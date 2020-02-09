RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5481548254835484>
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:39

  Starikan написав:Сытое брюхо никого не объединит.
Идея должна присутствовать.

В чому ця ідея полягає, на Ваш погляд?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27601
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1902 раз.
Подякували: 2081 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:42

  Starikan написав:
  freeze написав:
M-A-X написав:Какая историческая личность на ваш взгляд могла бы объединить украинцев?
Никакие личности не должны обьединять, все это пустое, обьединять должен только прогресс в росте благосостояния.

Сытое брюхо никого не объединит.
Идея должна присутствовать.


Зато с пустым брюхом не объединишь никакой идеей. Так что сначала едмедобр (еда, медицина, образование), а затем уже армовир, если он кому-то будет интересен при наличии едмеобра.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4894
З нами з: 02.05.18
Подякував: 903 раз.
Подякували: 2053 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:58

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав: украинцы, безусловно объединены.
им, по-хорошему, делить нечего.
это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.
ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.
тоже, всё имхо. :oops:

Языковый вопрос раздувается в основном "любителями савецкого" (с).
Которых в детстве родители правдами и неправдами освобождали от изучения украинского языка.


Оце точно . Діти в Криму перекладали батькам часто ... І у них ( дітей ) проблем взагалі не було .
Puente
 
Повідомлень: 2492
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:02

  Puente написав:
  Starikan написав:
  19yuriy91 написав: украинцы, безусловно объединены.
им, по-хорошему, делить нечего.
это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.
ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.
тоже, всё имхо. :oops:

Языковый вопрос раздувается в основном "любителями савецкого" (с).
Которых в детстве родители правдами и неправдами освобождали от изучения украинского языка.


Оце точно . Діти в Криму перекладали батькам часто ... І у них ( дітей ) проблем взагалі не було .

А тепер частина батьків власноруч створили проблему дітям і не лише своїм, створивши за допомогою окупантів гетто на півострові.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27601
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1902 раз.
Подякували: 2081 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:18

  Puente написав:
  Starikan написав:
  19yuriy91 написав: украинцы, безусловно объединены.
им, по-хорошему, делить нечего.
это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.
ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.
тоже, всё имхо. :oops:

Языковый вопрос раздувается в основном "любителями савецкого" (с).
Которых в детстве родители правдами и неправдами освобождали от изучения украинского языка.


Оце точно . Діти в Криму перекладали батькам часто ... І у них ( дітей ) проблем взагалі не було .

Это точно. В окопах с оружием в руках сидят примерно 100 тыс. человек с обеих сторон, из них 90 тыс+ - граждане Украины. А так, конечно, объединены. И, судя по обсуждению на форуме, перспективы установления мира там, в ЛНДР, весьма туманны.
Волгарь
 
Повідомлень: 7537
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:21

  Козак-характерник написав:
  Starikan написав:Сытое брюхо никого не объединит.
Идея должна присутствовать.

В чому ця ідея полягає, на Ваш погляд?

Она неизменна уже тысячи лет.
Именно коренное население, + национальная идея делает нашу Землю привлекательной всем завоевателям.
Но странным образом - принудительно навязываются чужие ценности.

Батенька, оглянитесь!!! - Они есть ни что более, как малая доля "Национальной идеи".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 10 лют, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 20.09.12
Подякував: 663 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:21

Re: Политическая сытость

  Starikan написав:Идея должна присутствовать.

Швейцарская идея может объединить?
sal
 
Повідомлень: 3745
З нами з: 25.03.16
Подякував: 748 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:23

  sal написав:
  Starikan написав:Идея должна присутствовать.

Швейцарская идея может объединить?

- А почему это не "Часть Украинской"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 20.09.12
Подякував: 663 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:29

Волгарь
Нет.
В окопе с той стороны сидят те, кто не считает себя украинцами.
Их же основная цель была (есть) именно в отделении себя от Украины, украинцев.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23062
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1888 раз.
Подякували: 3235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:33

  19yuriy91 написав: украинцы, безусловно объединены.
им, по-хорошему, делить нечего.
это ылиты не могут/не могли(будем надеяться) объединиться/договориться для одной цели. поэтому ылиты и вносили раскол между украинцами.
ну не могут языковый вопрос и всякие исторические факты быть причиной раздора между простыми людьми.
тоже, всё имхо. :oops:

- Это не просто +100!
- Это проблема всех, насильно навязанные "Элитэ" (По Кучме).
По определению - попытка мировой интеграции ставит вопрос о ... - что ранее подписано международными договорами.
И ликвидацию чего в Украине удавалось сдерживать коррупционным путём.
Трамп - сейчас открыто показал, что интерес Государства превыше всего, но как раз упёрся в наличие международного разделения, что уже пустило корни.
Трагический для Украины процесс сейчас, это уничтожение своих (национальных интересов).
Под что заточены ВСЕ, как на Западе так и на Востоке.
Реализация "национальной идеи" - несуществима без... - экономического роста!
Который в нашем случае заменён на принудительную "оптимизацию" из-вне. :cry:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 20.09.12
Подякував: 663 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5481548254835484>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.