завжди буде з Вами!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:44
Ви прихильник абсолютної справедливості?
Так її не має і не буде.
Простий приклад еволюція рослинного/тваринного світу
Постійно в залежності від змін зовнішнього середовища , той чи інший вид отримує переваги...і користується ними з метою максимально поширитись...
Якби цього не було - наші предки до сьогодні сиділи б на деревах
Бо рись - швидша,рибка дихає під водою , пташка літає з ефективністю на порядок кращою ніж боїнг, слон сильніший,верблюд може жити довше без води ,таракан легше переносить радіацію... але поки що найвищий щабель у людини.
Тому з точки зору досягнутих результатів
Коммунізм довів свою неефективність і як економічна ідея не використовується в жодній країні розвинутого світу, а в тих країнах де використовується - рівень життя населення на порядок гірший
Капіталізм - довів свої економічні переваги перед комунізмом , і з часом пробує використати певні постулати комунізму інтегровуючи їх в себе-приклад Швеції чи Швейцарії..., але при цьому головна риса(сила) капіталізму полягає в тому , що він заточений на підтримку найсильнішого і ця заточеність створює максимальну нерівність...але й створює максимальну кількість благ ,які з часом можна буде поділити ,на відміну від комунізму,який не забезпечує створення навіть мінімально необхідної кількості благ, а тому у країнах які жорстко впроваджували комуністичні ідеї - з часом виникав голод і розруха
Ленін - росія
Пол-пот - Камбоджа
Мао-цзедун - Китай
Фідель-Куба
Мадуро-Венесуела
ПС
У США пенсіонери отримують - 6-7% від ВВП
У ЄС (Німеччина-Франція-Швеція) - 12-13 від ВВП
...
В Україні -12-13% від ВВП
З точки зору перерозподілу
В США - 30% від ВВП - пенсія+освіта+медицина+соцтрансфери
В Німеччині - 45%
В Швеції - 55%
В Україні - 38%
Ми на рівні з іншими
От тільки капіталізм у нас похазяйнував трошки менший період часу-от і виходить ,що у відсотках так само як в злобних капіталістів, а в абсолютних сумах - справа швах.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 10 лют, 2020 10:58, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:54
Абсолютно вірно. Проблема лише в тому, що сильних багато і між ними є конкуренція. А конкуренція повинна бути чесною, а не бєспрєдєл, з вбивствами конкурентів. Тому для сильних держава повинна створити рівні правила і слідкувати за дотриманням цих правил. І карати залізною рукою за недотримання цих правил. Тобто держава є певним арбітром, що як дамоклів меч висить над усіма сильними і є силою проти якої йти, все одно, що справити фізіологічну потребу проти вітру. Державу не повинна монополізувати якась окрема бізнесова структура і надавати собі привілеї, створюючи не конкурентні умови для інших сильних гравців ринку. Бізнес повинен бути відділений від влади.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:00
Re: Політичні дискусії
Розскажете це лелекам - які їдять жаб ,
жабам- які їдять комарів....
А так і ті і ті - ніби й божі створіння.....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:39
Козак-характерник
"Людина" все ж таки "змутована мавпа".
То, что Вы пишете о со СВОЕЙ истории, по-моему, просто игра словами. Если история объективная, то какая разница, кто её написал - украинец, англичанин или даже китаец. И так же не важно для кого она написана.
Уже говорил - предложите написать физику "украинцем для украинцев". Если она будет такая же, как написанная "немцем для немцев", то какая разница? Если она будет отличаться, то это уже не физика.
То же самое могу написать Вам.
Вы уверены, что "позбавлятися від тягаря" должен я, а не Вы?
Уточните, пожалуйста, какие империи Вы имеете ввиду.
Я не считаю, что в Союзе "мордували українців", тем более в послевоенные годы.
И перестаньте, пожалуйста, списывать всё на дьявола. Вы не на религиозном сайте. Расскажите ещё, что дьявол являлся (-ется) врагом именно Украины и был настроен против неё, потому что кузнец Вакула поймал его за хвост.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 10 лют, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:40
Тобто Людину Ви прирівнюєте до лелек, жаб, комарів? Але й навіть серед тварин мало таких, які поїдають себе подібних і є канібалами. Ви готові вбивати фізично людей, підставляти, оббрехувати чи робити наклеп, щоб позбавитися конкурентів? Чи можливо вже таке робили і це запитання до Вас не гіпотетичне?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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