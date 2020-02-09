Додано: Пон 10 лют, 2020 12:44

Puente написав: budivelnik написав: Козак-характерник написав: А конкуренція повинна бути чесною, а не бєспрєдєл, з вбивствами конкурентів. А конкуренція повинна бути чесною, а не бєспрєдєл, з вбивствами конкурентів. Розскажете це лелекам - які їдять жаб ,

жабам- які їдять комарів....

А так і ті і ті - ніби й божі створіння..... Розскажете це лелекам - які їдять жаб ,жабам- які їдять комарів....А так і ті і ті - ніби й божі створіння.....



Це у Вас якісь ідеалістичні погляди на капіталізм , та ще й територіально обмежені розвиненими країнами . Треба ж дивитися на весь світ . А такий погляд вже змінює картину . Ніхто не знає - куди доведе гонка споживання - а це основа капіталізму . Виснаження природніх ресурсів та екологічні проблеми - зараз якось стали зрозумілі всім . Бо Земля одна і перенесення виробництва на периферію системи проблему не вирішує .

І поки сам по собі підхід - постійне економічне зростання - створює проблему .

У нас капіталізм молодий - але в 3 світі - периферії - він же ж дуже давній . Так що це нічого не міняє .

Просто горизонту планування хоча б у 50 ( не кажучи вже про 100) років - немає ні в кого в сучасних умовах . І весь цей шум про глобальне потепління - це просто одна з багатьох проблем , які в найближчі десятки років будуть вилазити . І вони глобальні . А з врахуванням того , що переважна більшість саме бідного населення живуть в зонах ризику - стає ще страшніше ... Їм нічого втрачати ... Це у Вас якісь ідеалістичні погляди на капіталізм , та ще й територіально обмежені розвиненими країнами . Треба ж дивитися на весь світ . А такий погляд вже змінює картину . Ніхто не знає - куди доведе гонка споживання - а це основа капіталізму . Виснаження природніх ресурсів та екологічні проблеми - зараз якось стали зрозумілі всім . Бо Земля одна і перенесення виробництва на периферію системи проблему не вирішує .І поки сам по собі підхід - постійне економічне зростання - створює проблему .У нас капіталізм молодий - але в 3 світі - периферії - він же ж дуже давній . Так що це нічого не міняє .Просто горизонту планування хоча б у 50 ( не кажучи вже про 100) років - немає ні в кого в сучасних умовах . І весь цей шум про глобальне потепління - це просто одна з багатьох проблем , які в найближчі десятки років будуть вилазити . І вони глобальні . А з врахуванням того , що переважна більшість саме бідного населення живуть в зонах ризику - стає ще страшніше ... Їм нічого втрачати ...

Будивельник выхватывает только кусок картинки - развитые капстраны.И игнорирует факт того, что пирамида - островерхая.И все капстраны на вершине развитых не поместятся.Но это лирика.Хуже всего, что нет понимания очевидного -- если бы сильные-богатые могли развиваться без (не за счёт) слабых-бедных, то ... отгородились бы ... и развивались, росли, цвели)).Но на всех уровнях от страны и до индивидуума сильные-богатые *лезут* к слабым-бедным.Чего-то им не хфатает))З.Ы. капитализм - это частная собственность.Социализм и коммунизм (которого никто не видел) - это государственная, коллективная, общественная собственность.Госрегулирование, распределение продукта, социалка и т.д. -- это всего лишь инструменты, которые могут использоваться что в системе капитализма, что социализма.Уже давно очевидно, что максимальный эффект даёт наличие государственной и частной собственности в обществе.Крайности же приводят к бедствиям.Что от коммунистов, что от капиталистов.Какая радикальная система лучше?Дело вкуса и точки сидения (сильный ты или слабый).