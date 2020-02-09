Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:09
Потихоньку без лишнего шума говорят к дебирану все природные монополии...
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:18
Підтримую беззаперечно. Шлях створення споживацького суспільства - це шлях до прірви. Людина має повернутися до Бога і усвідомити, навіщо створена? Не руйнувати, не споживати хижацьки, а плекати Любов. Споживання не приносить щастя. Багато людей одинокі в споживацькому благополучному суспільстві. Це гуманітарна криза. Люди опустили себе власноруч до світу тварин, про що свідчать і дописи вище...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:28
Да уж. От скромности Коболев точно не умрет:
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:44
Будивельник выхватывает только кусок картинки - развитые капстраны.
И игнорирует факт того, что пирамида - островерхая.
И все капстраны на вершине развитых не поместятся.
Но это лирика.
Хуже всего, что нет понимания очевидного -- если бы сильные-богатые могли развиваться без (не за счёт) слабых-бедных, то ... отгородились бы ... и развивались, росли, цвели)).
Но на всех уровнях от страны и до индивидуума сильные-богатые *лезут* к слабым-бедным.
Чего-то им не хфатает))
З.Ы. капитализм - это частная собственность.
Социализм и коммунизм (которого никто не видел) - это государственная, коллективная, общественная собственность.
Госрегулирование, распределение продукта, социалка и т.д. -- это всего лишь инструменты, которые могут использоваться что в системе капитализма, что социализма.
Уже давно очевидно, что максимальный эффект даёт наличие государственной и частной собственности в обществе.
Крайности же приводят к бедствиям.
Что от коммунистов, что от капиталистов.
Какая радикальная система лучше?
Дело вкуса и точки сидения (сильный ты или слабый).
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:10
Так что, мы теперь обречены видеть во главе безальтернативных клоунов на великах, обещающих зарплату 4000 евро?
Венесуэла, Боливия, Украина - замечательный ряд.
Тогда действительно из этой страны халявщиков нужно бежать.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:16
Нас разделяют Грады с российской территории.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:22
немного юмора
реакция жителей московской многоэтажки на портрет Путина в лифте
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