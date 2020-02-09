RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5479548054815482
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:09

Потихоньку без лишнего шума говорят к дебирану все природные монополии...

Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
https://www.rbc.ua/ukr/news/andrey-kobo ... 90220.html
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4892
З нами з: 02.05.18
Подякував: 903 раз.
Подякували: 2053 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:18

  Puente написав:Це у Вас якісь ідеалістичні погляди на капіталізм , та ще й територіально обмежені розвиненими країнами . Треба ж дивитися на весь світ . А такий погляд вже змінює картину . Ніхто не знає - куди доведе гонка споживання - а це основа капіталізму . Виснаження природніх ресурсів та екологічні проблеми - зараз якось стали зрозумілі всім . Бо Земля одна і перенесення виробництва на периферію системи проблему не вирішує .
І поки сам по собі підхід - постійне економічне зростання - створює проблему .
У нас капіталізм молодий - але в 3 світі - периферії - він же ж дуже давній . Так що це нічого не міняє .
Просто горизонту планування хоча б у 50 ( не кажучи вже про 100) років - немає ні в кого в сучасних умовах . І весь цей шум про глобальне потепління - це просто одна з багатьох проблем , які в найближчі десятки років будуть вилазити . І вони глобальні . А з врахуванням того , що переважна більшість саме бідного населення живуть в зонах ризику - стає ще страшніше ... Їм нічого втрачати ...

Підтримую беззаперечно. Шлях створення споживацького суспільства - це шлях до прірви. Людина має повернутися до Бога і усвідомити, навіщо створена? Не руйнувати, не споживати хижацьки, а плекати Любов. Споживання не приносить щастя. Багато людей одинокі в споживацькому благополучному суспільстві. Це гуманітарна криза. Люди опустили себе власноруч до світу тварин, про що свідчать і дописи вище... :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27599
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1902 раз.
Подякували: 2081 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:28

  zРадио написав:Потихоньку без лишнего шума говорят к дебирану все природные монополии...

Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
https://www.rbc.ua/ukr/news/andrey-kobo ... 90220.html

Да уж. От скромности Коболев точно не умрет:
Якщо тут буде не Коболєв, а інший талановитий менеджер, чому цього не зробити?
yanyura
 
Повідомлень: 5287
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1227 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:44

  Puente написав:
  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:А конкуренція повинна бути чесною, а не бєспрєдєл, з вбивствами конкурентів.
Розскажете це лелекам - які їдять жаб ,
жабам- які їдять комарів....
А так і ті і ті - ніби й божі створіння.....


Це у Вас якісь ідеалістичні погляди на капіталізм , та ще й територіально обмежені розвиненими країнами . Треба ж дивитися на весь світ . А такий погляд вже змінює картину . Ніхто не знає - куди доведе гонка споживання - а це основа капіталізму . Виснаження природніх ресурсів та екологічні проблеми - зараз якось стали зрозумілі всім . Бо Земля одна і перенесення виробництва на периферію системи проблему не вирішує .
І поки сам по собі підхід - постійне економічне зростання - створює проблему .
У нас капіталізм молодий - але в 3 світі - периферії - він же ж дуже давній . Так що це нічого не міняє .
Просто горизонту планування хоча б у 50 ( не кажучи вже про 100) років - немає ні в кого в сучасних умовах . І весь цей шум про глобальне потепління - це просто одна з багатьох проблем , які в найближчі десятки років будуть вилазити . І вони глобальні . А з врахуванням того , що переважна більшість саме бідного населення живуть в зонах ризику - стає ще страшніше ... Їм нічого втрачати ...



Будивельник выхватывает только кусок картинки - развитые капстраны.
И игнорирует факт того, что пирамида - островерхая.
И все капстраны на вершине развитых не поместятся.

Но это лирика.
Хуже всего, что нет понимания очевидного -- если бы сильные-богатые могли развиваться без (не за счёт) слабых-бедных, то ... отгородились бы ... и развивались, росли, цвели)).

Но на всех уровнях от страны и до индивидуума сильные-богатые *лезут* к слабым-бедным.
Чего-то им не хфатает))

З.Ы. капитализм - это частная собственность.
Социализм и коммунизм (которого никто не видел) - это государственная, коллективная, общественная собственность.

Госрегулирование, распределение продукта, социалка и т.д. -- это всего лишь инструменты, которые могут использоваться что в системе капитализма, что социализма.


Уже давно очевидно, что максимальный эффект даёт наличие государственной и частной собственности в обществе.
Крайности же приводят к бедствиям.
Что от коммунистов, что от капиталистов.

Какая радикальная система лучше?
Дело вкуса и точки сидения (сильный ты или слабый).
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23060
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1888 раз.
Подякували: 3235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:10

  freeze написав:
  pesikot написав: И вас в том числе взул.
Хотя вас предупреждали :)
Так и вас взул. Вас же тоже предупреждали, что на божественно-гуманитарной повестке выборы у нас в стране не выиграешь. Петя оказался глупее, чем я ожидал.

Так что, мы теперь обречены видеть во главе безальтернативных клоунов на великах, обещающих зарплату 4000 евро?
Венесуэла, Боливия, Украина - замечательный ряд.
Тогда действительно из этой страны халявщиков нужно бежать.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16637
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1686 раз.
Подякували: 2578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:16

  M-A-X написав: Я за примирение.
Нас разделяют политики-манипуляторы.

Нас разделяют Грады с российской территории.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16637
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1686 раз.
Подякували: 2578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:22

немного юмора
реакция жителей московской многоэтажки на портрет Путина в лифте
https://www.youtube.com/watch?v=eeb3MMl ... TU9zPSWg3E
19yuriy91
 
Повідомлень: 2341
З нами з: 15.09.12
Подякував: 229 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5479548054815482
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.